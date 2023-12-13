Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Бобруйске
25 р.
Значки СССР
Могилевская, Бобруйск
90 р.
Французский барометр
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Монеты
Могилевская, Бобруйск
100 р.
10 копеек
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Монеты 1 копейка
Могилевская, Бобруйск
80 р.
3 копейки СССР
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Монеты 20 копеек
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Монеты 5 копеек
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Монеты 50 копеек Ссср
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Часы с кукушкой
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Фарфоровая статуэтка заяц Минский ФФЗ
Могилевская, Бобруйск
85 р.
Ведерко для льда со щипцам( ведерко мельхиоровое)
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Остатки старины.
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Музыкальная шкатулка.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Парикмахерский раритет
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Планшет сумка полевая 53 год.
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Книга слуцкие пояса
Могилевская, Бобруйск
1 р.
Игрушки на елку СССР
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Крестик серебрянный позол ,красивая работа
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Калькулятор СССР
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Сахарница, фарфор. Чехословакия.
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Китель
Могилевская, Бобруйск
2 р.
Флакон от одеколона Лесной .
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Книга
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ваза
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ремень / чемодана
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Стиральная доска
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Старые сельхоз колеса
Могилевская, Бобруйск
9 р.
Кошелек
Могилевская, Бобруйск
Договорная
МОНЕТЫ РУБЛИ
Могилевская, Бобруйск
220 р.
монеты ссср 47 шт.царскии и польский ровно 100 шт.
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Швейная машинка зингер
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Лампа
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Елочные игрушки СССР 44 шт.
Могилевская, Бобруйск
1 р.
Дед мороз ссср.
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Сифон из ссср.
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Хлебница
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Светильник ночник оптоволоконный ЛОМО 23СВ-1.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Пресс
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Форма / выпечки
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Книги
Могилевская, Бобруйск
3.50 р.
Ключ для старинных часов
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Форма СССР
Могилевская, Бобруйск