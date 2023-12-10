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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Белоозёрске

Коробки от телефонов me45/x480/n620

Договорная

Коробки от телефонов me45/x480/n620

Брестская, Белоозёрск

Защитное стекло на айфон 13

10 р.

Защитное стекло на айфон 13

Брестская, Белоозёрск

Xiaomi Power Bank

80 р.

Xiaomi Power Bank

Брестская, Белоозёрск

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Кабель зарядный Type C

7 р.

Кабель зарядный Type C

Брестская, Белоозёрск

Кабель зарядный micro USB

6 р.

Кабель зарядный micro USB

Брестская, Белоозёрск

Зарядные устройства

5 р.

Зарядные устройства

Брестская, Белоозёрск

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Чехол на Huawei p50

32 р.

Чехол на Huawei p50

Брестская, Белоозёрск

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Чехол на Huawei p50 pro

32 р.

Чехол на Huawei p50 pro

Брестская, Белоозёрск

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Чехол Poco f3

10 р.

Чехол Poco f3

Брестская, Белоозёрск

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Зарядка IPhone

15 р.

Зарядка IPhone

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15 р.

Чехлы Stussy( iPhone 12,13,14)

Брест

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Чехол на телефон

3 р.

Чехол на телефон

Брест

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Чехлы на iPhone, Samsung

Бесплатно

Чехлы на iPhone, Samsung

Гомель

Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

25 р.

Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

Минск, Первомайский

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Телефон

30 р.

Телефон

Минск, Фрунзенский

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Чехол IP 11

5 р.

Чехол IP 11

Минск, Заводской

Коробка iPhone

15 р.

Коробка iPhone

Минск, Московский

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Anker MagSafe зарядное магнитное для iPhone

100 р.

Anker MagSafe зарядное магнитное для iPhone

Гомельская, Хойники

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Коробка

20 р.

Коробка

Минск, Московский

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Беспроводная зарядка MagSafe

15 р.

Беспроводная зарядка MagSafe

Минск, Фрунзенский

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Чехлы на Samsung s20 fe

35 р.

Чехлы на Samsung s20 fe

Минск, Московский

Бампер xiaomi poco x3pro

Бесплатно

Бампер xiaomi poco x3pro

Могилев

Чехол для Huawei P20 lite

10 р.

Чехол для Huawei P20 lite

Минск, Центральный

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Чехол для Huawei P30 lite

10 р.

Чехол для Huawei P30 lite

Минск, Центральный

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Чехлы

40 р.

Чехлы

Минск, Октябрьский

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Чехол Apple MagSafe для iPhone 15 pro

5 р.

Чехол Apple MagSafe для iPhone 15 pro

Гродненская, Лида

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Чехол iPhone 15 pro max

10 р.

Чехол iPhone 15 pro max

Минск, Московский

Чехол для телефона

5 р.

Чехол для телефона

Гомель

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Защитное стекло

15 р.

Защитное стекло

Минская, Минский район

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Защитное стекло на Xiaomi

5 р.

Защитное стекло на Xiaomi

Минск, Ленинский

Увеличитель экрана телефона. Новое

40 р.

Увеличитель экрана телефона. Новое

Минск, Фрунзенский

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Быстрая зарядка для iPhone Блок Apple 35W + Type-С

29.99 р.

Быстрая зарядка для iPhone Блок Apple 35W + Type-С

Минск, Ленинский

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Повербанк

70 р.

Повербанк

Брест

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Кабель apple lightning usb, оригинал

25 р.

Кабель apple lightning usb, оригинал

Минск, Октябрьский

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Зарядные устройства для мобильных телефонов

10 р.

Зарядные устройства для мобильных телефонов

Могилев

Чехол для телефона Samsung S10 прозрачный, силикон

10 р.

Чехол для телефона Samsung S10 прозрачный, силикон

Минск, Советский

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Сетевое зарядное устройство адаптер блок питания M

10 р.

Сетевое зарядное устройство адаптер блок питания M

Минск, Советский

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Чехол

7 р.

Чехол

Брестская, Барановичи

Зарядка

25 р.

Зарядка

Гомель

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Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

130 р.

Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

Минск, Заводской

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Зарядное устройство+кабель с разъемами USB и MiniU

9 р.

Зарядное устройство+кабель с разъемами USB и MiniU

Минск, Советский

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Автомобильное зарядное устройство

10 р.

Автомобильное зарядное устройство

Брестская, Барановичи

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Samsung gear vr

40 р.

Samsung gear vr

Гродно

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Чехол с аянами рей на redmi 11 s

8 р.

Чехол с аянами рей на redmi 11 s

Брестская, Пинск

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Аккумулятор 20000мч

50 р.

Аккумулятор 20000мч

Гомельская, Светлогорск

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Кабель usd-c

10 р.

Кабель usd-c

Минск, Центральный

Блок 20w

25 р.

Блок 20w

Минск, Центральный

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Чехол на айфон 12 мини

10 р.

Чехол на айфон 12 мини

Минск, Фрунзенский

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Беспроводная зарядка

10 р.

Беспроводная зарядка

Минск, Первомайский

Power Bank Новый

60 р.

Power Bank Новый

Минск, Фрунзенский

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Внешний аккумулятор Canyon

18.99 р.

Внешний аккумулятор Canyon

Гомель

Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

254 р.

Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

Минск, Первомайский

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Чехлы на 11 айфон

15 р.

Чехлы на 11 айфон

Могилевская, Климовичи

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Чехол Redmi 9a

9 р.

Чехол Redmi 9a

Минск, Фрунзенский

Блок Apple (зарядка IPhone,шнур)

Договорная

Блок Apple (зарядка IPhone,шнур)

Могилев

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Внешний аккумулятор esperanza 6000mAh

27.99 р.

Внешний аккумулятор esperanza 6000mAh

Гомель

Наушники

15 р.

Наушники

Могилев

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Повербанк

40 р.

Повербанк

Минск, Московский

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Чехол iPhone 13

20 р.

Чехол iPhone 13

Минск, Первомайский

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Чехол 14 pro max Pitaka Fusion оригинал

130 р.

Чехол 14 pro max Pitaka Fusion оригинал

Брестская, Береза

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Товары с доставкой от магазинов

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

40.70 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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