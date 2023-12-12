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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Бобруйске

Шкатулка фарфоровая, Европа

40 р.

Шкатулка фарфоровая, Европа

Могилевская, Бобруйск

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Хрусталь

Договорная

Хрусталь

Могилевская, Бобруйск

Панно

25 р.

Панно

Могилевская, Бобруйск

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Панно

15 р.

Панно

Могилевская, Бобруйск

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Картина ''Зима''1998г. Домарад В.А.член Бел С.Х

Договорная

Картина ''Зима''1998г. Домарад В.А.член Бел С.Х

Могилевская, Бобруйск

Статуэтка ''Бегущие лошади'' Фарфор.Германия

300 р.

Статуэтка ''Бегущие лошади'' Фарфор.Германия

Могилевская, Бобруйск

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Панно,чеканка.Винтаж 1970-е

Договорная

Панно,чеканка.Винтаж 1970-е

Могилевская, Бобруйск

Статуэтка Дети с рыбой

50 р.

Статуэтка Дети с рыбой

Могилевская, Бобруйск

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Статуэтки, фарфоровая пара, винтаж

60 р.

Статуэтки, фарфоровая пара, винтаж

Могилевская, Бобруйск

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Статуэтка овчарка ЛФЗ

60 р.

Статуэтка овчарка ЛФЗ

Могилевская, Бобруйск

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Панно

5.50 р.

Панно

Могилевская, Бобруйск

Чеканка (девушка)

10 р.

Чеканка (девушка)

Могилевская, Бобруйск

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Шкатулка авторская роспись Филиппова

70 р.

Шкатулка авторская роспись Филиппова

Могилевская, Бобруйск

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Гобелен 1500* 64 см.

150 р.

Гобелен 1500* 64 см.

Могилевская, Бобруйск

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Сова,Филин.Мрамор

Договорная

Сова,Филин.Мрамор

Могилевская, Бобруйск

Статуэтка Рыба.Коростень

Договорная

Статуэтка Рыба.Коростень

Могилевская, Бобруйск

Гладыш

Договорная

Гладыш

Могилевская, Бобруйск

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Статуэтка Женщина-кошка

Договорная

Статуэтка Женщина-кошка

Могилевская, Бобруйск

Марки коллекционные, в прекрасном состоянии

Договорная

Марки коллекционные, в прекрасном состоянии

Могилевская, Бобруйск

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Фигурка Сова кристалл Swarovski 1979 года.Винтаж.

Договорная

Фигурка Сова кристалл Swarovski 1979 года.Винтаж.

Могилевская, Бобруйск

Стекло к керосиновым лампам

20 р.

Стекло к керосиновым лампам

Могилевская, Бобруйск

Статуэтка Малахитовая шкатулка .Фарфор

300 р.

Статуэтка Малахитовая шкатулка .Фарфор

Могилевская, Бобруйск

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Пластинки

Договорная

Пластинки

Могилевская, Бобруйск

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продам женский кулон с сережками

20 р.

продам женский кулон с сережками

Могилевская, Бобруйск

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