Товары от Куфар Маркета
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Снаряжение для альпинизма в Бобруйске
25 р.
Страховочный пояс
Могилевская, Бобруйск
200 р.
Набор оттяжек карабины Hotwire Quickpack
Могилевская, Бобруйск
130 р.
Скальные туфли
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Карабин
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Страховочный верёвочный строп Венто, vento
Могилевская, Бобруйск
65 р.
Страховочная система грудная Венто модифицир.
Гомель
75 р.
Скальники скальные туфли Evolv
Гомель
97 р.
Скальные туфли ROCK POLLARS striks размер 38-39
Минск, Советский
Договорная
снаряжение для альпинизма
Минск, Советский
30 р.
Очки горнолыжные
Минск, Октябрьский
20 р.
палки для ходьбы
Минск, Заводской
95 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Витебская, Полоцк
20 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Витебская, Поставы
20 р.
Палки для ходьбы
Брест
50 р.
зацепы для скалодрома, детской площадки 15 штук
Гродненская, Сморгонь
380 р.
Peak Performance softshell Scale Мужские брюки
Минск, Московский
90 р.
Каска альпинистская
Брест
50 р.
Ролики
Минск, Ленинский
5 р.
Коврик для йоги
Минск, Ленинский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
60 р.
Женские трекинговые полуботинки Teva, р. 37 EU
Минск, Советский
Договорная
Ледоруб и карабины.
Гомельская, Жлобин
300 р.
Ботинки альпинистские
Гомель
25 р.
обвязка промальп
Брестская, Пинск
20 р.
Обвязка''бабочка''
Брестская, Пинск
25 р.
Капля ( зажим ) VERTICAL
Витебская, Новополоцк
35 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минская, Марьина Горка
60 р.
Блок ролик vento
Могилев
300 р.
Petzl grigri grigri+ гри гри
Витебск
85 р.
Рюкзак туристический
Минск, Октябрьский
50 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минск, Первомайский
70 р.
Палки для Скандинавской Ходьбы * Телескопические
Брест
585 р.
Мужской спортивный костюм (Ternopil’s) Jack Wolfsk
Минск, Первомайский
120 р.
ЖИЛЕТКА ТРЕКИНГОВАЯ 7-10ЛЕТ (рост до 130см)
Гродно
Договорная
Канат пвх
Минская, Смолевичи
25 р.
Палки для ходьбы
Гродно
17 р.
Пояс-ремень с бутылками ''Adidas''.
Минск, Фрунзенский
40 р.
Компас артиллерийский
Минск, Фрунзенский
25 р.
Палки для трекинга, скандинавской ходьбы
Минск, Заводской
90 р.
Зажим (капля) страховочный
Минск, Первомайский
60 р.
Шлем для велосепеда
Минск, Фрунзенский
280 р.
Страховочно-спусковое устройство Petzl GriGri +
Минск, Заводской
450 р.
Страховочная привязь
Минск, Первомайский
40 р.
Снаряжение для альпинизма
Минск, Центральный
65 р.
Блок ролик vertical
Минск, Центральный
170 р.
Спусковое устройство petzl grigri старого образца
Минская, Минский район
20 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минск, Центральный
50 р.
Капля(Зажим) Vertical
Минск, Первомайский
10 р.
Магнезия
Минск, Фрунзенский
280 р.
Скальные туфли Evolv Kaos Lace
Гомель
3 р.
Карабин
Гродно
100 р.
Очки WEDZE SKIING 900 с защитой от УФ излучения
Минск, Первомайский
25 р.
Карабины Vento
Минск, Первомайский
Договорная
Альпинистское снаряжение
Могилев
25 р.
Ус для промАльпинизма
Брест
10 р.
Кеды 10 маркировка по 10 р
Минск, Партизанский
Договорная
Альпинистское снаряжение Petzl
Минск, Центральный
Договорная
Кошки для туризма и альпинизма
Минск, Первомайский