Мужская одежда, обувь, аксессуары в Белоозёрске
50 р.
Ботинки рабочие
43
250 р.
Пуховик Ellesse
48 (M), 50 (L)
45 р.
Шапка Hugo Boss
45 р.
Ботинки рабочие
43
230 р.
New Balance 574
45
40 р.
Ботинки рабочие
43, 45
300 р.
Пуховик Dickies
48 (M), 50 (L)
15 р.
Спецодежда и халат
54-56 (XXXL)
Договорная
Штаны Афганка .новые.почтой.
52-54 (XXL)
Договорная
Штаны с подстегом СССР.АРМИЯ
52-54 (XXL)
Договорная
Бушлат АФГАНКА. Б/У.
52-54 (XXL)
10 р.
Рубашка мужская
58, 60
200 р.
Штаны C.p. Company
50 р.
Шапка Berghaus
80 р.
Шапка Mammut
100 р.
Haglofs gore-tex
45 р.
Свитшот Champion
50 (L)
80 р.
Лонгслив Ellesse
40 р.
Спортивные штаны Nike
60 р.
Спортивные штаны Nike
48 (M)
120 р.
Зип-худи Carhartt
46 (S), 48 (M)
120 р.
POLO SPORT RALPH LAUREN
50 (L)
120 р.
Олимпийка Ellesse
48 (M), 50 (L)
130 р.
Олимпийка Ellesse
48 (M), 50 (L)
150 р.
Ветровка Mammut
48 (M)
120 р.
Микропуховик Patagonia
50 (L)
150 р.
Микропуховик Berghaus
50 (L)
80 р.
Пуховик The North Face 700
46 (S), 48 (M)
100 р.
Пуховик The North Face 700
48 (M)
170 р.
Пуховик The North Face 850
46 (S), 48 (M)
500 р.
Пуховик Helly Hansen
48 (M), 50 (L)
80 р.
футболка стусси/stussy в колаборации с rick owens
50 (L)
79 р.
chrome hearts longsleeve лонгслив
50 (L)
6 р.
Шарф
17 р.
Партмоне/документы 2шт
Договорная
Брезентовая куртка типо ОЗК СССР.смотри другие лот
52 (XL)
25 р.
Шапка зимняя
15 р.
Брюки мужские на ватине
48 (M)
65 р.
Куртка зимняя
52-54 (XXL)
10 р.
Кофта
46 (S), 48 (M)
200 р.
Берцы Американские армейские ботинки ROCKY
41, 42
49 р.
Футболка стусси/stussy карты
48 (M)
49 р.
Тишка стусси/stussy бегемот
50 (L)
Товары с доставкой от магазинов
160 р.
джинсы мужские DIESEL, L34, L35,копия,Турция
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
105 р.
джинсы мужские LEVIS,Турция
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
82 р.
Набор из обложки для автодокументов, брелка и парфюма
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
225 р.
Пуховик Moncler
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
75 р.
Толстовка Burberry
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
270 р.
Глянцевый пуховик moncler монклер люкс
Гомель
Доставка по Беларуси
29 р.
Джинсы мужские зимние на байке DIFFER
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
65 р.
Брюки мужские зимние STRAVT,MOCK-UP
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси