Бытовые услуги, ремонт в Бресте
45 р.
Откачка канализации
Брест
Договорная
Уборка территории
Брест
Договорная
Сборка мебели
Брест
Договорная
Уборка квартир. Химчистка мебели.
Брест
Договорная
Подсобные работы
Брест
25 р.
Уборка. Клининг. Чистота. Брест
Брест
5 р.
заточка ДЁШЕВО
Брест
Договорная
мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног
Брест
Договорная
Химчистка ковров в офисах и на дому с выездом
Брест
Договорная
Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей
Брест
Договорная
Аренда (замена) входных ковров
Брест
15 р.
Тренажер реабилитационный в прокат
Брест
Договорная
Уборка
Брест
30 р.
Уборка квартир и домов
Брест
Договорная
Вывоз строительного мусора, старой мебели
Брест
Договорная
Сборка мебели, муж на час. Брест
Брест
Договорная
Химчистка ковров в Бресте с вывозом и доставкой
Брест
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Брест
Договорная
Заготовки ключей
Брест
Договорная
Откачка канализации
Брест
10 р.
Уборка снега
Брест
Договорная
Большой прокат медицинских товаров
Брест
Договорная
Чистка ковров с вывозом в цех. Коврочист
Брест
60 р.
Уборка квартиры или дома
Брест
Договорная
Уборка квартир и домов в Бресте и области
Брест
Договорная
Сборка-разборка мебели
Брест
Договорная
Мастер на час/Муж на час/Бытовые услуги
Брест
15 р.
Мастер на час
Брест
Договорная
Мастер на час/Муж на час
Брест
45 р.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Цистерна 10 м.куб.
Брест
Договорная
Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров
Брест
Договорная
Уборка квартир
Брест
Договорная
Уборка квартиры ,дома
Брест
Договорная
Уборка территории от снега
Брест
45 р.
Откачка канализации
Брест
5 р.
Химчистка мебели БРЕСТ
Брест
10 р.
ХИМЧИСТКА МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ДИВАН, МАТРАС
Брест
Договорная
Откопаю от снега вашу машину
Брест
Договорная
Стирка ковров в Бресте
Брест
300 р.
Монтаж/установка кондиционеров
Брест
Договорная
Сборка мебели
Брест
Договорная
Уборка крыш от снега в Бресте
Брест
Договорная
Профессиональная химчистка на дому
Брест
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
Услуга с выездом в регионы
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
Услуга с выездом в регионы
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель
Услуга с выездом в регионы