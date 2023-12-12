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Ремонт квартир в Волковыске

Услуги электрика

Договорная

Услуги электрика

Гродненская, Волковыск

Ремонт

Бесплатно

Ремонт

Гродненская, Волковыск

ОТОПЛЕНИЕ/ВОДОПРОВОД/КАНАЛИЗАЦИЯ

35 р.

ОТОПЛЕНИЕ/ВОДОПРОВОД/КАНАЛИЗАЦИЯ

Гродненская, Волковыск

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Договорная

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Гродненская, Волковыск

Штукатурка, шпатлёвка

Договорная

Штукатурка, шпатлёвка

Гродненская, Волковыск

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Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Гродненская, Волковыск

Отделочные работы , любой сложности .

Договорная

Отделочные работы , любой сложности .

Гродненская, Волковыск

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электрик , электрика , электромонтаж ,

Договорная

электрик , электрика , электромонтаж ,

Гродненская, Волковыск

Монтаж санитарно-технических систем

50 р.

Монтаж санитарно-технических систем

Гродненская, Волковыск

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гродненская, Волковыск

Ремонт

Договорная

Ремонт

Гродненская, Волковыск

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Отделка квартир, дома,офиса

Договорная

Отделка квартир, дома,офиса

Гродненская, Волковыск

ремонт

Договорная

ремонт

Гродненская, Волковыск

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гродненская, Волковыск

Сантехнические работы, Отопление, Водоснабжение

Договорная

Сантехнические работы, Отопление, Водоснабжение

Гродненская, Волковыск

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Гродненская, Волковыск

Договорная

Ремонт квартир

Гродненская, Волковыск

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Натяжные потолки

14 р.

Натяжные потолки

Гродненская, Волковыск

Реставрация ванн, душевых поддонов, умывальников

350 р.

Реставрация ванн, душевых поддонов, умывальников

Гродненская, Волковыск

Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Гродненская, Волковыск

Ремонт квартир Обои ,Ламинат,и так далее,на обоях

Бесплатно

Ремонт квартир Обои ,Ламинат,и так далее,на обоях

Гродненская, Волковыск

Облицовка плиткой, отделочные работы.

Договорная

Облицовка плиткой, отделочные работы.

Гродненская, Волковыск

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Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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