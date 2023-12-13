Бытовые услуги, ремонт в Барановичах
Договорная
Муж на час, домашний мастер
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Уборка снега цена договорная
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги по уборке снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Муж на час
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги по уборке домов, квартир, дач
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка и установка мебели
Брестская, Барановичи
5 р.
Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка и установка мебели. Качественно.
Брестская, Барановичи
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка снега
Брестская, Барановичи
15 р.
Грузоперевозки
Брестская, Барановичи
Договорная
Барановичи. Ремонт часов. Изготовление ключей.
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели.
Брестская, Барановичи
11 р.
Чистка подушек, одеял, мягкой мебе
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка и вывоз снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка и установка мебели
Брестская, Барановичи
25 р.
Химчистка прокат моющий пылесос puzzi 10
Брестская, Барановичи
Договорная
уборка снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка территории от снега
Брестская, Барановичи
7 р.
Влажная химчистка ковров, мягкой мебели, пледы, д.
Брестская, Барановичи
3.10 р.
Мойка крыш,из шифера,металлочерепицы,забора,авто
Брестская, Барановичи
Договорная
Откачка канализации
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка и вывоз снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборщик мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка снега с вашего участка
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка установка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка снега на вашем участке
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Почищу снег
Брестская, Барановичи
Договорная
Муж на час
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели.Сборщик мебели.
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
9 р.
Чистка подушек и одеял на ВЫЕЗДЕ ''Пушинка''
Брестская, Барановичи
Договорная
Прочистка канализации
Брестская, Барановичи
Договорная
Мастер на час
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка квартир
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель