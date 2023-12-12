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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Бобруйске

Маникюрный стол

130 р.

Маникюрный стол

Могилевская, Бобруйск

Маникюрный стол

100 р.

Маникюрный стол

Могилевская, Бобруйск

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Стол

200 р.

Стол

Могилевская, Бобруйск

Кресло парикмахерское

550 р.

Кресло парикмахерское

Могилевская, Бобруйск

Лампа косметологическая, увеличительная

450 р.

Лампа косметологическая, увеличительная

Могилевская, Бобруйск

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Кушетка

110 р.

Кушетка

Могилевская, Бобруйск

Стол для мастера маникюра

250 р.

Стол для мастера маникюра

Могилевская, Бобруйск

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Лампа

30 р.

Лампа

Могилевская, Бобруйск

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Косметологическое кресло

400 р.

Косметологическое кресло

Могилевская, Бобруйск

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Маникюрный стол

100 р.

Маникюрный стол

Могилевская, Бобруйск

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Педикюрное кресло

100 р.

Педикюрное кресло

Могилевская, Бобруйск

Кресло машинка САМОВЫВОЗ

600 р.

Кресло машинка САМОВЫВОЗ

Могилевская, Бобруйск

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Маникюрный столик

35 р.

Маникюрный столик

Могилевская, Бобруйск

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Кушетка

180 р.

Кушетка

Могилевская, Бобруйск

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стол массажный

150 р.

стол массажный

Могилевская, Бобруйск

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Парикмахерская тележка-столик для окрашивания

185 р.

Парикмахерская тележка-столик для окрашивания

Могилевская, Бобруйск

Манекены подвесные

5 р.

Манекены подвесные

Могилевская, Бобруйск

Зеркало

100 р.

Зеркало

Могилевская, Бобруйск

Стол гримёрный

330 р.

Стол гримёрный

Могилевская, Бобруйск

Маникен

8 р.

Маникен

Могилевская, Бобруйск

Стул маникюрный

90 р.

Стул маникюрный

Могилевская, Бобруйск

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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