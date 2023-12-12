logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Пленки, стекла
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Бобруйске

3 Защитных стекла на Айфон 11 про Мах (антишпион)

20 р.

3 Защитных стекла на Айфон 11 про Мах (антишпион)

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Защитные стекла на iPhone 13

7.50 р.

Защитные стекла на iPhone 13

Могилевская, Бобруйск

Samsung A51

5 р.

Samsung A51

Могилевская, Бобруйск

Защитная стекло для Apple iPhone 11

5 р.

Защитная стекло для Apple iPhone 11

Могилевская, Бобруйск

Защитное стекло Redmi not 5 a prime

2 р.

Защитное стекло Redmi not 5 a prime

Могилевская, Бобруйск

Защитное стекло на iPhone 13, 13 pro

2 р.

Защитное стекло на iPhone 13, 13 pro

Могилевская, Бобруйск

Защитное стекло

30 р.

Защитное стекло

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Защитное стекло для Xiaomi Redmi 9t

6 р.

Защитное стекло для Xiaomi Redmi 9t

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Защитное стекло

Договорная

Защитное стекло

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Защитное стекло samsung galaxy M12 A12

3 р.

Защитное стекло samsung galaxy M12 A12

Могилевская, Бобруйск

Защитные линзы для смартфона Huawei P40 lite

3 р.

Защитные линзы для смартфона Huawei P40 lite

Могилевская, Бобруйск

Защитное стекло на iPhone X/XS.

11 р.

Защитное стекло на iPhone X/XS.

Могилевская, Бобруйск

Защитное стекло iphone 12/12 про

2 р.

Защитное стекло iphone 12/12 про

Могилевская, Бобруйск

Защитки для задних крышек и камер

10 р.

Защитки для задних крышек и камер

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Гидрогелевая пленка на заднюю часть iPhone 12 Pro

3 р.

Гидрогелевая пленка на заднюю часть iPhone 12 Pro

Могилевская, Бобруйск

Стёкла защитные Huawei p40 lite

10 р.

Стёкла защитные Huawei p40 lite

Могилевская, Бобруйск

Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Могилевская, Бобруйск

Гидрогелевая защитная пленка для Xiaomi X3 pro

5 р.

Гидрогелевая защитная пленка для Xiaomi X3 pro

Могилевская, Бобруйск

Защитное стекло на смартфон Huawei Y9S

7 р.

Защитное стекло на смартфон Huawei Y9S

Могилевская, Бобруйск

Керамическое матовое защитное стекло 3 шт

14 р.

Керамическое матовое защитное стекло 3 шт

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Стекло для айфона 12

3 р.

Стекло для айфона 12

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Защитная пленка для Huawei Ascend G700

5 р.

Защитная пленка для Huawei Ascend G700

Минск, Ленинский

Защитное стекло на iPhone 14 (14/13/13pro)

5 р.

Защитное стекло на iPhone 14 (14/13/13pro)

Гродно

Стекло защитное honor 10i

Договорная

Стекло защитное honor 10i

Минск, Октябрьский

Стекла и пленки iPhone 5

3 р.

Стекла и пленки iPhone 5

Гомель

Защитное стекло для iPhone 11/ XR

10 р.

Защитное стекло для iPhone 11/ XR

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Керамическое стекло для Samsung m31s,a31,a51,a52

6 р.

Керамическое стекло для Samsung m31s,a31,a51,a52

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Защитное стекло для Samsung Galaxy M31s,A31,A51

4 р.

Защитное стекло для Samsung Galaxy M31s,A31,A51

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для телефона

5 р.

Защитное стекло для телефона

Витебская, Новополоцк

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитные стёкла на iPhone

10 р.

Защитные стёкла на iPhone

Могилев

badge-icon
Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

4.99 р.

Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

Минск, Заводской

Стекло защитное

8 р.

Стекло защитное

Гродно

badge-icon
Защитные стекла iPhone 6 7 8 X XR XS Max 11 Pro SE

4.99 р.

Защитные стекла iPhone 6 7 8 X XR XS Max 11 Pro SE

Минск, Ленинский

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch POP 3 5025, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch POP 3 5025, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XIAOMI 6.7.7A. И другие

8 р.

XIAOMI 6.7.7A. И другие

Минск, Заводской

badge-icon
Защитное стекло для Iphone 12 pro

30 р.

Защитное стекло для Iphone 12 pro

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
защитные стекла xiaomi apple samsung и другие

5 р.

защитные стекла xiaomi apple samsung и другие

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитные стекла для всех смартфонов от 8 руб

8 р.

Защитные стекла для всех смартфонов от 8 руб

Витебск

Стекло для Айфон 13 про

5 р.

Стекло для Айфон 13 про

Брест

badge-icon
Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

8 р.

Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

15 р.

Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитные стекла, пленки для смартфонов и планшетов
vip

Договорная

Защитные стекла, пленки для смартфонов и планшетов

Брест

Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

5 р.

Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитные стекла на телефон опт и розница

100 р.

Защитные стекла на телефон опт и розница

Гродно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Защитные стекла ESD ANTI-STATIC для ваших смартфонов

12 р.

Защитные стекла ESD ANTI-STATIC для ваших смартфонов

Витебск

Гидрогелевая пленка PREMIUM ,7000 устройств

12 р.

Гидрогелевая пленка PREMIUM ,7000 устройств

Витебск

Защитное стекло REMAX на IPHONE 12/12PRO /14 pro max

10 р.

Защитное стекло REMAX на IPHONE 12/12PRO /14 pro max

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защитная пленка redmi note 9

10 р.

Защитная пленка redmi note 9

Могилев

Защитные стекла Blueo

20 р.

Защитные стекла Blueo

Минск, Московский

badge-icon
Защитное стекло на Tecno Spark 10

5 р.

Защитное стекло на Tecno Spark 10

Минск, Фрунзенский

Защитное стекло

Договорная

Защитное стекло

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Совместимые устройства

AppleHuaweiXiaomi
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники