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Услуги в сфере красоты и здоровья в Витебске

Маникюр

Договорная

Маникюр

Витебск

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Депиляция ШУГАРИНГ сахар

8 р.

Депиляция ШУГАРИНГ сахар

Витебск

Маникюр район Гиппо

Договорная

Маникюр район Гиппо

Витебск

Педикюр

20 р.

Педикюр

Витебск

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Маникюр, коррекция, педикюр. Билево 3

20 р.

Маникюр, коррекция, педикюр. Билево 3

Витебск

Ботокс/кератин

70 р.

Ботокс/кератин

Витебск

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Витебск

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебск

Наращивание и ламинирование ресниц

35 р.

Наращивание и ламинирование ресниц

Витебск

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Витебск

Окрашивание, долговременная укладка бровей

15 р.

Окрашивание, долговременная укладка бровей

Витебск

Маникюр

25 р.

Маникюр

Витебск

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Перманентный макияж

80 р.

Перманентный макияж

Витебск

Макияж / Укладка

70 р.

Макияж / Укладка

Витебск

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Наращивание ногтей, Коррекция ногтей Терешковой

25 р.

Наращивание ногтей, Коррекция ногтей Терешковой

Витебск

Карвинг, биозавивка

65 р.

Карвинг, биозавивка

Витебск

Покрытие гель лаком

25 р.

Покрытие гель лаком

Витебск

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Маникюр, педикюр пр-т. Строителей

35 р.

Маникюр, педикюр пр-т. Строителей

Витебск

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Наращивание ногтей, коррекция ногтей

35 р.

Наращивание ногтей, коррекция ногтей

Витебск

Маникюр Гель-лак Наращивание Педикюр

25 р.

Маникюр Гель-лак Наращивание Педикюр

Витебск

Стрижка бесплатно

Бесплатно

Стрижка бесплатно

Витебск

Наращивание ресниц.

20 р.

Наращивание ресниц.

Витебск

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Маникюр педикюр

20 р.

Маникюр педикюр

Витебск

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МОДЕЛЬ НА ПЕРМАНЕНТ БРОВЕЙ

100 р.

МОДЕЛЬ НА ПЕРМАНЕНТ БРОВЕЙ

Витебск

Наращивание волос

1 р.

Наращивание волос

Витебск

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мастер маникюра

10 р.

мастер маникюра

Витебск

Услуги

Договорная

Услуги

Витебск

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Педикюр

25 р.

Педикюр

Витебск

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Витебск

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ПАРИКМАХЕР (БАРБЕР, КОЛОРИСТ)

Бесплатно

ПАРИКМАХЕР (БАРБЕР, КОЛОРИСТ)

Витебск

Маникюр/коррекция/покрытие гель-лаком/наращивание

20 р.

Маникюр/коррекция/покрытие гель-лаком/наращивание

Витебск

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Брови за 20р

20 р.

Брови за 20р

Витебск

Маникюр, покрытие, наращивание

20 р.

Маникюр, покрытие, наращивание

Витебск

Коллагеновый уход

100 р.

Коллагеновый уход

Витебск

Кератин холодное восстановление

110 р.

Кератин холодное восстановление

Витебск

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Наращивание маникюр гель-лак

Договорная

Наращивание маникюр гель-лак

Витебск

Услуги парикмахера

Договорная

Услуги парикмахера

Витебск

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебск

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Мужские стрижки

10 р.

Мужские стрижки

Витебск

Наращивание и коррекция ногтей.

25 р.

Наращивание и коррекция ногтей.

Витебск

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебск

Наращивание ногтей, укрепление гелем и коррекция

16 р.

Наращивание ногтей, укрепление гелем и коррекция

Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 16 p.

Витебск

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Услуга

35 р.

Услуга

Витебск

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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