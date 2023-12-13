Услуги для торжеств в Бобруйске
Договорная
Услуги торжеств Мишки Бобруйск
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Новогодние поздравления
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Поздравление в Бобруйске и в других городах
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Дед мороз и снегурочка
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Фотозона/Украшение/Декор
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Повар-универсал ищу подработку
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Поздравление от деда мороза и снегурочки.
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Повар личный на банкет
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Дем Мороз поздравление
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Дед Мороз и снегурочка
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Фотозона
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Домашняя еда
Могилевская, Бобруйск
13 р.
Бенто свечи из соевого воска
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Свечи для торта ручной работы
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Написание стихов
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Веселый и самый Добрый Деда Мороз
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ведущий-Тамада,Юбилеи,Корпоративы
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Квест уличный
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Светодиодные танцы
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Аниматор , Ростовая кукла Сердючка , поздравление
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Тамада вокал и музыка на торжество
Могилевская, Бобруйск
600 р.
Ведущий
Могилевская, Бобруйск
250 р.
Авторские свадебные букеты,любой сложности.
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Бенто торт
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Ростовая игрушка Мишка Teddy
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Фотозона для любого торжества, фотозона из пайеток
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Украшение свадебных автомобилей
Могилевская, Бобруйск
Договорная
*Оформление свадебных залов, выездных регистраций
Могилевская, Бобруйск
4 р.
Оформление воздушными и гелиевыми шара
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Краситель пищевой гелевый.Какао.
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Аквагрим блеск-тату
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Мишка Плюш на праздник
Могилевская, Бобруйск
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский