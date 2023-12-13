Пассажирские и грузовые перевозки в Бобруйске
Договорная
Грузоперевозки по городу и РБ от 10 кг до 3 тонн
Окажу услуги грузоперевозки город район РБ квартирный переезд доставка стройматериала имеются грузчики. Будка большая длина 5 метров. Работаем без выходных. По всем вопросам звоним по указанному номе...
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Грузоперевозки по Бобруйску - (РБ)
Окажу услуги по перевозки любых грузов от пищевых до стройматериалов. Помощь в погрузке-разгрузке. Любые способы оплаты. Попутные грузы в различные города РБ. Разумные цены! Размеры кузова: 1.6 м.(шир...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузовое такси до 2.5 т
Окажу услуги по перевозки любых грузов от пищевых до стройматериалов. Помощь в погрузке-разгрузке. Любые способы оплаты. Попутные грузы в различные города РБ. Разумные цены! Размеры кузова: 2.25 м.(ши...
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Грузоперевозки по Бобруйску «Республике Беларусь_Р
Аккуратная перевозка любых грузов. Ответственный водитель с большим опытом! Наличный и безналичный расчет. Возможно заключение договора на постоянной основе. - Мебельные грузоперевозки - Перевозка быт...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Перевозка пассажиров
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки Бобруйск
Помогу перевезти, доставить. От личных вешей, мебели, быт техники до полного переезда. Выберем удобное для вас время и закроем этот вопрос. Возможна помощь грузчиков. Звоните, всегда рад помочь!
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки. Грузчики.Бобруйск.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
грузчики
Поможем перевезти, перенести Ваши вещи. Любая форма оплаты.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Самосвал 20 тонн
Окажу транспортные услуги МАЗ самосвал 20 тонн
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Пассажирские перевозки
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Грузоперевозки до 3.5т. 6м. Грузчики. Переезды
Недорого! Грузоперевозки по городу и РБ. Опытные грузчики с автомобилем разного объема, легко и быстро справятся с проблемами переноски, погрузки, разгрузки и расстановки. Перевозим: -офисы; -квартиры...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Услуги грузчика
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Предлагаем прицеп для легкового автомобиля
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Прицеп в аренду
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Бобруйск Грузоперевозки по городу, району Р.Б
Без Выходных Окажу услуги по доставке различного груза. Доставим в кратчайшие сроки! (длинна 4.5)(ширина1.8)(высота 1.9) Домашние переезды,офисы,дачи,деревни,развоз по торговым точкам, есть опыт работ...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Пассажирские перевозки
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки
Окажу услуги по грузоперевозкам по городу и РБ до 3.0 т. 20м.куб, тип: мебельный фургон 4*2.2*2.3, два пассажирских места.Форма оплаты любая.Работаем без выходных. Ищу постоянную работу среди Организа...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки Дешево Беларусь, Россия
Грузоперевозки, переезды, доставка по г.Бобруйску, району, области, РБ, РФ. Услуги грузчиков по запросу. Вместимость до 2 тонн и 23 куб.м! А также 2 пассажирских места для вашего удобства. (габариты ...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки
Окажем услуги по доставке товара в любую точку Белоруссии длина 6.05 ширина 2.5 высота 2.37 36 кубометров цена договорная
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Пассажирские перевозки
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Услуги манипулятора крана эвакуатора
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки по городу и РБ,до 2.5т
Длина 4.1 ширина 2.1 высота 2.3
Могилевская, Бобруйск
50 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 5Т САМОСВАЛОМ
Грузоперевозки до 5т автомобилем ГАЗ53(самосвал). Доставлю щебень, гравий, песок,бетон(до 2-х кубометров) дрова,опилки, навоз, почвогрунт, брикет, пиломатериал до 6м не более 3,5кубометров.Вывоз мусор...
Могилевская, Бобруйск
9 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки дешево по городу микроавтобус от 9руб/час по РБ 60коп/км. А1
Могилевская, Бобруйск
Договорная
грузоперевозки
Окажем услуги по перевозкам или переезду есть сваи грузчики длинна 3.30 высота 1.80 ширина 1.80 возможно с 5 пассажирами но естественно грузовой отсек станет меньше
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки по РБ, РФ. Самосвалы
Грузоперевозки по РБ, РФ тент, изотерма. Самосвалы 10, 20, 35 тн
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Грузоперевозки Бобруйск-Минск-Бобруйск
Доставка мебели, бытовой техники, строительных материалов. Переезды дачные.офисные,квартирные, услуги грузчиков. Сборка- разборка мебели.Доставка товаров по торговым точкам Вывоз строительного мусора....
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Погрузочно/разгрузочные работы
Могилевская, Бобруйск
Услуги из других регионов
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский