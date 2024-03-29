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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Белыничах

Дверные полотна

60 р.

Дверные полотна

Могилевская, Белыничи

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Могилевская, Белыничи

Доставка по Беларуси
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Москитные сетки

40 р.

Москитные сетки

Минская, Борисов

Дверь ПВХ тройное остекление

200 р.

Дверь ПВХ тройное остекление

Могилевская, Шклов

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Москитная сетка размеры под заказ

28 р.

Москитная сетка размеры под заказ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сердцевины и замки с ключами

Договорная

Сердцевины и замки с ключами

Минск, Заводской

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Двери, балконный блок, рамы деревянные (сосна, мас

40 р.

Двери, балконный блок, рамы деревянные (сосна, мас

Минск, Фрунзенский

Стеклопакет

Бесплатно

Стеклопакет

Гомель

Перегородка пвх

Договорная

Перегородка пвх

Гомельская, Калинковичи

Сетки москитные

30 р.

Сетки москитные

Гродно

Доставка
Рассрочка
Москитные сетки на окна и двери

30 р.

Москитные сетки на окна и двери

Минская, Борисов

БЕЗ ПРОБЛЕМ. Окна, балконы, двери ПВХ. Без посредников. Без переплат.

Договорная

БЕЗ ПРОБЛЕМ. Окна, балконы, двери ПВХ. Без посредников. Без переплат.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Дверь межкомнатная

Договорная

Дверь межкомнатная

Брестская, Пинск

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Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Витебская, Глубокое

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Балконные рамы

Договорная

Балконные рамы

Минская, Солигорск

Доставка
Рассрочка
Двери от шкафа-купе

200 р.

Двери от шкафа-купе

Минск, Первомайский

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Москитные сетки

35 р.

Москитные сетки

Брестская, Пинск

Ремонт окон ПВХ

Договорная

Ремонт окон ПВХ

Могилев

Лента для сендвич

Договорная

Лента для сендвич

Витебск

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Дверные ручки

5 р.

Дверные ручки

Гомельская, Жлобин

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Москитная сетка

30 р.

Москитная сетка

Витебская, Полоцк

Стекло рефленое

Договорная

Стекло рефленое

Брестская, Кобрин

Москитные сетки

30 р.

Москитные сетки

Брест

Москитные сетки в Добруше

Договорная

Москитные сетки в Добруше

Гомельская, Добруш

Дверь балконная с коробкой

210 р.

Дверь балконная с коробкой

Минск, Заводской

Замок дверной

20 р.

Замок дверной

Минск, Советский

Стекло закалённое 6 мм

180 р.

Стекло закалённое 6 мм

Брест

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Арка межкомнатная

200 р.

Арка межкомнатная

Брестская, Барановичи

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Деревянный балконный блок (дверь + окно) 

80 р.

Деревянный балконный блок (дверь + окно) 

Минск, Ленинский

Дверь пвх ( балконная группа)

500 р.

Дверь пвх ( балконная группа)

Минск, Центральный

Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Договорная

Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Оконная рама со стеклом

50 р.

Оконная рама со стеклом

Гомельская, Светлогорск

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Москитные сетки
vip

25 р.

Москитные сетки

Гомель

Доставка
Рассрочка
Отделка балкона, лоджии, окна и рамы из ПВХ и алюминия.

Договорная

Отделка балкона, лоджии, окна и рамы из ПВХ и алюминия.

Минск, Фрунзенский

Металлоконструкции любого назначения

Договорная

Металлоконструкции любого назначения

Минск, Заводской

Жидкий пластик, клей

18 р.

Жидкий пластик, клей

Могилевская, Бобруйск

Отливы, околоконные планки

40 р.

Отливы, околоконные планки

Могилевская, Бобруйск

Отливы

40 р.

Отливы

Брест

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Двери метал

Бесплатно

Двери метал

Могилевская, Бобруйск

Уплотнитель Дверной, Тип D, 12*14mm, 30м Резиновый

Договорная

Уплотнитель Дверной, Тип D, 12*14mm, 30м Резиновый

Минск, Московский

Стекло от балконной рамы

Бесплатно

Стекло от балконной рамы

Гродно

Арки и порталы Межкомнатные. Экошпон,ПВХ

Договорная

Арки и порталы Межкомнатные. Экошпон,ПВХ

Могилев

Доставка
Новая балконная дверь ПВХ Рехау с коробкой

400 р.

Новая балконная дверь ПВХ Рехау с коробкой

Могилев

Петли дверные.

5 р.

Петли дверные.

Брестская, Ивацевичи

50 р.

Стеклопакет 2х камерный

Гомель

Москитные сетки,москитные сетки плиссе ,антикошка

36 р.

Москитные сетки,москитные сетки плиссе ,антикошка

Минск, Ленинский

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Москитная сетка

40 р.

Москитная сетка

Минская, Борисов

Дверь ПВХ. .Окно. Стеклопакет трехкамерный

250 р.

Дверь ПВХ. .Окно. Стеклопакет трехкамерный

Гомельская, Жлобин

Ручка дверная

5 р.

Ручка дверная

Гомельская, Мозырь

Блокировочный замок

9 р.

Блокировочный замок

Гомельская, Светлогорск

Двери

20 р.

Двери

Гомель

Торцевая накладка на подоконник

1 р.

Торцевая накладка на подоконник

Минск, Московский

Завесы

5 р.

Завесы

Гродненская, Лида

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Пластина рихтовочная

30 р.

Пластина рихтовочная

Гродненская, Мосты

Кожзам

100 р.

Кожзам

Минская, Минский район

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Окна и двери

1 р.

Окна и двери

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Москитная сетка размеры под заказ

28 р.

Москитная сетка размеры под заказ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Витебская, Глубокое

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Москитные сетки

55 р.

Москитные сетки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Москитные сетки

40 р.

Москитные сетки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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