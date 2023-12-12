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Услуги для животных в Витебске

Груминг собак

25 р.

Груминг собак

Витебск

стрижка собак

30 р.

стрижка собак

Витебск

Присмотр за животными

19 р.

Присмотр за животными

Витебск

2 р.

Помогу вам выгулять вашего питомца

Витебск

Передержка животных

20 р.

Передержка животных

Витебск

Стрижка собак

30 р.

Стрижка собак

Витебск

КИНОЛОГ,ХЕНДЛЕР Витебск,Шумилино

Договорная

КИНОЛОГ,ХЕНДЛЕР Витебск,Шумилино

Витебск

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Стрижка собак и котиков на Ленинградской

40 р.

Стрижка собак и котиков на Ленинградской

Витебск

Гостиница для котов

18 р.

Гостиница для котов

Витебск

Передержка животных

Договорная

Передержка животных

Витебск

Стрижка собак

25 р.

Стрижка собак

Витебск

Груминг. Стрижка . Уход.

30 р.

Груминг. Стрижка . Уход.

Витебск

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10 р.

Выгул собак

Витебск

10 р.

Выгул

Витебск

Выгул собак

10 р.

Выгул собак

Витебск

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Стрижка шпицев, других мелких пород собак и кошек

Договорная

Стрижка шпицев, других мелких пород собак и кошек

Витебск

Окажу услуги по стрижке собак (работаю с выездом н

30 р.

Окажу услуги по стрижке собак (работаю с выездом н

Витебск

Груминг

Договорная

Груминг

Витебск

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Стрижка Йорк Ши-тцу Район Грин

30 р.

Стрижка Йорк Ши-тцу Район Грин

Витебск

Присмотрю ваших домашних любимцев

Договорная

Присмотрю ваших домашних любимцев

Витебск

Дрессировка собак

30 р.

Дрессировка собак

Витебск

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Груминг Стрижка собак

35 р.

Груминг Стрижка собак

Витебск

Договорная

Присмотр за животными

Витебск

Стрижка собак и котов.

Договорная

Стрижка собак и котов.

Витебск

Стрижка котов.экспресс линька.

Договорная

Стрижка котов.экспресс линька.

Витебск

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Стрижка котов

Договорная

Стрижка котов

Витебск

Стрижка, тримминг собак Витебск, Билево1

40 р.

Стрижка, тримминг собак Витебск, Билево1

Витебск

--Профессиональная Стрижка Собачек в Витебске--

Договорная

--Профессиональная Стрижка Собачек в Витебске--

Витебск

Выгул собак

Договорная

Выгул собак

Витебск

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Передержка животных

Договорная

Передержка животных

Витебск

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Договорная

передержка животных

Витебск

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Груминг

Договорная

Груминг

Витебск

Бивер Супер Гранд Чемпион для вязки

Договорная

Бивер Супер Гранд Чемпион для вязки

Витебск

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Груминг и стрижка собак

25 р.

Груминг и стрижка собак

Витебск

Договорная

Передержка домашних животных

Витебск

Передержка для собак, других мелких животных.

35 р.

Передержка для собак, других мелких животных.

Витебск

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Чистка зубов собакам (ультразвуковая и механическа

55 р.

Чистка зубов собакам (ультразвуковая и механическа

Витебск

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Ветеринарные услуги

Договорная

Ветеринарные услуги

Витебск

Стрижка собак и кошек.

40 р.

Стрижка собак и кошек.

Витебск

Передержка животных

Договорная

Передержка животных

Витебск

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Груминг/ Стрижки собак и кошек

25 р.

Груминг/ Стрижки собак и кошек

Витебск

1 р.

Услуги для животных

Витебск

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Договорная

Передержка животных

Витебск

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ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

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