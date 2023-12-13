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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Бобруйске

Значки СССР

25 р.

Значки СССР

Могилевская, Бобруйск

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Французский барометр

90 р.

Французский барометр

Могилевская, Бобруйск

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Монеты

40 р.

Монеты

Могилевская, Бобруйск

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10 копеек

100 р.

10 копеек

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 1 копейка

80 р.

Монеты 1 копейка

Могилевская, Бобруйск

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3 копейки СССР

80 р.

3 копейки СССР

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 20 копеек

70 р.

Монеты 20 копеек

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 5 копеек

35 р.

Монеты 5 копеек

Могилевская, Бобруйск

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Монеты 50 копеек Ссср

10 р.

Монеты 50 копеек Ссср

Могилевская, Бобруйск

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Часы с кукушкой

100 р.

Часы с кукушкой

Могилевская, Бобруйск

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Фарфоровая статуэтка заяц Минский ФФЗ

40 р.

Фарфоровая статуэтка заяц Минский ФФЗ

Могилевская, Бобруйск

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Ведерко для льда со щипцам( ведерко мельхиоровое)

85 р.

Ведерко для льда со щипцам( ведерко мельхиоровое)

Могилевская, Бобруйск

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Остатки старины.

70 р.

Остатки старины.

Могилевская, Бобруйск

Музыкальная шкатулка.

25 р.

Музыкальная шкатулка.

Могилевская, Бобруйск

Парикмахерский раритет

Договорная

Парикмахерский раритет

Могилевская, Бобруйск

Планшет сумка полевая 53 год.

10 р.

Планшет сумка полевая 53 год.

Могилевская, Бобруйск

Книга слуцкие пояса

80 р.

Книга слуцкие пояса

Могилевская, Бобруйск

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Игрушки на елку СССР

1 р.

Игрушки на елку СССР

Могилевская, Бобруйск

Крестик серебрянный позол ,красивая работа

70 р.

Крестик серебрянный позол ,красивая работа

Могилевская, Бобруйск

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Калькулятор СССР

20 р.

Калькулятор СССР

Могилевская, Бобруйск

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Сахарница, фарфор. Чехословакия.

35 р.

Сахарница, фарфор. Чехословакия.

Могилевская, Бобруйск

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Китель

25 р.

Китель

Могилевская, Бобруйск

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Флакон от одеколона Лесной .

2 р.

Флакон от одеколона Лесной .

Могилевская, Бобруйск

Книга

Договорная

Книга

Могилевская, Бобруйск

Ваза

Договорная

Ваза

Могилевская, Бобруйск

Ремень / чемодана

Договорная

Ремень / чемодана

Могилевская, Бобруйск

Стиральная доска

10 р.

Стиральная доска

Могилевская, Бобруйск

Старые сельхоз колеса

50 р.

Старые сельхоз колеса

Могилевская, Бобруйск

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Кошелек

9 р.

Кошелек

Могилевская, Бобруйск

МОНЕТЫ РУБЛИ

Договорная

МОНЕТЫ РУБЛИ

Могилевская, Бобруйск

монеты ссср 47 шт.царскии и польский ровно 100 шт.

220 р.

монеты ссср 47 шт.царскии и польский ровно 100 шт.

Могилевская, Бобруйск

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Швейная машинка зингер

150 р.

Швейная машинка зингер

Могилевская, Бобруйск

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Лампа

20 р.

Лампа

Могилевская, Бобруйск

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Елочные игрушки СССР 44 шт.

Договорная

Елочные игрушки СССР 44 шт.

Могилевская, Бобруйск

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Дед мороз ссср.

1 р.

Дед мороз ссср.

Могилевская, Бобруйск

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Сифон из ссср.

20 р.

Сифон из ссср.

Могилевская, Бобруйск

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Хлебница

40 р.

Хлебница

Могилевская, Бобруйск

Светильник ночник оптоволоконный ЛОМО 23СВ-1.

40 р.

Светильник ночник оптоволоконный ЛОМО 23СВ-1.

Могилевская, Бобруйск

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Пресс

Договорная

Пресс

Могилевская, Бобруйск

Форма / выпечки

Договорная

Форма / выпечки

Могилевская, Бобруйск

Книги

Договорная

Книги

Могилевская, Бобруйск

Ключ для старинных часов

3.50 р.

Ключ для старинных часов

Могилевская, Бобруйск

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Форма СССР

10 р.

Форма СССР

Могилевская, Бобруйск

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