Оборудование для салонов красоты в Бобруйске
130 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
200 р.
Стол
Могилевская, Бобруйск
550 р.
Кресло парикмахерское
Могилевская, Бобруйск
450 р.
Лампа косметологическая, увеличительная
Могилевская, Бобруйск
110 р.
Кушетка
Могилевская, Бобруйск
250 р.
Стол для мастера маникюра
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Лампа
Могилевская, Бобруйск
400 р.
Косметологическое кресло
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Маникюрный стол
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Педикюрное кресло
Могилевская, Бобруйск
600 р.
Кресло машинка САМОВЫВОЗ
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Маникюрный столик
Могилевская, Бобруйск
180 р.
Кушетка
Могилевская, Бобруйск
150 р.
стол массажный
Могилевская, Бобруйск
185 р.
Парикмахерская тележка-столик для окрашивания
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Манекены подвесные
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Зеркало
Могилевская, Бобруйск
330 р.
Стол гримёрный
Могилевская, Бобруйск
8 р.
Маникен
Могилевская, Бобруйск
90 р.
Стул маникюрный
Могилевская, Бобруйск
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский