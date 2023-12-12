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Компьютерная техника

Ноутбуки в Бобруйске

Ноутбук hp g6 2201sr

80 р.

Ноутбук hp g6 2201sr

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук Asus X50GL

60 р.

Ноутбук Asus X50GL

Могилевская, Бобруйск

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Новый мощный игровой ноутбук Acer Nitro 5 AN515

2 000 р.

Новый мощный игровой ноутбук Acer Nitro 5 AN515

Могилевская, Бобруйск

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Apple MacBook Air 13 m1 2020,8/256 Новые/Гарантия

3 100 р.

Apple MacBook Air 13 m1 2020,8/256 Новые/Гарантия

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Рассрочка
Huawei D14 2021

1 600 р.

Huawei D14 2021

Могилевская, Бобруйск

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Игровой ASER TimeLinex I5

400 р.

Игровой ASER TimeLinex I5

Могилевская, Бобруйск

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Игровой ноутбук Asus TUF Gaming

2 100 р.

Игровой ноутбук Asus TUF Gaming

Могилевская, Бобруйск

Отличный Игровой ноут ACER V3 571G на Core i3

350 р.

Отличный Игровой ноут ACER V3 571G на Core i3

Могилевская, Бобруйск

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Lenovo legion

3 250 р.

Lenovo legion

Могилевская, Бобруйск

Мощный Игровой Lenovo еще на гарантии

2 050 р.

Мощный Игровой Lenovo еще на гарантии

Могилевская, Бобруйск

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR

300 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук ROG Zephyrus M16 2021 года

4 000 р.

Ноутбук ROG Zephyrus M16 2021 года

Могилевская, Бобруйск

Ноутбук

450 р.

Ноутбук

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук хороший

220 р.

Ноутбук хороший

Могилевская, Бобруйск

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Хороший, игровой ноутбук Lenovo ideapad

300 р.

Хороший, игровой ноутбук Lenovo ideapad

Могилевская, Бобруйск

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НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Dell Inspiron отличное состояние

250 р.

Ноутбук Dell Inspiron отличное состояние

Могилевская, Бобруйск

Ноутбук asus +spotify 1ГОД

549 р.

Ноутбук asus +spotify 1ГОД

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук Samsung .В отличнейшем рабочем состояни

180 р.

Ноутбук Samsung .В отличнейшем рабочем состояни

Могилевская, Бобруйск

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ASUS K50AB ноутбук

120 р.

ASUS K50AB ноутбук

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук для работы и игр в идеальном состоянии

500 р.

Ноутбук для работы и игр в идеальном состоянии

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук для игр и работы

550 р.

Ноутбук для игр и работы

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук ASUS K50C

90 р.

Ноутбук ASUS K50C

Могилевская, Бобруйск

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ноутбук игровой LENOVO IDEAPAD РАСССРОЧКА

Договорная

ноутбук игровой LENOVO IDEAPAD РАСССРОЧКА

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
aspire a114-32

290 р.

aspire a114-32

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук

350 р.

Ноутбук

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук ASUS

385 р.

Ноутбук ASUS

Могилевская, Бобруйск

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СКАНЕР цифровой.

80 р.

СКАНЕР цифровой.

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук Asus

490 р.

Ноутбук Asus

Могилевская, Бобруйск

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Lenovo Legion 5 17.3'' RTX3060 6gb 135TGP

Договорная

Lenovo Legion 5 17.3'' RTX3060 6gb 135TGP

Могилевская, Бобруйск

Ноутбук

250 р.

Ноутбук

Могилевская, Бобруйск

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Игровой ноутбук HP Omen 850 руб

850 р.

Игровой ноутбук HP Omen 850 руб

Могилевская, Бобруйск

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Игровой ноутбук Lenovo S145-15IWL

550 р.

Игровой ноутбук Lenovo S145-15IWL

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук Asus

600 р.

Ноутбук Asus

Могилевская, Бобруйск

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НОУТБУК ASUS K53 180 ТОРГ

Договорная

НОУТБУК ASUS K53 180 ТОРГ

Могилевская, Бобруйск

Lenovo Ideapad 3

700 р.

Lenovo Ideapad 3

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук для школьника

350 р.

Ноутбук для школьника

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук

650 р.

Ноутбук

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук

450 р.

Ноутбук

Могилевская, Бобруйск

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Игровой ноутбук Aorus

1 500 р.

Игровой ноутбук Aorus

Могилевская, Бобруйск

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Ноутбук hp g6-1106er

300 р.

Ноутбук hp g6-1106er

Могилевская, Бобруйск

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Acer V571G

420 р.

Acer V571G

Могилевская, Бобруйск

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Игровой ноутбук UZZAI Lenovo Por x50

950 р.

Игровой ноутбук UZZAI Lenovo Por x50

Могилевская, Бобруйск

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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