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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Бобруйске

Диск на малую болгарку по металу

1 р.

Диск на малую болгарку по металу

Могилевская, Бобруйск

Диск отрезной по металу 230

2 р.

Диск отрезной по металу 230

Могилевская, Бобруйск

Отрезной диск

1 р.

Отрезной диск

Могилевская, Бобруйск

Мебельный кондуктор. Шаблон Yomo MD590

175 р.

Мебельный кондуктор. Шаблон Yomo MD590

Могилевская, Бобруйск

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Набор насадок для полировки

40 р.

Набор насадок для полировки

Могилевская, Бобруйск

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Набор шлифовальных головок

20 р.

Набор шлифовальных головок

Могилевская, Бобруйск

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Обработка древесины

175 р.

Обработка древесины

Могилевская, Бобруйск

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Пилы дисковые

35 р.

Пилы дисковые

Могилевская, Бобруйск

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Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

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Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

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Ступенчатое сверло

15 р.

Ступенчатое сверло

Могилевская, Бобруйск

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Подставка для пояльной лампы

25 р.

Подставка для пояльной лампы

Могилевская, Бобруйск

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Набор коронок Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

251 р.

Набор коронок Metabo 625434000 (8 пред.)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ножи для строгания

50 р.

Ножи для строгания

Могилевская, Бобруйск

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Диски шлифовальные

2.50 р.

Диски шлифовальные

Могилевская, Бобруйск

Державка для коронок Metabo 623299000

Онлайн-заказ

360 р.

Державка для коронок Metabo 623299000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Круг шлифовальный абразивный

5 р.

Круг шлифовальный абразивный

Могилевская, Бобруйск

Круг шлифовальный абразивный

10 р.

Круг шлифовальный абразивный

Могилевская, Бобруйск

Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

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Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

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Новая фреза в упаковке

17 р.

Новая фреза в упаковке

Могилевская, Бобруйск

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Диск алмазный для плики

20 р.

Диск алмазный для плики

Могилевская, Бобруйск

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Пильный диск по дереву

25 р.

Пильный диск по дереву

Могилевская, Бобруйск

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Шкиф на целькулярку

Договорная

Шкиф на целькулярку

Могилевская, Бобруйск

Круги наждачные

Договорная

Круги наждачные

Могилевская, Бобруйск

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Шлифовальные круги диаметр 150мм. Р120.

1.30 р.

Шлифовальные круги диаметр 150мм. Р120.

Могилевская, Бобруйск

Бор алмазный цилиндр 2,6 мм

2 р.

Бор алмазный цилиндр 2,6 мм

Могилевская, Бобруйск

Пилы разные

151 р.

Пилы разные

Могилевская, Бобруйск

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Круг алмазный

100 р.

Круг алмазный

Могилевская, Бобруйск

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Пилки для электролобзика,лобзик,электролобзик

25 р.

Пилки для электролобзика,лобзик,электролобзик

Могилевская, Бобруйск

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Ленточное сверло 18/0,65м

50 р.

Ленточное сверло 18/0,65м

Могилевская, Бобруйск

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Перовое сверло

5 р.

Перовое сверло

Могилевская, Бобруйск

Бур для перфоратора SDS Max 16*170*300

20 р.

Бур для перфоратора SDS Max 16*170*300

Могилевская, Бобруйск

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Биты

Договорная

Биты

Могилевская, Бобруйск

Пробойник

5 р.

Пробойник

Могилевская, Бобруйск

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Пилы

Договорная

Пилы

Могилевская, Бобруйск

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Сверла SDS plus

5 р.

Сверла SDS plus

Могилевская, Бобруйск

Фрезы

Договорная

Фрезы

Могилевская, Бобруйск

Алмазный карандаш СССР.44326

20 р.

Алмазный карандаш СССР.44326

Могилевская, Бобруйск

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Патрон 15мм 2б MADE IN USSR

15 р.

Патрон 15мм 2б MADE IN USSR

Могилевская, Бобруйск

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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