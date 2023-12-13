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Услуги в сфере красоты и здоровья в Волковыске

Наращивание ресниц и Окрашивание бровей

45 р.

Наращивание ресниц и Окрашивание бровей

Гродненская, Волковыск

Кератин, ботокс волос, биореконструкция волос

Договорная

Кератин, ботокс волос, биореконструкция волос

Гродненская, Волковыск

Маникюр

20 р.

Маникюр

Гродненская, Волковыск

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Гродненская, Волковыск

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Педикюр

20 р.

Педикюр

Гродненская, Волковыск

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Ногти покрытие гелем

25 р.

Ногти покрытие гелем

Гродненская, Волковыск

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Маникюр

40 р.

Маникюр

Гродненская, Волковыск

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Договорная

Наращивание ресниц

Гродненская, Волковыск

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Ламинирование ресниц

20 р.

Ламинирование ресниц

Гродненская, Волковыск

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Наращу реснички

40 р.

Наращу реснички

Гродненская, Волковыск

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гродненская, Волковыск

Парикмахерская

Договорная

Парикмахерская

Гродненская, Волковыск

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Маникюр,педикюр

Договорная

Маникюр,педикюр

Гродненская, Волковыск

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Окрашивание бровей

10 р.

Окрашивание бровей

Гродненская, Волковыск

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Стрижки,креатив и модельные

15 р.

Стрижки,креатив и модельные

Гродненская, Волковыск

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гродненская, Волковыск

Наращивание ресниц

45 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Волковыск

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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ

10 р.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ

Гродненская, Волковыск

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Маникюр , укрепление гелем , наращивание

25 р.

Маникюр , укрепление гелем , наращивание

Гродненская, Волковыск

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Маникюр с покрытием

15 р.

Маникюр с покрытием

Гродненская, Волковыск

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Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Волковыск

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гродненская, Волковыск

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Шугаринг

20 р.

Шугаринг

Гродненская, Волковыск

Полировка волос

20 р.

Полировка волос

Гродненская, Волковыск

Маникюр, гель-лак, Наращивание

30 р.

Маникюр, гель-лак, Наращивание

Гродненская, Волковыск

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Шугаринг/воск

Договорная

Шугаринг/воск

Гродненская, Волковыск

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15 р.

Брови+ресницы

Гродненская, Волковыск

Маникюр, педикюр,наращивание

35 р.

Маникюр, педикюр,наращивание

Гродненская, Волковыск

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Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Гродненская, Волковыск

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Волковыск

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Волковыск

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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