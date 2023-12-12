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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Бобруйске

Бочки пластиковые , 60литров

20 р.

Бочки пластиковые , 60литров

Могилевская, Бобруйск

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Ключ закаточный

Договорная

Ключ закаточный

Могилевская, Бобруйск

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Кадка дубовая

85 р.

Кадка дубовая

Могилевская, Бобруйск

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Весы

5 р.

Весы

Могилевская, Бобруйск

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Ключ закаточный

7 р.

Ключ закаточный

Могилевская, Бобруйск

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Дозатор для освежителя воздуха.

25 р.

Дозатор для освежителя воздуха.

Могилевская, Бобруйск

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Термометр

20 р.

Термометр

Могилевская, Бобруйск

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Держатель на кран для губки

3 р.

Держатель на кран для губки

Могилевская, Бобруйск

Водяной затвор крышка

8 р.

Водяной затвор крышка

Могилевская, Бобруйск

Замок времен ссср .Металлический,сверхпрочный

40 р.

Замок времен ссср .Металлический,сверхпрочный

Могилевская, Бобруйск

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Подставка для елки

10 р.

Подставка для елки

Могилевская, Бобруйск

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Продам прищепки бельевые.

0.20 р.

Продам прищепки бельевые.

Могилевская, Бобруйск

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ДЛЯ ДАЧИ ( ЦЕНА ЗА ВСЕ)

4 р.

ДЛЯ ДАЧИ ( ЦЕНА ЗА ВСЕ)

Могилевская, Бобруйск

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Накладка - фиксатор дверная,новая.Палладиум.

15 р.

Накладка - фиксатор дверная,новая.Палладиум.

Могилевская, Бобруйск

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Замок с ключом

3 р.

Замок с ключом

Могилевская, Бобруйск

Набор для маркировки консервации

5 р.

Набор для маркировки консервации

Могилевская, Бобруйск

Лампочка светодиодная постоянного тока 3-4,5Vновая

2 р.

Лампочка светодиодная постоянного тока 3-4,5Vновая

Могилевская, Бобруйск

Лампа керосиновая компактная

30 р.

Лампа керосиновая компактная

Могилевская, Бобруйск

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2 Балконные рамы без стеклопакета 220х73

1 р.

2 Балконные рамы без стеклопакета 220х73

Могилевская, Бобруйск

Короба для вытяжки.

5 р.

Короба для вытяжки.

Могилевская, Бобруйск

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Бочка. Дуб.150 литров

340 р.

Бочка. Дуб.150 литров

Могилевская, Бобруйск

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Чугунки

Договорная

Чугунки

Могилевская, Бобруйск

Коврик из ЭВА 120см на 120 см

49 р.

Коврик из ЭВА 120см на 120 см

Могилевская, Бобруйск

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2 р.

Ликвидация гаражного барахла

Могилевская, Бобруйск

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Стрейч пленка 2.6кг 50см

13 р.

Стрейч пленка 2.6кг 50см

Могилевская, Бобруйск

Канистры

Договорная

Канистры

Могилевская, Бобруйск

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Контенер для яиц

2.50 р.

Контенер для яиц

Могилевская, Бобруйск

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Мыльница

5 р.

Мыльница

Могилевская, Бобруйск

Сиденье для ванной

90 р.

Сиденье для ванной

Могилевская, Бобруйск

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Петли мебелные

9 р.

Петли мебелные

Могилевская, Бобруйск

Попугай на банку

30 р.

Попугай на банку

Могилевская, Бобруйск

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Бочка металлическая

20 р.

Бочка металлическая

Могилевская, Бобруйск

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Прищепки новые 20шт.и насадка на ванну

7 р.

Прищепки новые 20шт.и насадка на ванну

Могилевская, Бобруйск

Корзина для белья для стирки

5 р.

Корзина для белья для стирки

Могилевская, Бобруйск

Набор гирь, Болгария

50 р.

Набор гирь, Болгария

Могилевская, Бобруйск

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Гирьки калибровочные

25 р.

Гирьки калибровочные

Могилевская, Бобруйск

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Пружины

3 р.

Пружины

Могилевская, Бобруйск

Гири весовые

10 р.

Гири весовые

Могилевская, Бобруйск

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Полотенца

25 р.

Полотенца

Могилевская, Бобруйск

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Шуфель и вилы

15 р.

Шуфель и вилы

Могилевская, Бобруйск

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Беспроводной звонок

15 р.

Беспроводной звонок

Могилевская, Бобруйск

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Канистры 30л

7 р.

Канистры 30л

Могилевская, Бобруйск

Вентиляционная решётка 250х250 (3 шт) по 5 руб

5 р.

Вентиляционная решётка 250х250 (3 шт) по 5 руб

Могилевская, Бобруйск

Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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