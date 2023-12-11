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Полки, стеллажи, шкафчики в Бобруйске

Тумба от швейной машины

20 р.

Тумба от швейной машины

Могилевская, Бобруйск

Шкаф стеллаж

30 р.

Шкаф стеллаж

Могилевская, Бобруйск

шкаф подвесной с сушилкой для посуды

40 р.

шкаф подвесной с сушилкой для посуды

Могилевская, Бобруйск

пушка декоративная

35 р.

пушка декоративная

Могилевская, Бобруйск

Полка с вазой

50 р.

Полка с вазой

Могилевская, Бобруйск

Стенка под телевизор

50 р.

Стенка под телевизор

Могилевская, Бобруйск

Полка из дуба новая

16 р.

Полка из дуба новая

Могилевская, Бобруйск

Книжная полка

80 р.

Книжная полка

Могилевская, Бобруйск

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Стеллаж

135 р.

Стеллаж

Могилевская, Бобруйск

Полка навесная

40 р.

Полка навесная

Могилевская, Бобруйск

Шкафчик и зеркало в ванную

Бесплатно

Шкафчик и зеркало в ванную

Могилевская, Бобруйск

Полочка для специй

12 р.

Полочка для специй

Могилевская, Бобруйск

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Полка для книг

30 р.

Полка для книг

Могилевская, Бобруйск

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Продам стеллажи.

950 р.

Продам стеллажи.

Могилевская, Бобруйск

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Полка подвесная Clayre&eef

160 р.

Полка подвесная Clayre&eef

Могилевская, Бобруйск

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Торговая мебель

Договорная

Торговая мебель

Могилевская, Бобруйск

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Угловая полка

35 р.

Угловая полка

Могилевская, Бобруйск

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Стеллаж

150 р.

Стеллаж

Могилевская, Бобруйск

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Обувница

20 р.

Обувница

Могилевская, Бобруйск

Книжная полка

60 р.

Книжная полка

Могилевская, Бобруйск

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Стеллаж

380 р.

Стеллаж

Могилевская, Бобруйск

Офисная мебель

250 р.

Офисная мебель

Могилевская, Бобруйск

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Стеллаж над стиральной машиной

Договорная

Стеллаж над стиральной машиной

Могилевская, Бобруйск

Полка для ванной

100 р.

Полка для ванной

Могилевская, Бобруйск

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Этажерка старинная

350 р.

Этажерка старинная

Могилевская, Бобруйск

полка для обуви

30 р.

полка для обуви

Могилевская, Бобруйск

стеллаж металлический 100х200х40

150 р.

стеллаж металлический 100х200х40

Могилевская, Бобруйск

Полка

20 р.

Полка

Могилевская, Бобруйск

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Продам полку. Делалась под заказ .

120 р.

Продам полку. Делалась под заказ .

Могилевская, Бобруйск

Стеллажи стеклянные

Договорная

Стеллажи стеклянные

Могилевская, Бобруйск

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Барная полка

19 р.

Барная полка

Могилевская, Бобруйск

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Продам секцию от набора мебели за 10byn

10 р.

Продам секцию от набора мебели за 10byn

Могилевская, Бобруйск

Полка для микроволновки

25 р.

Полка для микроволновки

Могилевская, Бобруйск

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Комод-шкаф как новый,обувница тумба подвезу

75 р.

Комод-шкаф как новый,обувница тумба подвезу

Могилевская, Бобруйск

Полка для телефона . Возможно доставка

4 р.

Полка для телефона . Возможно доставка

Могилевская, Бобруйск

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Полка настенная

20 р.

Полка настенная

Могилевская, Бобруйск

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Полка

25 р.

Полка

Могилевская, Бобруйск

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Полка в стиле LOFT , стеллаж.

88 р.

Полка в стиле LOFT , стеллаж.

Могилевская, Бобруйск

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Ящики в стиле LOFT

5 р.

Ящики в стиле LOFT

Могилевская, Бобруйск

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Полка угловая

75 р.

Полка угловая

Могилевская, Бобруйск

Полка для книг

10 р.

Полка для книг

Могилевская, Бобруйск

Компьютерный стол

100 р.

Компьютерный стол

Могилевская, Бобруйск

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Полка

20 р.

Полка

Могилевская, Бобруйск

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Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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