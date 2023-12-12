Услуги для торжеств в Барановичах
90 р.
Артур Пирожков на Ваш праздник
Брестская, Барановичи
Договорная
Чебурашка на праздник. Аниматор. Ростовые куклы.
Брестская, Барановичи
Договорная
ДОМОВЁНОК БУБА
Брестская, Барановичи
60 р.
Мишка поздравления
Брестская, Барановичи
Договорная
Уточка и зайка
Брестская, Барановичи
100 р.
Украшение свадебного зала и выездной регистрации
Брестская, Барановичи
Договорная
Мулат Антонио
Брестская, Барановичи
Договорная
Поздравление для взрослых
Брестская, Барановичи
Договорная
Поздравления. Большой выбор персонажей.
Брестская, Барановичи
Договорная
Ростовые и аэромишки на любой праздник
Брестская, Барановичи
Договорная
Мишка Северный и панда Боб
Брестская, Барановичи
Договорная
Артур Пирожков
Брестская, Барановичи
40 р.
Дед Мороз на дом для детей
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Ростовая кукла
Брестская, Барановичи
40 р.
Дед Мороз на дом
Брестская, Барановичи
70 р.
Подарок корпоратив Новый год неоновое шоу
Брестская, Барановичи
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Брестская, Барановичи
Договорная
Мишка Тедди
Брестская, Барановичи
Договорная
Медсестричка на Ваш праздник
Брестская, Барановичи
80 р.
Поздравления Лейлы
Брестская, Барановичи
20 р.
Для грима
Брестская, Барановичи
Договорная
Чебурашка на праздник
Брестская, Барановичи
Договорная
Мишка на праздник Барановичи. Аниматор.
Брестская, Барановичи
Договорная
Верка Сердючка на Вашу ''гуляночку''
Брестская, Барановичи
Договорная
Фуршетные закуски
Брестская, Барановичи
5 р.
Стихи на заказ
Брестская, Барановичи
25 р.
Холодные фонтаны + Тяжелый дым на Свадьбу +Бонус
Брестская, Барановичи
Договорная
Мишка БЕЛЫЙ на праздник. АЭРОМЕДВЕДЬ
Брестская, Барановичи
20 р.
Воздушный шар для фотозоны
Брестская, Барановичи
Договорная
Мишка, зайка, единорожка на праздник
Брестская, Барановичи
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Брестская, Барановичи
Договорная
Поздравления деда мороза и Снегурочки
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги повара
Брестская, Барановичи
Договорная
Самый большой выбор персонажей
Брестская, Барановичи
Договорная
Проведение свадебных и торжественных мероприятий.
Брестская, Барановичи
200 р.
Тамада и музыка. Скидки 50% на сезон 2023 года
Брестская, Барановичи
Договорная
Ведущая на ваш праздник
Брестская, Барановичи
35 р.
Торты 33-35 р кг
Брестская, Барановичи
100 р.
Свадьба Ведущий Ди-Джей Свет Звук Вокал Аплайтинг
Брестская, Барановичи
150 р.
Аренда прокат звукового светового оборудования
Брестская, Барановичи
100 р.
Музыкальное сопровождение вашего праздника.
Брестская, Барановичи
Договорная
Единорожек на Ваш праздник
Брестская, Барановичи
100 р.
Проведение свадеб и юбилеев
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский