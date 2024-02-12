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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Аксессуары для ТВ и видео в Барани

КАБЕЛЬ HDTV 2.0V 4K×2K

15 р.

КАБЕЛЬ HDTV 2.0V 4K×2K

Витебская, Барань

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Универсальный пульт ДУ для телевизоров с LCD/LED

5 р.

Универсальный пульт ДУ для телевизоров с LCD/LED

Витебская, Барань

Кабель ТВ

50 р.

Кабель ТВ

Витебская, Барань

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
3D Очки SAMSUNG

20 р.

3D Очки SAMSUNG

Минск, Ленинский

Антена

40 р.

Антена

Гомельская, Хойники

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Адаптер-переключатель (свитч) для ТВ 3x1 HDMI

15 р.

Адаптер-переключатель (свитч) для ТВ 3x1 HDMI

Витебск

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Пульт Samsung

5 р.

Пульт Samsung

Витебск

Пульт PHILIPS оригинал новый

55 р.

Пульт PHILIPS оригинал новый

Гомельская, Мозырь

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3d очки

50 р.

3d очки

Минская, Солигорск

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Пульт-аэромышь с гироскопом и микрофоном

20 р.

Пульт-аэромышь с гироскопом и микрофоном

Минск, Фрунзенский

3D очки активные

20 р.

3D очки активные

Могилев

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Mi TV stick

100 р.

Mi TV stick

Могилевская, Бобруйск

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10 р.

Новые кабели HDMI 3м. и 5м.

Гродно

Смарт ТВ приставка android. X96 Max+ 4/32

90 р.

Смарт ТВ приставка android. X96 Max+ 4/32

Гомель

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Пульт универсальный ''Артикул''

20 р.

Пульт универсальный ''Артикул''

Гомель

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ВИДЕОМАГНИТОФОН Panasonic

50 р.

ВИДЕОМАГНИТОФОН Panasonic

Минск, Фрунзенский

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Электросамокат

Бесплатно

Электросамокат

Брестская, Пинск

Без поломок и скрытых дефектов. Прикрутил подставк

20 р.

Без поломок и скрытых дефектов. Прикрутил подставк

Минск, Октябрьский

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Кабель, провод ТВ

6 р.

Кабель, провод ТВ

Могилев

Антена комнатная на цифровые каналы

45 р.

Антена комнатная на цифровые каналы

Брест

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Пульт Самсунг разные модели

10 р.

Пульт Самсунг разные модели

Гродненская, Лида

Адаптер SCART-AV, S-Video

5 р.

Адаптер SCART-AV, S-Video

Минск, Ленинский

Спутниковая тарелка и головка

50 р.

Спутниковая тарелка и головка

Брестская, Пинск

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Ножки (подставка) под тв

Договорная

Ножки (подставка) под тв

Витебская, Лепель

Пульт от телевизора Sony

Договорная

Пульт от телевизора Sony

Минск, Центральный

Аудио-видео кабели

7.50 р.

Аудио-видео кабели

Минск, Ленинский

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Блок питания

Договорная

Блок питания

Минск, Центральный

Пульт от телевизора samsung UE50TU8000U

Договорная

Пульт от телевизора samsung UE50TU8000U

Минск, Первомайский

Антенна телевизионная

Договорная

Антенна телевизионная

Гомель

Экран для проектора светоотражающий 84-130 дюймов

90 р.

Экран для проектора светоотражающий 84-130 дюймов

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кабель для интернета 10 и 13 м

7 р.

Кабель для интернета 10 и 13 м

Гродно

Штекер для тв

1 р.

Штекер для тв

Гродно

Антенна

300 р.

Антенна

Минская, Червень

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Кронштейн для телевизора (55 диагональ )

45 р.

Кронштейн для телевизора (55 диагональ )

Минск, Советский

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Пульт указка аэромышь с голосовым управлением

25 р.

Пульт указка аэромышь с голосовым управлением

Гродно

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Делитель ТВ сигнала

3 р.

Делитель ТВ сигнала

Гродно

Пульт ZALA ОРИГИНАЛЬНЫЙ

10 р.

