Услуги для торжеств в Витебске
Договорная
Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse
Витебск
Договорная
Ведущая мероприятий - Витебск (ведущий)
Витебск
60 р.
Танцующая панда
Витебск
Договорная
Артур Пирожков (Ревва)
Витебск
Договорная
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЛАТОЧКА ЛАУРА
Витебск
60 р.
ЗАЙКА БЭТТИ
Витебск
60 р.
Большой медведь Балу
Витебск
60 р.
Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома
Витебск
60 р.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом Витебск
Витебск
Договорная
Поздравление от ростовых артистов
Витебск
Договорная
Ведущие
Витебск
580 р.
Шоколадный фонтан
Витебск
Договорная
Тамада, DJ, ведущий, аренда звукового оборудования
Витебск
100 р.
Дед Мороз в окно многоэтажного дома
Витебск
50 р.
Поздравление с Новым годом
Витебск
Договорная
Ведущий на свадьбу Вячеслав Крюк
Витебск
60 р.
Медведь большой белый
Витебск
60 р.
Дед мороз и снегурочка в гости
Витебск
60 р.
Танцующие зайка и потапыч
Витебск
65 р.
Танцующий медведь
Витебск
Договорная
Пельмени -букет(шоколад)
Витебск
60 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому
Витебск
40 р.
Дед Мороз на дом
Витебск
Договорная
Для оформления торжеств
Витебск
Договорная
Микроавтобусы в свадебный кортеж
Витебск
Договорная
Свадебный кортеж Lexus, украшения для автомобилей
Витебск
Договорная
Поздравление от ростового Панды
Витебск
Договорная
Благотворительный концерт
Витебск
Договорная
Дед Мороз
Витебск
Договорная
Поздравление от панды 3.5 метра
Витебск
60 р.
Экспресс поздравление от весёлого Аэромедведя
Витебск
Бесплатно
Поздравление
Витебск
100 р.
Поздравление от красавчика Джона
Витебск
60 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Витебск
75 р.
Дедушка мороз и герой на выбор.
Витебск
2.50 р.
Реквизит для аниматоров новогодний
Витебск
Договорная
Поздравление от ростовых артистов
Витебск
Договорная
ПОЗДРАВЛЕНИЕ, Большой котик на праздник
Витебск
Договорная
Поздравление от ростовых артистов
Витебск
Договорная
Стихи на заказ, тексты песен, поздравления, песни
Витебск
100 р.
Антонио и Лола поздравления
Витебск
Договорная
Цыганские песни и танцы на праздник
Витебск
55 р.
Танцующий Медведь,Зайка, на праздник 5 шаров в под
Витебск
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский