logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Перевозки пассажиров и грузов
ГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Пассажирские и грузовые перевозки в Бобруйске

Грузоперевозки по городу и РБ от 10 кг до 3 тонн

Договорная

Грузоперевозки по городу и РБ от 10 кг до 3 тонн

Окажу услуги грузоперевозки город район РБ квартирный переезд доставка стройматериала имеются грузчики. Будка большая длина 5 метров. Работаем без выходных. По всем вопросам звоним по указанному номе...

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки по Бобруйску - (РБ)

25 р.

Грузоперевозки по Бобруйску - (РБ)

Окажу услуги по перевозки любых грузов от пищевых до стройматериалов. Помощь в погрузке-разгрузке. Любые способы оплаты. Попутные грузы в различные города РБ. Разумные цены! Размеры кузова: 1.6 м.(шир...

Могилевская, Бобруйск

Грузовое такси до 2.5 т

Договорная

Грузовое такси до 2.5 т

Окажу услуги по перевозки любых грузов от пищевых до стройматериалов. Помощь в погрузке-разгрузке. Любые способы оплаты. Попутные грузы в различные города РБ. Разумные цены! Размеры кузова: 2.25 м.(ши...

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки по Бобруйску «Республике Беларусь_Р

25 р.

Грузоперевозки по Бобруйску «Республике Беларусь_Р

Аккуратная перевозка любых грузов. Ответственный водитель с большим опытом! Наличный и безналичный расчет. Возможно заключение договора на постоянной основе. - Мебельные грузоперевозки - Перевозка быт...

Могилевская, Бобруйск

Перевозка пассажиров

Договорная

Перевозка пассажиров

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки Бобруйск

Договорная

Грузоперевозки Бобруйск

Помогу перевезти, доставить. От личных вешей, мебели, быт техники до полного переезда. Выберем удобное для вас время и закроем этот вопрос. Возможна помощь грузчиков. Звоните, всегда рад помочь!

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки. Грузчики.Бобруйск.

Договорная

Грузоперевозки. Грузчики.Бобруйск.

Могилевская, Бобруйск

грузчики

Договорная

грузчики

Поможем перевезти, перенести Ваши вещи. Любая форма оплаты.

Могилевская, Бобруйск

Самосвал 20 тонн

Договорная

Самосвал 20 тонн

Окажу транспортные услуги МАЗ самосвал 20 тонн

Могилевская, Бобруйск

Пассажирские перевозки

25 р.

Пассажирские перевозки

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки до 3.5т. 6м. Грузчики. Переезды

25 р.

Грузоперевозки до 3.5т. 6м. Грузчики. Переезды

Недорого! Грузоперевозки по городу и РБ. Опытные грузчики с автомобилем разного объема, легко и быстро справятся с проблемами переноски, погрузки, разгрузки и расстановки. Перевозим: -офисы; -квартиры...

Могилевская, Бобруйск

Услуги грузчика

Договорная

Услуги грузчика

Могилевская, Бобруйск

Предлагаем прицеп для легкового автомобиля

25 р.

Предлагаем прицеп для легкового автомобиля

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Прицеп в аренду

25 р.

Прицеп в аренду

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Бобруйск Грузоперевозки по городу, району Р.Б

25 р.

Бобруйск Грузоперевозки по городу, району Р.Б

Без Выходных Окажу услуги по доставке различного груза. Доставим в кратчайшие сроки! (длинна 4.5)(ширина1.8)(высота 1.9) Домашние переезды,офисы,дачи,деревни,развоз по торговым точкам, есть опыт работ...

Могилевская, Бобруйск

Пассажирские перевозки

Договорная

Пассажирские перевозки

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Окажу услуги по грузоперевозкам по городу и РБ до 3.0 т. 20м.куб, тип: мебельный фургон 4*2.2*2.3, два пассажирских места.Форма оплаты любая.Работаем без выходных. Ищу постоянную работу среди Организа...

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки Дешево Беларусь, Россия

Договорная

Грузоперевозки Дешево Беларусь, Россия

Грузоперевозки, переезды, доставка по г.Бобруйску, району, области, РБ, РФ. Услуги грузчиков по запросу. Вместимость до 2 тонн и 23 куб.м! А также 2 пассажирских места для вашего удобства. (габариты ...

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Окажем услуги по доставке товара в любую точку Белоруссии длина 6.05 ширина 2.5 высота 2.37 36 кубометров цена договорная

Могилевская, Бобруйск

Пассажирские перевозки

50 р.

Пассажирские перевозки

Могилевская, Бобруйск

Услуги манипулятора крана эвакуатора

Договорная

Услуги манипулятора крана эвакуатора

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки по городу и РБ,до 2.5т

Договорная

Грузоперевозки по городу и РБ,до 2.5т

Длина 4.1 ширина 2.1 высота 2.3

Могилевская, Бобруйск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 5Т САМОСВАЛОМ

50 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 5Т САМОСВАЛОМ

Грузоперевозки до 5т автомобилем ГАЗ53(самосвал). Доставлю щебень, гравий, песок,бетон(до 2-х кубометров) дрова,опилки, навоз, почвогрунт, брикет, пиломатериал до 6м не более 3,5кубометров.Вывоз мусор...

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки

9 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки дешево по городу микроавтобус от 9руб/час по РБ 60коп/км. А1

Могилевская, Бобруйск

грузоперевозки

Договорная

грузоперевозки

Окажем услуги по перевозкам или переезду есть сваи грузчики длинна 3.30 высота 1.80 ширина 1.80 возможно с 5 пассажирами но естественно грузовой отсек станет меньше

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки по РБ, РФ. Самосвалы

Договорная

Грузоперевозки по РБ, РФ. Самосвалы

Грузоперевозки по РБ, РФ тент, изотерма. Самосвалы 10, 20, 35 тн

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки Бобруйск-Минск-Бобруйск

Договорная

Грузоперевозки Бобруйск-Минск-Бобруйск

Доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов. Переезды дачные.офисные,квартирные, услуги грузчиков. Сборка- разборка мебели.Доставка товаров по торговым точкам Вывоз строительного мусора....

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Погрузочно/разгрузочные работы

Могилевская, Бобруйск

badge-icon

Услуги из других регионов

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги