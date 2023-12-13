Пассажирские и грузовые перевозки в Барановичах
Договорная
Доставка дров Барановичи
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки Грузчики Гидроборт
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки с грузчиками до 2т, переезды
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, доставка
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...
Брестская, Барановичи
Договорная
Вывоз мусора до 12куб.(7 тон)
Брестская, Барановичи
20 р.
Грузоперевозки. Грузовое такси. Переезды.
Перевозки любых грузов. Переезды. Вывоз старой мебели в утиль. Перевозка стройматериалов, строительных лесов и т.д. Помощь в поиске грузчиков. Работаем по г.Барановичи и всей РБ. Стоимость по городу о...
Брестская, Барановичи
Договорная
Доставка дров Барановичи
Доставка дров по городу Барановичи и району
Брестская, Барановичи
20 р.
Грузоперевозки- пассажироперевозки рф
эффективное решение непростых задач, по городу от 20руб в час связанных с транспортировкой грузов любой сложности, услугами грузчиков или переездом по городу области и стране. Переезды военных полный...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки до 3т,грузчики
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора и мебели
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки ,переезды,вывоз мусора
Грузоперевозки, квартирный переезд,вывоз мусора,грузчики по договоренности Работаем по РБ и РФ Размер 4.3*2.2*2 До 3т 20м³ До 6м
Брестская, Барановичи
Договорная
Перевозка грузов Барановичи до 3 тонн
Перевозка грузов по всей РБ, району и городу Барановичи. Вес до 3 тонн, объем до 26 кубов, длина до 8 метров. Также осуществление квартирных, офисных и дачных переездов. Есть грузчики. Предоставление ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки с грузчиками Барановичи, РБ
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги трала по всей территории Беларуси
Трал, перевозка техники, спецтехники, оборудования, грузовых машин, габаритных, крупногабаритных и негабаритных грузов. Длина трала 13 м. (9 м. + 4 м. выступ), ширина 2,5 м., высота рамы 0,9 м., макси...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора и мебели.
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
20 р.
Грузо- Пассажироперевозки РБ и РФ
Оказываем услуги по перевозке грузов: по городу от 20 руб в час. району, по всей РБ и РФ.Переезды военных( полный пакет документов с чеком) Вывоз строительного мусора - Квартирные, офисные и дачные...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора и мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки с грузчиками до 2т Переезды
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, переезды
Грузоперевозки по г.Барановичи и всей РБ. Машина с гидробортом. Размеры грузового отсека: 4.40длина, 2.25ширина, 2.20высота до 20 м.куб. - 2-х и 3-х комнатные квартиры помещаются за один раз. - VIP - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки до 2т Барановичи-Беларусь, грузчики
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
Договорная
Привезу стройматериалы, вывоз мусора
Песок сеяный 1, 2 класса, гравий ( ПГС С2, С5 ) щебень, дробленка и др. Вывоз мусора. Работа с предприятиями и частными лицами ( в том числе материнский капитал). Наличный и безналичный расчёт с...
Брестская, Барановичи
Договорная
Квартирные переезды с грузчиками , перевозки
Квартирные и офисные переезды с грузчиками. 1-2-3 комнатную квартиру заберём за раз. размеры авто 5,05*2,14*2,4 метра
Брестская, Барановичи
Договорная
Перевозка грузов Барановичи до 3 тонн
Перевозка любых грузов по городу и республике Беларусь. Вес, объем -до 3т, до 26 кубов. Помогу найти грузчиков . Полный комплект документов для переезда военнослужащих и госслужащих (договор, чек, и Т...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, переезды
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...
Брестская, Барановичи
20 р.
Грузо- Пассажироперевозки РБ и РФ
Грузоперевозки и по городу, району , РБ и РФ. Перевезём любой груз: по городу от 20 руб в час. Вывоз строительного мусора - Бытовую технику, мебель - Переезды квартирные, дачные, офисные, мед.оборудо...
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги грузчика
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги эвакуатора Барановичи
Брестская, Барановичи
25 р.
Грузоперевозки Барановичи РБ
Грузоперевозки до 1,5т. Квартирные переезды. Барановичи, РБ. От 25р.
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора и мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, переезды, доставка
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки до 3т,грузчики
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...
Брестская, Барановичи
Договорная
Переезды, грузоперевозки Барановичи, РБ, РФ.
Домашние переезды, грузоперевозки Барановичи, Беларусь, Россия до 2.2 тонн, 27 кубов, (д,ш,в,) 4.85м, 2.3м, 2.45м, возможна перевозка до 6м, 10 европалетт. Загрузка: задняя, боковая, верхняя. Наличн...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, доставка, переезды
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки до 3т,грузчики
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...
Брестская, Барановичи
20 р.
Грузоперевозки РБ и РФ
Грузоперевозки по городу от 20 рублей в час, району , РБ и РФ. Перевезём любой груз. Вывоз строительного мусора - Бытовую технику, мебель - Переезды квартирные, дачные, офисные, мед.оборудование - Пе...
Брестская, Барановичи
Договорная
Вывоз мусора Барановичи
Брестская, Барановичи
Договорная
Перевозка грузов, услуги грузчиков
Перевозка любых грузов до 3 тонн и 26 кубов по городу, району и республике Беларусь.
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки Барановичи Минск Барановичи
грузоперевозки , доставка стройматериалов и пиломатериалов, квартирные переезды(входит стандартная трёшка). Попутно и обратно грузы Минск Барановичи Минск. Грузоподъёмность до 3 тонн и вместимость 25 ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, переезды, доставка.
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
20 р.
Грузоперевозки- пассажироперевозки рф
Грузоперевозки пассажироперевозки переезды город район РБ РФ
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки самосвал Барановичи
Услуги самосвала Барановичи Аренда самосвала Барановичи выгодные условия Всегда есть свободная машина. Доставка песка Вывоз мусора от 100 кг до 6,5 т помощь в поиске Грузчиков Вывоз старой мебели и ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки. Грузчики. Гидроборт
Грузоперевозки по г.Барановичи и всей РБ. Машина с гидробортом. Размеры грузового отсека: 4.40длина, 2.25ширина, 2.20высота до 20 м.куб. - 2-х и 3-х комнатные квартиры помещаются за один раз. - VIP - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора и мебели.
Наши услуги: 1. Грузоперевозки по г. Барановичи, Беларусь,Россия до 2т. Грузовой отсек 13м.куб. Длинна 3.6м, Высота 1.9м, Ширина 1.8м. Услуги опытных грузчиков при необходимости. 2. Переезды: квартир...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузовое такси Барановичи. Грузоперевозки до 3 т
Любые грузоперевозки в районе города Барановичи и РБ. Максимальная масса до 3 тонн и объемом до 26 куб., пиломатериалов длинной до 8 метров. Есть грузчики. Полный комплект документов для юр и физ лиц.
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора и мебели
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский