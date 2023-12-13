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Услуги для торжеств в Витебске

Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse

Договорная

Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse

Витебск

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Ведущая мероприятий - Витебск (ведущий)

Договорная

Ведущая мероприятий - Витебск (ведущий)

Витебск

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Танцующая панда

60 р.

Танцующая панда

Витебск

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Артур Пирожков (Ревва)

Договорная

Артур Пирожков (Ревва)

Витебск

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ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЛАТОЧКА ЛАУРА

Договорная

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЛАТОЧКА ЛАУРА

Витебск

ЗАЙКА БЭТТИ

60 р.

ЗАЙКА БЭТТИ

Витебск

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Большой медведь Балу

60 р.

Большой медведь Балу

Витебск

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Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

60 р.

Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

Витебск

Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом Витебск

60 р.

Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом Витебск

Витебск

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Поздравление от ростовых артистов

Договорная

Поздравление от ростовых артистов

Витебск

Ведущие

Договорная

Ведущие

Витебск

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Шоколадный фонтан

580 р.

Шоколадный фонтан

Витебск

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Тамада, DJ, ведущий, аренда звукового оборудования

Договорная

Тамада, DJ, ведущий, аренда звукового оборудования

Витебск

Дед Мороз в окно многоэтажного дома

100 р.

Дед Мороз в окно многоэтажного дома

Витебск

Поздравление с Новым годом

50 р.

Поздравление с Новым годом

Витебск

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Ведущий на свадьбу Вячеслав Крюк

Договорная

Ведущий на свадьбу Вячеслав Крюк

Витебск

Медведь большой белый

60 р.

Медведь большой белый

Витебск

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Дед мороз и снегурочка в гости

60 р.

Дед мороз и снегурочка в гости

Витебск

Танцующие зайка и потапыч

60 р.

Танцующие зайка и потапыч

Витебск

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Танцующий медведь

65 р.

Танцующий медведь

Витебск

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Пельмени -букет(шоколад)

Договорная

Пельмени -букет(шоколад)

Витебск

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому

60 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому

Витебск

Дед Мороз на дом

40 р.

Дед Мороз на дом

Витебск

Для оформления торжеств

Договорная

Для оформления торжеств

Витебск

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Микроавтобусы в свадебный кортеж

Договорная

Микроавтобусы в свадебный кортеж

Витебск

Свадебный кортеж Lexus, украшения для автомобилей

Договорная

Свадебный кортеж Lexus, украшения для автомобилей

Витебск

Поздравление от ростового Панды

Договорная

Поздравление от ростового Панды

Витебск

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Благотворительный концерт

Договорная

Благотворительный концерт

Витебск

Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Витебск

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Поздравление от панды 3.5 метра

Договорная

Поздравление от панды 3.5 метра

Витебск

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Экспресс поздравление от весёлого Аэромедведя

60 р.

Экспресс поздравление от весёлого Аэромедведя

Витебск

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Поздравление

Бесплатно

Поздравление

Витебск

Поздравление от красавчика Джона

100 р.

Поздравление от красавчика Джона

Витебск

Дед Мороз и Снегурочка

60 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Витебск

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Дедушка мороз и герой на выбор.

75 р.

Дедушка мороз и герой на выбор.

Витебск

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Реквизит для аниматоров новогодний

2.50 р.

Реквизит для аниматоров новогодний

Витебск

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Поздравление от ростовых артистов

Договорная

Поздравление от ростовых артистов

Витебск

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, Большой котик на праздник

Договорная

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, Большой котик на праздник

Витебск

Поздравление от ростовых артистов

Договорная

Поздравление от ростовых артистов

Витебск

Стихи на заказ, тексты песен, поздравления, песни

Договорная

Стихи на заказ, тексты песен, поздравления, песни

Витебск

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Антонио и Лола поздравления

100 р.

Антонио и Лола поздравления

Витебск

Цыганские песни и танцы на праздник

Договорная

Цыганские песни и танцы на праздник

Витебск

Танцующий Медведь,Зайка, на праздник 5 шаров в под

55 р.

Танцующий Медведь,Зайка, на праздник 5 шаров в под

Витебск

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Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

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25 р.

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