Пульт ZALA ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Минск, Ленинский

Защитный экран на телевизор

Договорная

Защитный экран на телевизор

Минск, Первомайский

Кабель скарт-скарт 1.2м

5 р.

Кабель скарт-скарт 1.2м

Минск, Ленинский

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Кронштейн для телевизора

20 р.

Кронштейн для телевизора

Витебск

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Подставка/ кронштейн для телевизора

45 р.

Подставка/ кронштейн для телевизора

Минск, Первомайский

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Антенна спутниковая

29 р.

Антенна спутниковая

Минская, Молодечно

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Кронштейн для телевизора ПАТРОН АК-203

20 р.

Кронштейн для телевизора ПАТРОН АК-203

Минск, Фрунзенский

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Пульт LG MR 23/22/21/20/19/18/650 мэджик голосовой

75 р.

Пульт LG MR 23/22/21/20/19/18/650 мэджик голосовой

Минск, Московский

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Ножка подставка настольная ПОД ТЕЛЕВИЗОР Samsung

35 р.

Ножка подставка настольная ПОД ТЕЛЕВИЗОР Samsung

Минск, Фрунзенский

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Антенна

60 р.

Антенна

Брест

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Xbox адаптер

Договорная

Xbox адаптер

Гродно

Пульт Samsung универсальный.

70 р.

Пульт Samsung универсальный.

Гродно

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приставки к телевизору

15 р.

приставки к телевизору

Гродно

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Кронштейн

35 р.

Кронштейн

Брестская, Пинск

Крепление для телевизора 32-70 диагональ.

15 р.

Крепление для телевизора 32-70 диагональ.

Минск, Фрунзенский

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Разветвители и разъемы для TV кабеля

0.20 р.

Разветвители и разъемы для TV кабеля

Минск, Первомайский

Пульт LG magic motion mr23ga

150 р.

Пульт LG magic motion mr23ga

Минская, Солигорск

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WiFi-адаптер LG

50 р.

WiFi-адаптер LG

Гродно

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Пульт LG MR21GA, MR22GN, MR23GA Magic Remote

75 р.

Пульт LG MR21GA, MR22GN, MR23GA Magic Remote

Минск, Московский

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Подставка для монитора

Договорная

Подставка для монитора

Минск, Заводской

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Пульты

Договорная

Пульты

Брест

Пульт управления для телевизора и компьютера

50 р.

Пульт управления для телевизора и компьютера

Минск, Первомайский

Wi-Fi медиа транслятор для ТВ Defender

25 р.

Wi-Fi медиа транслятор для ТВ Defender

Минск, Партизанский

Риверс для телевизора

10 р.

Риверс для телевизора

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Экран для проектора светоотражающий 84-130 дюймов

90 р.

Экран для проектора светоотражающий 84-130 дюймов

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ТВ Приставки Смарт ТВ Android SMART TV BOX

115 р.

ТВ Приставки Смарт ТВ Android SMART TV BOX

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
МЕДИАПЛЕЕР РЕСИВЕР ANYCAST M9 plus HDMI

34.99 р.

МЕДИАПЛЕЕР РЕСИВЕР ANYCAST M9 plus HDMI

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Кронштейн для телевизора от 50 до 100 дюймов

140 р.

Кронштейн для телевизора от 50 до 100 дюймов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Беспроводной TV Wi-Fi ресивер AnyCAST M9 Plus

30 р.

Беспроводной TV Wi-Fi ресивер AnyCAST M9 Plus

Витебск

Доставка по Беларуси
Акция Кронштейн для телевизора КБ-01-66-Усиленный

45 р.

Акция Кронштейн для телевизора КБ-01-66-Усиленный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антеннa комнатная активная EPLUTUS с регулятором усиления до 30 ДБ ATN-07

63 р.

Антеннa комнатная активная EPLUTUS с регулятором усиления до 30 ДБ ATN-07

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Cтойка для телевизора до 70'' MST6

485 р.

Cтойка для телевизора до 70'' MST6

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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