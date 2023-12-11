Услуги по благоустройству в саду в Витебске
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.УБОРКА УЧАСТКА.
Витебск
Договорная
Оказываем услуги по раскрежовке, валке, вырубке
Витебск
Договорная
Уборка Снега
Витебск
Договорная
Требуется Промышленные альпинисты (арборист)
Витебск
45 р.
Мини-экскаватор
Витебск
100 р.
Стол лавка стул мебель для бани беседки
Витебск
Договорная
Обрезка плодовых стрижка туй
Витебск
Договорная
Колка дров
Витебск
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Витебск
Договорная
Порежу ваше дерево на слэбы и спилы
Витебск
1 р.
Уборка листвы, спил деревьев культивация огорода
Витебск
350 р.
Ландшафтный дизайн участка. Дендроплан
Витебск
Договорная
Расчистка участка любой сложности спиливание
Витебск
Договорная
Заборы . Работа и материалы в рублях и по старым ценам.
Витебск
6 р.
Обработка почвы.
Витебск
24 р.
Спилить яблоню и грушу, подрезать ветки, омоложени
Витебск
179 р.
Спилить дерево на приусадебном участке, даче
Витебск
Договорная
Сборка мебели и ремонт теплиц.
Витебск
Договорная
Покос травы, обслуживание участка
Витебск
15 р.
Вспашка земли, культивация вашего участка
Витебск
Договорная
Колодец питьевой копка чистка,ремонт, углубление
Витебск
Договорная
Домик на колодец и другое
Витебск
Договорная
Стрижка хвойных, создание топиарных форм
Витебск
Договорная
Колодец, земляные работы
Витебск
Договорная
Валка, обрезка, удаление аварийно-опасных деревье
Витебск
Договорная
Корчевание пней
Витебск
Договорная
КОЛЕМ ДРОВА
Витебск
Договорная
Покос травы ,спил деревьев.
Витебск
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
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Бурение скважин «под ключ»
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Договорная
Уборка снега
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300 р.
Замывка скважин
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Рассрочка
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Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
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Бурение скважин byrovik.by
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Геотекстиль
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