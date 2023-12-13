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Услуги в сфере красоты и здоровья в Барановичах

Маникюр/педикюр

30 р.

Маникюр/педикюр

Брестская, Барановичи

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Микрокапсульное наращивание волос

200 р.

Микрокапсульное наращивание волос

Брестская, Барановичи

Кератин,ботокс

50 р.

Кератин,ботокс

Брестская, Барановичи

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Бесплатно

Стрижка

Брестская, Барановичи

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Маникюр

18 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

Маникюр, наращивание, Боровки

37 р.

Маникюр, наращивание, Боровки

Брестская, Барановичи

Гель-лак,гель, маникюр СЕГОДНЯ СРОЧНО

20 р.

Гель-лак,гель, маникюр СЕГОДНЯ СРОЧНО

Брестская, Барановичи

Услуги

20 р.

Услуги

Брестская, Барановичи

Маникюр,гель-лак

15 р.

Маникюр,гель-лак

Брестская, Барановичи

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Прически

Договорная

Прически

Брестская, Барановичи

Маникюр. Текстильный

20 р.

Маникюр. Текстильный

Брестская, Барановичи

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10 р.

Ищу модель для макияжа

Брестская, Барановичи

Приглашаем моделей на бесплатные стрижки

Бесплатно

Приглашаем моделей на бесплатные стрижки

Брестская, Барановичи

наращивание/ ламинирование ресниц (южный)

25 р.

наращивание/ ламинирование ресниц (южный)

Брестская, Барановичи

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Оформление бровей (южный/банк стекляшка)

20 р.

Оформление бровей (южный/банк стекляшка)

Брестская, Барановичи

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Маникюр

22 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

Наращивание и коррекция гелевых ногтей. Выезд на д

35 р.

Наращивание и коррекция гелевых ногтей. Выезд на д

Брестская, Барановичи

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Педикюр

25 р.

Педикюр

Брестская, Барановичи

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Ламинирование ресниц

15 р.

Ламинирование ресниц

Брестская, Барановичи

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Гель -лак.Маникюр.

25 р.

Гель -лак.Маникюр.

Брестская, Барановичи

Маникюр, Педикюр СМАРТ

30 р.

Маникюр, Педикюр СМАРТ

Брестская, Барановичи

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Наращивание ресниц (модели)

10 р.

Наращивание ресниц (модели)

Брестская, Барановичи

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Брестская, Барановичи

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Маникюр, гель-лак

10 р.

Маникюр, гель-лак

Брестская, Барановичи

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Гель-лак/Наращивание/Педикюр

30 р.

Гель-лак/Наращивание/Педикюр

Брестская, Барановичи

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Нужны модели для портфолио

15 р.

Нужны модели для портфолио

Брестская, Барановичи

Наращивание, покрытие ногтей гель лаком

30 р.

Наращивание, покрытие ногтей гель лаком

Брестская, Барановичи

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Маникюр гель лак БЕСПЛАТНО

Бесплатно

Маникюр гель лак БЕСПЛАТНО

Брестская, Барановичи

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Коррекция и окрашивание бровей

Договорная

Коррекция и окрашивание бровей

Брестская, Барановичи

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Педикюр

30 р.

Педикюр

Брестская, Барановичи

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

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Перманентный макияж. Ламинирование ресниц

Договорная

Перманентный макияж. Ламинирование ресниц

Брестская, Барановичи

Маникюр

50 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

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Педикюр проблемный

25 р.

Педикюр проблемный

Брестская, Барановичи

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Гель лак с укреплением

15 р.

Гель лак с укреплением

Брестская, Барановичи

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

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Акция на кератиновое выпрямление

55 р.

Акция на кератиновое выпрямление

Брестская, Барановичи

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Уход за ресницами и Бровями.

12 р.

Уход за ресницами и Бровями.

Брестская, Барановичи

Маникюр, укрепление гель-лаком

10 р.

Маникюр, укрепление гель-лаком

Брестская, Барановичи

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Кератин Александр Татьяна студия в центре города

80 р.

Кератин Александр Татьяна студия в центре города

Брестская, Барановичи

Маникюр

28 р.

Маникюр

Брестская, Барановичи

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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