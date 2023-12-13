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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Бобруйске

Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511396 (18В/4 Ah)

Онлайн-заказ

243.70 р.

Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511396 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Einhell PXC Twinpack 4511489 (18В/4 Ah)

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360 р.

Аккумулятор Einhell PXC Twinpack 4511489 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гравер Einhell TC-MG 135 E 4419169

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266.10 р.

Гравер Einhell TC-MG 135 E 4419169

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Патрон Metabo 636242000

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659.30 р.

Патрон Metabo 636242000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Metabo 625027000 (18В/4 Ah)

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528.10 р.

Аккумулятор Metabo 625027000 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
стамеска 4 р.

4 р.

стамеска 4 р.

Могилевская, Бобруйск

2-еотвёртки 6р.

6 р.

2-еотвёртки 6р.

Могилевская, Бобруйск

Аккумулятор Einhell Multi-Ah PXC Plus 4511502 (18В/4-6 Ah)

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354 р.

Аккумулятор Einhell Multi-Ah PXC Plus 4511502 (18В/4-6 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Sturm SBP1802 (18В/2 Ah)

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110.90 р.

Аккумулятор Sturm SBP1802 (18В/2 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Einhell Power X-Fastcharger 4A 4512103 (18В)

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119.60 р.

Зарядное устройство Einhell Power X-Fastcharger 4A 4512103 (18В)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Einhell Plus 4511501 (18В/3 Ah)

Онлайн-заказ

214.40 р.

Аккумулятор Einhell Plus 4511501 (18В/3 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гравер Ставр МГ-220ВГ

Онлайн-заказ

146.20 р.

Гравер Ставр МГ-220ВГ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Wortex CBL 1860 CBL18600029 (18В/6 Ah)

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275.20 р.

Аккумулятор Wortex CBL 1860 CBL18600029 (18В/6 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Инструмент для снятия изоляции AM 25 Weidmuller

70 р.

Инструмент для снятия изоляции AM 25 Weidmuller

Могилевская, Бобруйск

Дальномер ,лазерная рулетка

130 р.

Дальномер ,лазерная рулетка

Могилевская, Бобруйск

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Продам электроинструмент

Договорная

Продам электроинструмент

Могилевская, Бобруйск

СТАМЕСКИ ПО ДЕРЕВУ

Договорная

СТАМЕСКИ ПО ДЕРЕВУ

Могилевская, Бобруйск

СТАМЕСКИ ТОКАРНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

Договорная

СТАМЕСКИ ТОКАРНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

Могилевская, Бобруйск

Струбцина

70 р.

Струбцина

Могилевская, Бобруйск

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Маркер на краске

7 р.

Маркер на краске

Могилевская, Бобруйск

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Строительный инструмент

Бесплатно

Строительный инструмент

Могилевская, Бобруйск

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Строительный инструмент

Бесплатно

Строительный инструмент

Могилевская, Бобруйск

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Строительный инструмент

Бесплатно

Строительный инструмент

Могилевская, Бобруйск

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Строительный инструмент

Бесплатно

Строительный инструмент

Могилевская, Бобруйск

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Круги 180

1 р.

Круги 180

Могилевская, Бобруйск

Гравер Crown CT13428 BMC

Онлайн-заказ

217 р.

Гравер Crown CT13428 BMC

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Einhell Power-X-Boostcharger 4512064 (18В)

Онлайн-заказ

217.10 р.

Зарядное устройство Einhell Power-X-Boostcharger 4512064 (18В)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Einhell Power-X-Twincharger 4512069 (18В)

Онлайн-заказ

217.10 р.

Зарядное устройство Einhell Power-X-Twincharger 4512069 (18В)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Katana SinglePOWER B6000 (21В/6 Ач)

Онлайн-заказ

212.90 р.

Аккумулятор Katana SinglePOWER B6000 (21В/6 Ач)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор с зарядным устройством Einhell PXC-Starter-Kit 4512097 (18В/2.5 Ah + 18В)

Онлайн-заказ

206.40 р.

Аккумулятор с зарядным устройством Einhell PXC-Starter-Kit 4512097 (18В/2.5 Ah + 18В)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Патрон Metabo 631923000

Онлайн-заказ

190 р.

Патрон Metabo 631923000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Патрон Metabo 636217000

Онлайн-заказ

187.50 р.

Патрон Metabo 636217000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор буров Metabo 625243000 (10 шт)

Онлайн-заказ

198.30 р.

Набор буров Metabo 625243000 (10 шт)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор DWT BS204001E

Онлайн-заказ

197.50 р.

Аккумулятор DWT BS204001E

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Переходник с патроном Metabo Quick 627077000

Онлайн-заказ

170.90 р.

Переходник с патроном Metabo Quick 627077000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гравер Sturm GM2315F

Онлайн-заказ

192.50 р.

Гравер Sturm GM2315F

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Патрон Metabo Futuro Plus S2M 631921000

Онлайн-заказ

194.90 р.

Патрон Metabo Futuro Plus S2M 631921000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511436 (18В/2.6 Ah)

Онлайн-заказ

176.70 р.

Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511436 (18В/2.6 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Патрон Metabo 631930000

Онлайн-заказ

170.90 р.

Патрон Metabo 631930000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор бит Metabo Impact 29 628849000

Онлайн-заказ

169.90 р.

Набор бит Metabo Impact 29 628849000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Metabo 625475000 (14.4В/1.4 Ah)

Онлайн-заказ

60 р.

Аккумулятор Metabo 625475000 (14.4В/1.4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Ставр АКБ-20/4 (20В/4 Ah)

Онлайн-заказ

160.50 р.

Аккумулятор Ставр АКБ-20/4 (20В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Патрон Metabo 631920000

Онлайн-заказ

150 р.

Патрон Metabo 631920000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Онлайн-заказ

81.31 р.

Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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