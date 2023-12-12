Услуги по благоустройству в саду в Барановичах
35 р.
Сетка Рабица(метал, пластик), проволока
Брестская, Барановичи
Договорная
Расчистка участка, вывоз мусора, спил деревьев
Брестская, Барановичи
Договорная
Корчевание пней,расчистка участка,вывоз мусора,
Брестская, Барановичи
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. СТРИЖКА ТУЙ.
Брестская, Барановичи
50 р.
Выкорчевать (измельчить) пень
Брестская, Барановичи
50 р.
Спилить, обрезать, удалить дерево
Брестская, Барановичи
Договорная
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ МУСОРА
Брестская, Барановичи
Договорная
Спил деревьев
Брестская, Барановичи
Договорная
Спил деревьев
Брестская, Барановичи
Договорная
Покос травы, спил деревьев, расчистка участка
Брестская, Барановичи
30 р.
Спилить деревьево любой сложности
Брестская, Барановичи
70 р.
Установка(сборка) поликарбонатных теплиц
Брестская, Барановичи
5 р.
Ищу подработку по вечерам и выходным
Брестская, Барановичи
Договорная
Спил деревьев, подрезка, корчевание пней
Брестская, Барановичи
17 р.
Уход за садом и газоном
Брестская, Барановичи
Договорная
Покос травы,выезд на раендемонтаж
Брестская, Барановичи
170 р.
обрезка фруктового сада
Брестская, Барановичи
Договорная
Распиловка дров, благоустройство участка.
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка участка от мусора
Брестская, Барановичи
Договорная
Покос травы
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги по обработке почвы
Брестская, Барановичи
Договорная
Спил деревьев любой сложности. Покос травы.
Брестская, Барановичи
Договорная
Покос травы измельчение веток в щепу распил дров
Брестская, Барановичи
50 р.
Удаление Деревьев
Брестская, Барановичи
90 р.
минипогрузчик бобкат bobcat
Брестская, Барановичи
Договорная
СТРИЖКА, ОБРЕЗКА ТУЙ
Брестская, Барановичи
55 р.
Аренда, Услуги мини экскаватора c гидробуром
Брестская, Барановичи
Договорная
Культивация, покос.
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно