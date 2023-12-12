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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Белоозёрске

Платье для девочкиПлатье для девочки

30 р.

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Платье для девочки

128 - 134 (8 лет)

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Красивое платьеКрасивое платье

20 р.

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Красивое платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье и шубка Платье и шубка

35 р.

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Платье и шубка

104 - 110 (5 лет)

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Платье бальное, размер 10-13 летПлатье бальное, размер 10-13 лет

60 р.

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Платье бальное, размер 10-13 лет

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Платье, размер 10-12 лет Платье, размер 10-12 лет

40 р.

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Платье, размер 10-12 лет

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье бальное, размер 6-8 летПлатье бальное, размер 6-8 лет

50 р.

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Платье бальное, размер 6-8 лет

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье бальное, размер 5-7 летПлатье бальное, размер 5-7 лет

90 р.

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Платье бальное, размер 5-7 лет

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье р 98-104Платье р 98-104

15 р.

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Платье р 98-104

98 - 104 (4 года)

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Платье р 110Платье р 110

15 р.

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Платье р 110

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье р 98Платье р 98

15 р.

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Платье р 98

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Сарафан Сарафан

15 р.

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Сарафан

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

128 - 134 (8 лет)

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КомплектКомплект

5 р.

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Комплект

86 - 92 (2 года)

Платье карнавальное для утренникаПлатье карнавальное для утренника

10 р.

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Платье карнавальное для утренника

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

134 - 140 (9 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

140 - 146 (10 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

30 р.

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Платье нарядное

116 - 122 (6 лет)

ПлатьеПлатье

30 р.

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Платье

146 - 152 (11 лет)

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Сарафан школьныйСарафан школьный

15 р.

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Сарафан школьный

116 - 122 (6 лет)

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СарафанСарафан

10 р.

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Сарафан

104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

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Платья для девочекПлатья для девочек

7 р.

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Платья для девочек

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

Платья для девочекПлатья для девочек

12 р.

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Платья для девочек

98 - 104 (4 года), 92 - 98 (3 года)

Платье для девочкиПлатье для девочки

15 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года), 92 - 98 (3 года)

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Платья для девочекПлатья для девочек

10 р.

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Платья для девочек

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

Платья для двойниПлатья для двойни

15 р.

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Платья для двойни

110 - 116 (5-6 лет), 104 - 110 (5 лет)

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Платья для девочекПлатья для девочек

20 р.

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Платья для девочек

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

10 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 104 - 110 (5 лет)

Лот девочке Лот девочке

15 р.

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Лот девочке

152 - 158 (12 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

40 р.

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Платье нарядное

122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платьеНарядное платье

15 р.

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Нарядное платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет)

ПлатьеПлатье

30 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Платье

18 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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ПлатьеПлатье

20 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Договорная

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Юбка

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье праздничное для девочкиПлатье праздничное для девочки

30 р.

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Платье праздничное для девочки

134 - 140 (9 лет)

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Юбка-кофта для девочки (лот)Юбка-кофта для девочки (лот)

16 р.

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Юбка-кофта для девочки (лот)

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье, юбки Платье, юбки

Договорная

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Платье, юбки

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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