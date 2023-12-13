logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Бойлеры и водонагреватели
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Бойлеры и водонагреватели в Бобруйске

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Онлайн-заказ

336.50 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Thermex Trend 4500

Онлайн-заказ

334.80 р.

Водонагреватель Thermex Trend 4500

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Онлайн-заказ

337.70 р.

Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Онлайн-заказ

341.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Онлайн-заказ

335.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Онлайн-заказ

339.20 р.

Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Газовый котёл б/у торг

500 р.

Газовый котёл б/у торг

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm ER 80-V

Онлайн-заказ

345.60 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm ER 80-V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 30 Trend

Онлайн-заказ

350 р.

Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 30 Trend

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 40 V Slim Extra 1,8

Онлайн-заказ

349.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 40 V Slim Extra 1,8

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm ES 80-V

Онлайн-заказ

383.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm ES 80-V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V

Онлайн-заказ

414.70 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex ER 100 V

Онлайн-заказ

411.50 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex ER 100 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель AquaVerso Triton 100 V

Онлайн-заказ

425.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель AquaVerso Triton 100 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Проточный электрический водонагреватель Electrolux NPX 4 Aquatronic Digital 2.0

Онлайн-заказ

415 р.

Проточный электрический водонагреватель Electrolux NPX 4 Aquatronic Digital 2.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Проточный электрический водонагреватель-кран A&P Brook S

Онлайн-заказ

403.80 р.

Проточный электрический водонагреватель-кран A&P Brook S

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Проточный электрический водонагреватель Thermex Onyx 10000

Онлайн-заказ

359.90 р.

Проточный электрический водонагреватель Thermex Onyx 10000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель над мойкой Ariston ABS Andris Lux 10 OR

Онлайн-заказ

367.20 р.

Накопительный электрический водонагреватель над мойкой Ariston ABS Andris Lux 10 OR

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель под мойку Ariston ABS Andris Lux 10 UR

Онлайн-заказ

370.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель под мойку Ariston ABS Andris Lux 10 UR

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm ER 80-H

Онлайн-заказ

359.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm ER 80-H

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex TitaniumHeat 80 V

Онлайн-заказ

380.10 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex TitaniumHeat 80 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Haier FCD-JTHA30-III(ET)

Онлайн-заказ

366.70 р.

Накопительный электрический водонагреватель Haier FCD-JTHA30-III(ET)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель AquaVerso Triton 80 V

Онлайн-заказ

375 р.

Накопительный электрический водонагреватель AquaVerso Triton 80 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 80 V Slim

Онлайн-заказ

360 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 80 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель над мойкой Timberk Aqua Jet SWH SE1 15 VO

Онлайн-заказ

430 р.

Накопительный электрический водонагреватель над мойкой Timberk Aqua Jet SWH SE1 15 VO

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Проточный электрический водонагреватель Electrolux NPX6 Aquatronic Digital 2.0

Онлайн-заказ

435 р.

Проточный электрический водонагреватель Electrolux NPX6 Aquatronic Digital 2.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Haier ES80V-Color(S)

Онлайн-заказ

453.40 р.

Накопительный электрический водонагреватель Haier ES80V-Color(S)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 30 V Slim

Онлайн-заказ

454.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 30 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Haier ES80V-B2 Slim

Онлайн-заказ

428.40 р.

Накопительный электрический водонагреватель Haier ES80V-B2 Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Eterna 50 V

Онлайн-заказ

440.60 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Eterna 50 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 80 V

Онлайн-заказ

449.70 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 80 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Nova 80 V

Онлайн-заказ

473.60 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Nova 80 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Газовая колонка Haier IGW 10 B

Онлайн-заказ

459.90 р.

Газовая колонка Haier IGW 10 B

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 30 Interio 3

Онлайн-заказ

530 р.

Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 30 Interio 3

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R 80 V PL

Онлайн-заказ

489.60 р.

Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R 80 V PL

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Газовая колонка Haier JSD20-10C

Онлайн-заказ

499.90 р.

Газовая колонка Haier JSD20-10C

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Eterna 80 V

Онлайн-заказ

528.40 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Eterna 80 V

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Como 30 V Wi-Fi

Онлайн-заказ

523.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Como 30 V Wi-Fi

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 65 V Slim

Онлайн-заказ

481.70 р.

Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 65 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Газовая колонка Superlux 10L CF NG NEW

Онлайн-заказ

487.10 р.

Газовая колонка Superlux 10L CF NG NEW

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel

Онлайн-заказ

700 р.

Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Citadel

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-18

Онлайн-заказ

685.60 р.

Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-18

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Fidelity

Онлайн-заказ

660 р.

Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Fidelity

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Онлайн-заказ

336.50 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Thermex Trend 4500

Онлайн-заказ

334.80 р.

Водонагреватель Thermex Trend 4500

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Онлайн-заказ

337.70 р.

Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Онлайн-заказ

341.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Онлайн-заказ

335.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Онлайн-заказ

339.20 р.

Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель под мойку Midea Express MWH-1020-KVMU

Онлайн-заказ

290 р.

Накопительный электрический водонагреватель под мойку Midea Express MWH-1020-KVMU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Royal

Онлайн-заказ

549 р.

Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Royal

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки