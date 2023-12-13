logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Браславе

Электроотопление под ключ

100 р.

Электроотопление под ключ

Витебская, Браслав

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Витебская, Браслав

проектирование и строительство под ключ

100 р.

проектирование и строительство под ключ

Витебская, Браслав

Строительство домов под ключ

100 р.

Строительство домов под ключ

Витебская, Браслав

Электрофизические измерения

100 р.

Электрофизические измерения

Витебская, Браслав

Рассрочка
Фундамент сваи винтовые пирс дом баня терраса беседка участок

50 р.

Фундамент сваи винтовые пирс дом баня терраса беседка участок

Витебская, Браслав

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы Строительные работы под ключ

Договорная

Кровельные работы Строительные работы под ключ

Витебская, Браслав

Установка Windows. Чистка ноутбуков

10 р.

Установка Windows. Чистка ноутбуков

Витебская, Браслав

Сантехник

25 р.

Сантехник

Витебская, Браслав

Услуги электрика

15 р.

Услуги электрика

Витебская, Браслав

Горизонтальное бурение ( прокол под дорогой)

90 р.

Горизонтальное бурение ( прокол под дорогой)

Витебская, Браслав

Уборка снега Браслав и Браславский район

Договорная

Уборка снега Браслав и Браславский район

Витебская, Браслав

Перевозка грузов

Договорная

Перевозка грузов

Витебская, Браслав

Репетитор по английскому языку

15 р.

Репетитор по английскому языку

Витебская, Браслав

Организация Новогоднего корпоратива

Договорная

Организация Новогоднего корпоратива

Витебская, Браслав

Новогодний тур с развлекательной программой

Договорная

Новогодний тур с развлекательной программой

Витебская, Браслав

РАСПИЛ ДСП И ЛДСП. ПОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ.

Договорная

РАСПИЛ ДСП И ЛДСП. ПОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ.

Витебская, Браслав

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Витебская, Браслав

Стяжка пола сухопрессованная Браслав

Договорная

Стяжка пола сухопрессованная Браслав

Витебская, Браслав

Договорная

Грузоперевозки до 3 тонн по РБ

Витебская, Браслав

Реставрация дверей и мебели

Договорная

Реставрация дверей и мебели

Витебская, Браслав

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги