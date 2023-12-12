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Услуги по благоустройству в саду в Барановичах

Сетка Рабица(метал, пластик), проволока

35 р.

Сетка Рабица(метал, пластик), проволока

Брестская, Барановичи

Расчистка участка, вывоз мусора, спил деревьев

Договорная

Расчистка участка, вывоз мусора, спил деревьев

Брестская, Барановичи

Корчевание пней,расчистка участка,вывоз мусора,

Договорная

Корчевание пней,расчистка участка,вывоз мусора,

Брестская, Барановичи

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. СТРИЖКА ТУЙ.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. СТРИЖКА ТУЙ.

Брестская, Барановичи

Выкорчевать (измельчить) пень

50 р.

Выкорчевать (измельчить) пень

Брестская, Барановичи

Спилить, обрезать, удалить дерево

50 р.

Спилить, обрезать, удалить дерево

Брестская, Барановичи

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ МУСОРА

Договорная

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ МУСОРА

Брестская, Барановичи

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Брестская, Барановичи

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Брестская, Барановичи

Покос травы, спил деревьев, расчистка участка

Договорная

Покос травы, спил деревьев, расчистка участка

Брестская, Барановичи

Спилить деревьево любой сложности

30 р.

Спилить деревьево любой сложности

Брестская, Барановичи

Установка(сборка) поликарбонатных теплиц

70 р.

Установка(сборка) поликарбонатных теплиц

Брестская, Барановичи

5 р.

Ищу подработку по вечерам и выходным

Брестская, Барановичи

Спил деревьев, подрезка, корчевание пней

Договорная

Спил деревьев, подрезка, корчевание пней

Брестская, Барановичи

Уход за садом и газоном

17 р.

Уход за садом и газоном

Брестская, Барановичи

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Договорная

Покос травы,выезд на раендемонтаж

Брестская, Барановичи

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обрезка фруктового сада

170 р.

обрезка фруктового сада

Брестская, Барановичи

Распиловка дров, благоустройство участка.

Договорная

Распиловка дров, благоустройство участка.

Брестская, Барановичи

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Договорная

Уборка участка от мусора

Брестская, Барановичи

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Покос травы

Договорная

Покос травы

Брестская, Барановичи

Услуги по обработке почвы

Договорная

Услуги по обработке почвы

Брестская, Барановичи

Спил деревьев любой сложности. Покос травы.

Договорная

Спил деревьев любой сложности. Покос травы.

Брестская, Барановичи

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Покос травы измельчение веток в щепу распил дров

Договорная

Покос травы измельчение веток в щепу распил дров

Брестская, Барановичи

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Удаление Деревьев

50 р.

Удаление Деревьев

Брестская, Барановичи

минипогрузчик бобкат bobcat

90 р.

минипогрузчик бобкат bobcat

Брестская, Барановичи

СТРИЖКА, ОБРЕЗКА ТУЙ

Договорная

СТРИЖКА, ОБРЕЗКА ТУЙ

Брестская, Барановичи

Аренда, Услуги мини экскаватора c гидробуром

55 р.

Аренда, Услуги мини экскаватора c гидробуром

Брестская, Барановичи

Культивация, покос.

Договорная

Культивация, покос.

Брестская, Барановичи

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Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

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