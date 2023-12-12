Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Бобруйске
20 р.
Бочки пластиковые , 60литров
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ключ закаточный
Могилевская, Бобруйск
85 р.
Кадка дубовая
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Весы
Могилевская, Бобруйск
7 р.
Ключ закаточный
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Дозатор для освежителя воздуха.
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Термометр
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Держатель на кран для губки
Могилевская, Бобруйск
8 р.
Водяной затвор крышка
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Замок времен ссср .Металлический,сверхпрочный
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Подставка для елки
Могилевская, Бобруйск
0.20 р.
Продам прищепки бельевые.
Могилевская, Бобруйск
4 р.
ДЛЯ ДАЧИ ( ЦЕНА ЗА ВСЕ)
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Накладка - фиксатор дверная,новая.Палладиум.
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Замок с ключом
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Набор для маркировки консервации
Могилевская, Бобруйск
2 р.
Лампочка светодиодная постоянного тока 3-4,5Vновая
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Лампа керосиновая компактная
Могилевская, Бобруйск
1 р.
2 Балконные рамы без стеклопакета 220х73
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Короба для вытяжки.
Могилевская, Бобруйск
340 р.
Бочка. Дуб.150 литров
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Чугунки
Могилевская, Бобруйск
49 р.
Коврик из ЭВА 120см на 120 см
Могилевская, Бобруйск
2 р.
Ликвидация гаражного барахла
Могилевская, Бобруйск
13 р.
Стрейч пленка 2.6кг 50см
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Канистры
Могилевская, Бобруйск
2.50 р.
Контенер для яиц
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Мыльница
Могилевская, Бобруйск
90 р.
Сиденье для ванной
Могилевская, Бобруйск
9 р.
Петли мебелные
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Попугай на банку
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Бочка металлическая
Могилевская, Бобруйск
7 р.
Прищепки новые 20шт.и насадка на ванну
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Корзина для белья для стирки
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Набор гирь, Болгария
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Гирьки калибровочные
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Пружины
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Гири весовые
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Полотенца
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Шуфель и вилы
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Беспроводной звонок
Могилевская, Бобруйск
7 р.
Канистры 30л
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Вентиляционная решётка 250х250 (3 шт) по 5 руб
Могилевская, Бобруйск
Товары с доставкой от магазинов
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный