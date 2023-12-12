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Образовательные услуги в Барановичах

РЕПЕТИТОР по ин.языкам (АНГЛИЙСКИЙ и НЕМЕЦКИЙ)
vip

Договорная

РЕПЕТИТОР по ин.языкам (АНГЛИЙСКИЙ и НЕМЕЦКИЙ)

Брестская, Барановичи

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Занятия по предметам начальной школы

15 р.

Занятия по предметам начальной школы

Брестская, Барановичи

Занятия по предметам начальной школы

15 р.

Занятия по предметам начальной школы

Брестская, Барановичи

Договорная

напишу конспект. любой объём.

Брестская, Барановичи

20 р.

Репетитор английского языка

Брестская, Барановичи

РЕПЕТИТОР по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СЕВЕРНЫЙ М-Н

25 р.

РЕПЕТИТОР по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СЕВЕРНЫЙ М-Н

Брестская, Барановичи

Репетитор по английскому, французскому языку

20 р.

Репетитор по английскому, французскому языку

Брестская, Барановичи

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Репетитор по ФИЗИКЕ

Договорная

Репетитор по ФИЗИКЕ

Брестская, Барановичи

Услуги логопеда

Договорная

Услуги логопеда

Брестская, Барановичи

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репетитор по математике 4-8 классы

Договорная

репетитор по математике 4-8 классы

Брестская, Барановичи

ФОТОШКОЛА-обучение основам фотографии и фотошопа.

Договорная

ФОТОШКОЛА-обучение основам фотографии и фотошопа.

Брестская, Барановичи

Обществоведение, история Беларуси, всем. история.

Договорная

Обществоведение, история Беларуси, всем. история.

Брестская, Барановичи

Занятия в изо-студии

10 р.

Занятия в изо-студии

Брестская, Барановичи

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10 р.

Репетитор по английскому

Брестская, Барановичи

сочинение/эссе

5 р.

сочинение/эссе

Брестская, Барановичи

Репетитор 1-4 классы

Договорная

Репетитор 1-4 классы

Брестская, Барановичи

Репетитор по английскому языку

25 р.

Репетитор по английскому языку

Брестская, Барановичи

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Английский язык

Договорная

Английский язык

Брестская, Барановичи

Репетитор (1-5 классы). Подготовка к школе.

25 р.

Репетитор (1-5 классы). Подготовка к школе.

Брестская, Барановичи

Логопед, репетитор нач. кл, подготовка к школе

Договорная

Логопед, репетитор нач. кл, подготовка к школе

Брестская, Барановичи

Репетитор по Английскому языку

10 р.

Репетитор по Английскому языку

Брестская, Барановичи

10 р.

Репетитор по английскому языку

Брестская, Барановичи

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Обучение чтению. Скорочтение. Подготовка к школе.

10 р.

Обучение чтению. Скорочтение. Подготовка к школе.

Брестская, Барановичи

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Репетитор по английскому языку (ЦТ)

15 р.

Репетитор по английскому языку (ЦТ)

Брестская, Барановичи

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Студентам в помощь

Договорная

Студентам в помощь

Брестская, Барановичи

15 р.

Репетитор по английскому языку

Брестская, Барановичи

Договорная

Курсовая, диплом

Брестская, Барановичи

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Договорная

Репетитор/Контрольные по бух.учету

Брестская, Барановичи

Оформление диссертаций, дипломных, курсовых работ

1 р.

Оформление диссертаций, дипломных, курсовых работ

Брестская, Барановичи

Договорная

Репетитор английского языка

Брестская, Барановичи

Репетитор по правовым дисциплинам

Договорная

Репетитор по правовым дисциплинам

Брестская, Барановичи

Репетитор английского языка

15 р.

Репетитор английского языка

Брестская, Барановичи

Репетитор английского языка

25 р.

Репетитор английского языка

Брестская, Барановичи

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Репетитор по английскому языку

10 р.

Репетитор по английскому языку

Брестская, Барановичи

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Репетитор английского языка

25 р.

Репетитор английского языка

Брестская, Барановичи

Репетитор по биологии

28 р.

Репетитор по биологии

Брестская, Барановичи

Репетитор по белорусскому и русскому языкам

15 р.

Репетитор по белорусскому и русскому языкам

Брестская, Барановичи

Учитель-дефектолог

15 р.

Учитель-дефектолог

Брестская, Барановичи

Договорная

Репетитор по географии

Брестская, Барановичи

Подготовка к школе

10 р.

Подготовка к школе

Брестская, Барановичи

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Чертежи инженерные для студентов

20 р.

Чертежи инженерные для студентов

Брестская, Барановичи

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Договорная

Репетитор 1- 4 класс

Брестская, Барановичи

Репетитор по сольфеджио

30 р.

Репетитор по сольфеджио

Брестская, Барановичи

Репетитор по истории и обществоведению

30 р.

Репетитор по истории и обществоведению

Брестская, Барановичи

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