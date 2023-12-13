logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Бытовые услуги
Цена
Продавец
Услуги

Бытовые услуги, ремонт в Бресте

Откачка канализации

45 р.

Откачка канализации

Брест

Уборка территории

Договорная

Уборка территории

Брест

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брест

Уборка квартир. Химчистка мебели.

Договорная

Уборка квартир. Химчистка мебели.

Брест

Подсобные работы

Договорная

Подсобные работы

Брест

Уборка. Клининг. Чистота. Брест

25 р.

Уборка. Клининг. Чистота. Брест

Брест

заточка ДЁШЕВО

5 р.

заточка ДЁШЕВО

Брест

мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног

Договорная

мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног

Брест

Химчистка ковров в офисах и на дому с выездом

Договорная

Химчистка ковров в офисах и на дому с выездом

Брест

Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей

Договорная

Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей

Брест

Аренда (замена) входных ковров

Договорная

Аренда (замена) входных ковров

Брест

Тренажер реабилитационный в прокат

15 р.

Тренажер реабилитационный в прокат

Брест

Уборка

Договорная

Уборка

Брест

badge-icon
Уборка квартир и домов

30 р.

Уборка квартир и домов

Брест

Вывоз строительного мусора, старой мебели

Договорная

Вывоз строительного мусора, старой мебели

Брест

Сборка мебели, муж на час. Брест

Договорная

Сборка мебели, муж на час. Брест

Брест

Химчистка ковров в Бресте с вывозом и доставкой

Договорная

Химчистка ковров в Бресте с вывозом и доставкой

Брест

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Брест

Заготовки ключей

Договорная

Заготовки ключей

Брест

Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Брест

Уборка снега

10 р.

Уборка снега

Брест

badge-icon
Большой прокат медицинских товаров

Договорная

Большой прокат медицинских товаров

Брест

Чистка ковров с вывозом в цех. Коврочист

Договорная

Чистка ковров с вывозом в цех. Коврочист

Брест

Уборка квартиры или дома

60 р.

Уборка квартиры или дома

Брест

Уборка квартир и домов в Бресте и области

Договорная

Уборка квартир и домов в Бресте и области

Брест

badge-icon
Сборка-разборка мебели

Договорная

Сборка-разборка мебели

Брест

Мастер на час/Муж на час/Бытовые услуги

Договорная

Мастер на час/Муж на час/Бытовые услуги

Брест

15 р.

Мастер на час

Брест

badge-icon
Мастер на час/Муж на час

Договорная

Мастер на час/Муж на час

Брест

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Цистерна 10 м.куб.

45 р.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Цистерна 10 м.куб.

Брест

Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров

Договорная

Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров

Брест

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Брест

Договорная

Уборка квартиры ,дома

Брест

badge-icon
Уборка территории от снега

Договорная

Уборка территории от снега

Брест

Откачка канализации

45 р.

Откачка канализации

Брест

Химчистка мебели БРЕСТ

5 р.

Химчистка мебели БРЕСТ

Брест

ХИМЧИСТКА МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ДИВАН, МАТРАС

10 р.

ХИМЧИСТКА МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ДИВАН, МАТРАС

Брест

Откопаю от снега вашу машину

Договорная

Откопаю от снега вашу машину

Брест

badge-icon
Стирка ковров в Бресте

Договорная

Стирка ковров в Бресте

Брест

Монтаж/установка кондиционеров

300 р.

Монтаж/установка кондиционеров

Брест

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брест

badge-icon
Уборка крыш от снега в Бресте

Договорная

Уборка крыш от снега в Бресте

Брест

Профессиональная химчистка на дому

Договорная

Профессиональная химчистка на дому

Брест

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги