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Бытовые услуги, ремонт в Барановичах

Муж на час, домашний мастер

Договорная

Муж на час, домашний мастер

Брестская, Барановичи

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Барановичи

Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий

Договорная

Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий

Брестская, Барановичи

Уборка снега цена договорная

Бесплатно

Уборка снега цена договорная

Брестская, Барановичи

Услуги по уборке снега

Договорная

Услуги по уборке снега

Брестская, Барановичи

Муж на час

Договорная

Муж на час

Брестская, Барановичи

Договорная

Услуги по уборке домов, квартир, дач

Брестская, Барановичи

Сборка и установка мебели

Договорная

Сборка и установка мебели

Брестская, Барановичи

Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти

5 р.

Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти

Брестская, Барановичи

Сборка и установка мебели. Качественно.

Договорная

Сборка и установка мебели. Качественно.

Брестская, Барановичи

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Брестская, Барановичи

Договорная

Уборка снега

Брестская, Барановичи

15 р.

Грузоперевозки

Брестская, Барановичи

Барановичи. Ремонт часов. Изготовление ключей.

Договорная

Барановичи. Ремонт часов. Изготовление ключей.

Брестская, Барановичи

Сборка мебели.

Договорная

Сборка мебели.

Брестская, Барановичи

Чистка подушек, одеял, мягкой мебе

11 р.

Чистка подушек, одеял, мягкой мебе

Брестская, Барановичи

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Уборка и вывоз снега

Договорная

Уборка и вывоз снега

Брестская, Барановичи

Сборка и установка мебели

Договорная

Сборка и установка мебели

Брестская, Барановичи

Химчистка прокат моющий пылесос puzzi 10

25 р.

Химчистка прокат моющий пылесос puzzi 10

Брестская, Барановичи

Договорная

уборка снега

Брестская, Барановичи

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Уборка территории от снега

Договорная

Уборка территории от снега

Брестская, Барановичи

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Влажная химчистка ковров, мягкой мебели, пледы, д.

7 р.

Влажная химчистка ковров, мягкой мебели, пледы, д.

Брестская, Барановичи

Мойка крыш,из шифера,металлочерепицы,забора,авто

3.10 р.

Мойка крыш,из шифера,металлочерепицы,забора,авто

Брестская, Барановичи

Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Брестская, Барановичи

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Брестская, Барановичи

Уборка и вывоз снега

Договорная

Уборка и вывоз снега

Брестская, Барановичи

Договорная

Сборщик мебели

Брестская, Барановичи

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Уборка снега с вашего участка

Договорная

Уборка снега с вашего участка

Брестская, Барановичи

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Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Брестская, Барановичи

Сборка установка мебели

Договорная

Сборка установка мебели

Брестская, Барановичи

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Уборка снега на вашем участке

Договорная

Уборка снега на вашем участке

Брестская, Барановичи

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Барановичи

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Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Брестская, Барановичи

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Барановичи

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Почищу снег

Договорная

Почищу снег

Брестская, Барановичи

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Муж на час

Договорная

Муж на час

Брестская, Барановичи

Сборка мебели.Сборщик мебели.

Договорная

Сборка мебели.Сборщик мебели.

Брестская, Барановичи

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Договорная

Сборка мебели

Брестская, Барановичи

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Чистка подушек и одеял на ВЫЕЗДЕ ''Пушинка''

9 р.

Чистка подушек и одеял на ВЫЕЗДЕ ''Пушинка''

Брестская, Барановичи

Прочистка канализации

Договорная

Прочистка канализации

Брестская, Барановичи

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Брестская, Барановичи

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Барановичи

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Брестская, Барановичи

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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