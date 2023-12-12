logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Освещение
ЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Для комнаты
Способ крепления
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Освещение в Бобруйске

Лампа

Договорная

Лампа

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Светильники потолочные

5 р.

Светильники потолочные

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Светильники

10 р.

Светильники

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Люстра

70 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Герлянда

Бесплатно

Герлянда

Могилевская, Бобруйск

Ретро лампы 7,5 метров

50 р.

Ретро лампы 7,5 метров

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Проектор лампочка

5 р.

Проектор лампочка

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Люстра

40 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Люстра

30 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Стильная люстра в отличном состоянии

150 р.

Стильная люстра в отличном состоянии

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Светильник 4 шт

10 р.

Светильник 4 шт

Могилевская, Бобруйск

Потолочный светильник

100 р.

Потолочный светильник

Могилевская, Бобруйск

Лампа Днат-250.

10 р.

Лампа Днат-250.

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Светильник новогодний

20 р.

Светильник новогодний

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Камин светильник

25 р.

Камин светильник

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
люстра

15 р.

люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Люстра

30 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Торшер фирмы Globo

119 р.

Торшер фирмы Globo

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Настольная лампа

10 р.

Настольная лампа

Могилевская, Бобруйск

Люстра

15 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Светильник

7 р.

Светильник

Могилевская, Бобруйск

Люстра старая

50 р.

Люстра старая

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Бра (светильник)

20 р.

Бра (светильник)

Могилевская, Бобруйск

Светильник бра

5 р.

Светильник бра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Бра Винтаж

65 р.

Бра Винтаж

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Люстра

65 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Люстра потолочная

150 р.

Люстра потолочная

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Люстра

10 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Огоньки

45 р.

Огоньки

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Ночники

1 р.

Ночники

Могилевская, Бобруйск

Плафон для лампы СССР

12 р.

Плафон для лампы СССР

Могилевская, Бобруйск

Датчик движения АС 110-220V новый

12 р.

Датчик движения АС 110-220V новый

Могилевская, Бобруйск

Драйвер для светодиодных светильников 36-50W новый

19 р.

Драйвер для светодиодных светильников 36-50W новый

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Лампа настольная

10 р.

Лампа настольная

Могилевская, Бобруйск

Люстра

50 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Люстра

40 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Светильник.

25 р.

Светильник.

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Люстра

20 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Люстра

30 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Лампочка блютуз 15 Вт

25 р.

Лампочка блютуз 15 Вт

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Светильник светодиодный

45 р.

Светильник светодиодный

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Люстра

70 р.

Люстра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Светильник ночной

15 р.

Светильник ночной

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Онлайн-заказ

128.99 р.

Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Онлайн-заказ

64.20 р.

Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Онлайн-заказ

31.79 р.

Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Онлайн-заказ

5.09 р.

REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

78 р.

Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
TÅGARP/ТОГАРП СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ, 2 ЛАМПЫ

130 р.

TÅGARP/ТОГАРП СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ, 2 ЛАМПЫ

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ''ТЕРЦИАЛ''

80 р.

IKEA / НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ''ТЕРЦИАЛ''

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / HÅRSLINGA ТОРШЕР / НАПОЛЬНАЯ ЛАМПА, ЧЕРНЫЙ

140 р.

IKEA / HÅRSLINGA ТОРШЕР / НАПОЛЬНАЯ ЛАМПА, ЧЕРНЫЙ

Брест

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели