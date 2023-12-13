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Услуги для торжеств в Бобруйске

Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Договорная

Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Новогодние поздравления

Договорная

Новогодние поздравления

Могилевская, Бобруйск

Поздравление в Бобруйске и в других городах

Договорная

Поздравление в Бобруйске и в других городах

Могилевская, Бобруйск

Дед мороз и снегурочка

50 р.

Дед мороз и снегурочка

Могилевская, Бобруйск

Фотозона/Украшение/Декор

150 р.

Фотозона/Украшение/Декор

Могилевская, Бобруйск

Повар-универсал ищу подработку

Договорная

Повар-универсал ищу подработку

Могилевская, Бобруйск

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Поздравление от деда мороза и снегурочки.

40 р.

Поздравление от деда мороза и снегурочки.

Могилевская, Бобруйск

Повар личный на банкет

15 р.

Повар личный на банкет

Могилевская, Бобруйск

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Дем Мороз поздравление

80 р.

Дем Мороз поздравление

Могилевская, Бобруйск

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Дед Мороз и снегурочка

40 р.

Дед Мороз и снегурочка

Могилевская, Бобруйск

Фотозона

80 р.

Фотозона

Могилевская, Бобруйск

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Домашняя еда

25 р.

Домашняя еда

Могилевская, Бобруйск

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Бенто свечи из соевого воска

13 р.

Бенто свечи из соевого воска

Могилевская, Бобруйск

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Могилевская, Бобруйск

Свечи для торта ручной работы

Договорная

Свечи для торта ручной работы

Могилевская, Бобруйск

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Договорная

Написание стихов

Могилевская, Бобруйск

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Веселый и самый Добрый Деда Мороз

Договорная

Веселый и самый Добрый Деда Мороз

Могилевская, Бобруйск

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Ведущий-Тамада,Юбилеи,Корпоративы

Договорная

Ведущий-Тамада,Юбилеи,Корпоративы

Могилевская, Бобруйск

Квест уличный

20 р.

Квест уличный

Могилевская, Бобруйск

Светодиодные танцы

Договорная

Светодиодные танцы

Могилевская, Бобруйск

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Аниматор , Ростовая кукла Сердючка , поздравление

70 р.

Аниматор , Ростовая кукла Сердючка , поздравление

Могилевская, Бобруйск

Тамада вокал и музыка на торжество

Договорная

Тамада вокал и музыка на торжество

Могилевская, Бобруйск

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Ведущий

600 р.

Ведущий

Могилевская, Бобруйск

Авторские свадебные букеты,любой сложности.

250 р.

Авторские свадебные букеты,любой сложности.

Могилевская, Бобруйск

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Бенто торт

25 р.

Бенто торт

Могилевская, Бобруйск

Ростовая игрушка Мишка Teddy

60 р.

Ростовая игрушка Мишка Teddy

Могилевская, Бобруйск

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Фотозона для любого торжества, фотозона из пайеток

Договорная

Фотозона для любого торжества, фотозона из пайеток

Могилевская, Бобруйск

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Украшение свадебных автомобилей

Договорная

Украшение свадебных автомобилей

Могилевская, Бобруйск

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*Оформление свадебных залов, выездных регистраций

Договорная

*Оформление свадебных залов, выездных регистраций

Могилевская, Бобруйск

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Оформление воздушными и гелиевыми шара

4 р.

Оформление воздушными и гелиевыми шара

Могилевская, Бобруйск

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Краситель пищевой гелевый.Какао.

Договорная

Краситель пищевой гелевый.Какао.

Могилевская, Бобруйск

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Аквагрим блеск-тату

10 р.

Аквагрим блеск-тату

Могилевская, Бобруйск

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Мишка Плюш на праздник

70 р.

Мишка Плюш на праздник

Могилевская, Бобруйск

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vip

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