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Услуги для торжеств в Барановичах

Артур Пирожков на Ваш праздник

90 р.

Артур Пирожков на Ваш праздник

Брестская, Барановичи

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Чебурашка на праздник. Аниматор. Ростовые куклы.

Договорная

Чебурашка на праздник. Аниматор. Ростовые куклы.

Брестская, Барановичи

ДОМОВЁНОК БУБА

Договорная

ДОМОВЁНОК БУБА

Брестская, Барановичи

Мишка поздравления

60 р.

Мишка поздравления

Брестская, Барановичи

Уточка и зайка

Договорная

Уточка и зайка

Брестская, Барановичи

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Украшение свадебного зала и выездной регистрации

100 р.

Украшение свадебного зала и выездной регистрации

Брестская, Барановичи

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Мулат Антонио

Договорная

Мулат Антонио

Брестская, Барановичи

Поздравление для взрослых

Договорная

Поздравление для взрослых

Брестская, Барановичи

Поздравления. Большой выбор персонажей.

Договорная

Поздравления. Большой выбор персонажей.

Брестская, Барановичи

Ростовые и аэромишки на любой праздник

Договорная

Ростовые и аэромишки на любой праздник

Брестская, Барановичи

Мишка Северный и панда Боб

Договорная

Мишка Северный и панда Боб

Брестская, Барановичи

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Артур Пирожков

Договорная

Артур Пирожков

Брестская, Барановичи

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Дед Мороз на дом для детей

40 р.

Дед Мороз на дом для детей

Брестская, Барановичи

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Ростовая кукла

Бесплатно

Ростовая кукла

Брестская, Барановичи

Дед Мороз на дом

40 р.

Дед Мороз на дом

Брестская, Барановичи

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Подарок корпоратив Новый год неоновое шоу

70 р.

Подарок корпоратив Новый год неоновое шоу

Брестская, Барановичи

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Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Брестская, Барановичи

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Мишка Тедди

Договорная

Мишка Тедди

Брестская, Барановичи

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Медсестричка на Ваш праздник

Договорная

Медсестричка на Ваш праздник

Брестская, Барановичи

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Поздравления Лейлы

80 р.

Поздравления Лейлы

Брестская, Барановичи

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Для грима

20 р.

Для грима

Брестская, Барановичи

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Чебурашка на праздник

Договорная

Чебурашка на праздник

Брестская, Барановичи

Мишка на праздник Барановичи. Аниматор.

Договорная

Мишка на праздник Барановичи. Аниматор.

Брестская, Барановичи

Верка Сердючка на Вашу ''гуляночку''

Договорная

Верка Сердючка на Вашу ''гуляночку''

Брестская, Барановичи

Фуршетные закуски

Договорная

Фуршетные закуски

Брестская, Барановичи

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Стихи на заказ

5 р.

Стихи на заказ

Брестская, Барановичи

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Холодные фонтаны + Тяжелый дым на Свадьбу +Бонус

25 р.

Холодные фонтаны + Тяжелый дым на Свадьбу +Бонус

Брестская, Барановичи

Мишка БЕЛЫЙ на праздник. АЭРОМЕДВЕДЬ

Договорная

Мишка БЕЛЫЙ на праздник. АЭРОМЕДВЕДЬ

Брестская, Барановичи

Воздушный шар для фотозоны

20 р.

Воздушный шар для фотозоны

Брестская, Барановичи

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Мишка, зайка, единорожка на праздник

Договорная

Мишка, зайка, единорожка на праздник

Брестская, Барановичи

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Брестская, Барановичи

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Поздравления деда мороза и Снегурочки

Договорная

Поздравления деда мороза и Снегурочки

Брестская, Барановичи

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Услуги повара

Договорная

Услуги повара

Брестская, Барановичи

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Самый большой выбор персонажей

Договорная

Самый большой выбор персонажей

Брестская, Барановичи

Проведение свадебных и торжественных мероприятий.

Договорная

Проведение свадебных и торжественных мероприятий.

Брестская, Барановичи

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Тамада и музыка. Скидки 50% на сезон 2023 года

200 р.

Тамада и музыка. Скидки 50% на сезон 2023 года

Брестская, Барановичи

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Ведущая на ваш праздник

Договорная

Ведущая на ваш праздник

Брестская, Барановичи

Торты 33-35 р кг

35 р.

Торты 33-35 р кг

Брестская, Барановичи

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Свадьба Ведущий Ди-Джей Свет Звук Вокал Аплайтинг

100 р.

Свадьба Ведущий Ди-Джей Свет Звук Вокал Аплайтинг

Брестская, Барановичи

Аренда прокат звукового светового оборудования

150 р.

Аренда прокат звукового светового оборудования

Брестская, Барановичи

Музыкальное сопровождение вашего праздника.

100 р.

Музыкальное сопровождение вашего праздника.

Брестская, Барановичи

Единорожек на Ваш праздник

Договорная

Единорожек на Ваш праздник

Брестская, Барановичи

100 р.

Проведение свадеб и юбилеев

Брестская, Барановичи

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