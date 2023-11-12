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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Бобруйске

Протез молочной железы 7 правый

100 р.

Протез молочной железы 7 правый

Могилевская, Бобруйск

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Надколенник новый

12 р.

Надколенник новый

Могилевская, Бобруйск

Ортез ORLETT HAS-301

140 р.

Ортез ORLETT HAS-301

Могилевская, Бобруйск

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Наколенник ORLETT RKN-203

90 р.

Наколенник ORLETT RKN-203

Могилевская, Бобруйск

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ортез фиксатор на голеностопный сустав.

90 р.

Ортез фиксатор на голеностопный сустав.

Могилев

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Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.

60 р.

Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.

Могилев

Шина для нижней конечности

160 р.

Шина для нижней конечности

Витебск

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Ортез на голеностопный сустав ORLETT

200 р.

Ортез на голеностопный сустав ORLETT

Минск, Фрунзенский

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Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)

Онлайн-заказ

22 р.

Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)

Минск, Центральный

Ортез

20 р.

Ортез

Минская, Смолевичи

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Ортез

40 р.

Ортез

Минская, Смолевичи

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Ортез для фиксации 2-4палец руки ORTEX

35 р.

Ортез для фиксации 2-4палец руки ORTEX

Минск, Ленинский

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Ортез на голеностопный сустав

180 р.

Ортез на голеностопный сустав

Минск, Первомайский

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Ортез

85 р.

Ортез

Брест

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Ортез на голеностопный сустав и стопу

100 р.

Ортез на голеностопный сустав и стопу

Минск, Первомайский

Шина фрейка

10 р.

Шина фрейка

Минск, Октябрьский

ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав

15 р.

ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)

25 р.

ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

22 р.

ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

Минск, Центральный

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез для коленного сустава

10 р.

Ортез для коленного сустава

Могилевская, Чериков

Наколенник Optio размер M

100 р.

Наколенник Optio размер M

Минск, Центральный

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Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.

150 р.

Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.

Витебская, Орша

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Разделитель для пальцев ног

Онлайн-заказ

7 р.

Разделитель для пальцев ног

Минск, Центральный

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы

Онлайн-заказ

16 р.

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы

Минск, Центральный

ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО

Договорная

ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО

Витебск

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Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл

Онлайн-заказ

21 р.

Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл

Минск, Центральный

Тутор на коленный сустав

60 р.

Тутор на коленный сустав

Минская, Березино

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Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''

Онлайн-заказ

9.90 р.

Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''

Минск, Центральный

Бандаж голеностопа #1

20 р.

Бандаж голеностопа #1

Минск, Заводской

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Ортез

200 р.

Ортез

Брест

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Ортез (повязка) Дезо

40 р.

Ортез (повязка) Дезо

Минск, Октябрьский

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Коленный ортез Orlett KS-601

140 р.

Коленный ортез Orlett KS-601

Минск, Октябрьский

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Ортез на тазобедренный сустав Orlett

150 р.

Ортез на тазобедренный сустав Orlett

Брест

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Польша, Новый бандаж, ортез

45 р.

Польша, Новый бандаж, ортез

Витебск

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Ортез

200 р.

Ортез

Гродно

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Ортез ORLETT

150 р.

Ортез ORLETT

Минск, Московский

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Ортез

Бесплатно

Ортез

Минск, Московский

Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion

Онлайн-заказ

22 р.

Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion

Минск, Центральный

Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног

5 р.

Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног

Могилев

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБЪЕМА

280 р.

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБЪЕМА

Минская, Борисов

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Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)

Онлайн-заказ

12 р.

Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)

Минск, Центральный

Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

1 000 р.

Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез

Могилев

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Ортез/Тутор жесткий на коленный сустав

150 р.

Ортез/Тутор жесткий на коленный сустав

Минск, Заводской

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Ортез коленный

230 р.

Ортез коленный

Брест

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Ортез плечевой ORLETT SI-301 L/XL

80 р.

Ортез плечевой ORLETT SI-301 L/XL

Минск, Заводской

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Дезо для плечевого сустава

40 р.

Дезо для плечевого сустава

Минск, Центральный

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Ортез на голеностопный сустав

80 р.

Ортез на голеностопный сустав

Витебская, Докшицы

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Ортез для шеи

Договорная

Ортез для шеи

Минск, Фрунзенский

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Бандаж, суппорт, наколенник

7 р.

Бандаж, суппорт, наколенник

Гродно

Бандаж (тутор) на коленный сустав

90 р.

Бандаж (тутор) на коленный сустав

Минск, Ленинский

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Ортез голеностопный

60 р.

Ортез голеностопный

Минск, Заводской

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Ортез шейный

50 р.

Ортез шейный

Гомельская, Речица

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Ортез на тазобедренный сустав Orlett HFO-333 р-р М

670 р.

Ортез на тазобедренный сустав Orlett HFO-333 р-р М

Минск, Ленинский

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Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)

Онлайн-заказ

18 р.
16.20 р.-10%

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)

Минск, Центральный

Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс

Онлайн-заказ

15 р.
12 р.-20%

Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс

Минск, Центральный

Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным

Онлайн-заказ

14 р.

Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным

Минск, Центральный

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отрез голеностопного сустава Malleo Train

180 р.

Отрез голеностопного сустава Malleo Train

Гомель

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Бандаж ортопедический ( отрез для плечевого сустав

60 р.

Бандаж ортопедический ( отрез для плечевого сустав

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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