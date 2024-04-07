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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Барани

no-resultsВ Барани нет таких объявлений, но они есть в других городахВы можете договориться с продавцом о доставке

12 р.

Оловянные солдатики

Минск, Фрунзенский

Скатерть Peggu Wilkins, Англия, винтаж.

150 р.

Скатерть Peggu Wilkins, Англия, винтаж.

Брест

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Коллекция танков

13 р.

Коллекция танков

Минск, Фрунзенский

Атлас СССР карманный довоенный

27 р.

Атлас СССР карманный довоенный

Минск, Фрунзенский

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Кофейный сервиз новый Югославия времён СССР

125 р.

Кофейный сервиз новый Югославия времён СССР

Минск, Фрунзенский

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Портфель

15 р.

Портфель

Гомель

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кофейная пара

2 р.

кофейная пара

Минск, Фрунзенский

Чемодан

25 р.

Чемодан

Гомель

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Фарфоровый подсвечник, статуэтки Румыния

185 р.

Фарфоровый подсвечник, статуэтки Румыния

Минск, Фрунзенский

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Пепельница бронзовая

10 р.

Пепельница бронзовая

Брест

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20 р.

Открытки гродно

Гродно

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старинная латунная ёмкость

222 р.

старинная латунная ёмкость

Гродненская, Ивье

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Пупс ГДР, СССР

45 р.

Пупс ГДР, СССР

Брест

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Lego Bionicle 8568 Лего Бионикл Оригинал

25 р.

Lego Bionicle 8568 Лего Бионикл Оригинал

Минск, Фрунзенский

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Корзинка из СССР 35×32

17 р.

Корзинка из СССР 35×32

Гродненская, Лида

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Бубенцы

250 р.

Бубенцы

Брестская, Ляховичи

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Бокалы

20 р.

Бокалы

Гомельская, Жлобин

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Книги 1960 год

10 р.

Книги 1960 год

Витебская, Орша

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Плафоны

4 р.

Плафоны

Минск, Советский

Лагоритмическая линейка

10 р.

Лагоритмическая линейка

Гродненская, Лида

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Барометр

100 р.

Барометр

Витебск

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Старинные

Договорная

Старинные

Брестская, Кобрин

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Часы времен СССР

Договорная

Часы времен СССР

Минск, Центральный

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Часы электроника

Договорная

Часы электроника

Минск, Заводской

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Рог

5 р.

Рог

Витебск

Чехол

4 р.

Чехол

Витебск

Конструктор

10 р.

Конструктор

Витебск

Фото альбом

15 р.

Фото альбом

Витебск

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Тарелки . блюдца

Договорная

Тарелки . блюдца

Минская, Борисов

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Часы-будильник Янтарь

30 р.

Часы-будильник Янтарь

Гродно

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Галилео. Выпуск 21,2011

2 р.

Галилео. Выпуск 21,2011

Минск, Советский

Марки советского времени

45 р.

Марки советского времени

Минск, Советский

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Бижутерия винтаж

10 р.

Бижутерия винтаж

Гомельская, Другие города

Блюдо (тарелки) СССР 24 см

4 р.

Блюдо (тарелки) СССР 24 см

Витебская, Орша

Альбом для гербария (СССР)

5 р.

Альбом для гербария (СССР)

Минск, Советский

Микрометр СССР, 1933 г

250 р.

Микрометр СССР, 1933 г

Минск, Советский

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Пепельница

8 р.

Пепельница

Минск, Московский

Насадки на тарелки СССР

25 р.

Насадки на тарелки СССР

Минск, Фрунзенский

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манеты

10 р.

манеты

Гродненская, Лида

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Ложки СССР мельхиор

30 р.

Ложки СССР мельхиор

Минск, Фрунзенский

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Ложка латунная старая

25 р.

Ложка латунная старая

Минск, Фрунзенский

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Ваза хрустальная ''Богемия''

70 р.

Ваза хрустальная ''Богемия''

Витебск

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Кукла большая

50 р.

Кукла большая

Минск, Центральный

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