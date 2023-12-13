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Пассажирские и грузовые перевозки в Витебске

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7
vip

12.50 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7

Витебск

грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора.
vip

20 р.

грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора.

Витебск

Грузоперевозки. Грузчики. Без выходных. Недорого

15 р.

Грузоперевозки. Грузчики. Без выходных. Недорого

Грузоперевозки по Витебску, РБ и России. Мебельный фургон Mercedes Sprinter: 4,5м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 2 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, ст...

Витебск

грузоперевозки по рб, город

Договорная

грузоперевозки по рб, город

Услуги грузоперевозки -услуги грузчики подберем машину которая вам нужна: -Квартирные переезды, -сборка разборка мебели соберём и разберем все что есть в доме -вывоз строительного мусора и бытового...

Витебск

Грузоперевозки , переезд , доставка

Договорная

Грузоперевозки , переезд , доставка

Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6

Витебск

Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ

Грузоперевозки Витебск! Минск, Гродно, Гомель, Брест, Могилев, а так же в Российскую Федерацию Есть бригада грузчиков. (Можем помочь как с погрузкой/разгрузкой так и с различными другими работами). Не...

Витебск

Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого

Договорная

Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого

Грузоперевозки по Витебску и РБ.Доставка строительных материалов.Переезды(квартирные,офисные,дачные).автомобиль mersrdes sprinter maxi длинна 4.2 метра .высота 1.90 метра,ширина 1.75метра.обьем 14 куб...

Витебск

Грузоперевозки бусом Витебск / РБ / Переезды

Договорная

Грузоперевозки бусом Витебск / РБ / Переезды

Квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка мебели, стройматериалов, бытовой техники, перевозка домашних животных. Заезд в подземные паркинги, развоз по точкам и др. Вывоз строй мусора, металлолома...

Витебск

Грузоперевозки /ВЫГОДНО/НЕДОРОГО

Договорная

Грузоперевозки /ВЫГОДНО/НЕДОРОГО

Приветствую Вас. Мы перевезём для Вас любой груз! Поможем доставить новогоднюю ёлку, объёмный подарок, большой телевизор с магазина, кровать или диван, любые вещи по городу и за городом. В команде ест...

Витебск

Договорная

Грузоперевозки

Подаём машину в течении 20-30мин. Вывоз мусора, старой мебели по Витебску и области. Длина 3м, высота 1.80, Грузоподъёмность до 2т. Загрузка задняя, боковая. Также осуществляем квартирные, дачные и...

Витебск

Грузоперевозки/Витебск/недорого/до 1.5 тонны

20 р.

Грузоперевозки/Витебск/недорого/до 1.5 тонны

Звоните договоримся Доступные цены Все виды грузоперевозки до 1.5 тонны Перевозка досок и металла до 6 метров Помимо стандартных грузовых перевозок, я предоставляю и другие услуги, такие как: -Пере...

Витебск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7
vip

12.50 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7

Грузоперевозки по Витебску и Витебской области, есть вариант выезд по РБ, не дорого и любой сложности, машины от 1т до 7т! -переезды , переезды по Витебску квартирные/офисные -вывоз любого мусора -...

Витебск

Грузоперевозки , доставка , переезд

Договорная

Грузоперевозки , доставка , переезд

Окажу услуги по перевозке. любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6

Витебск

Грузовое такси в Витебске. Грузоперевозки+Грузчики

25 р.

Грузовое такси в Витебске. Грузоперевозки+Грузчики

Быстро приедем (через 20-30 минут) и перевезем Ваш груз по Витебску и области (при необходимости вместе с грузчиками). Мы сами подберем необходимый автомобиль нужного размера. Работаем с утра до поздн...

Витебск

Витебск-Минск-Витебск, доставка грузов

Договорная

Витебск-Минск-Витебск, доставка грузов

Перевозки по Витебску,  области и РБ. Мы осуществляем: - Перевозка оборудования; - Переезды ( квартирные, офисные, дачные); - Перевозка мебели, бытовой техники, строительных материалов; - Перевозка 6-...

Витебск

Доставка песка 10 и 20 тонн в Витебске

Договорная

Доставка песка 10 и 20 тонн в Витебске

Витебск

Аренда манипулятора

70 р.

Аренда манипулятора

Витебск

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Витебск

Грузоперевозки. Быстро. Недорого. Грузчики

25 р.

Грузоперевозки. Быстро. Недорого. Грузчики

Грузоперевозки по Витебску, РБ, РФ. Подача автомобиля 15-30 минут. Доставка мебели и бытовой техники. Квартирные и дачные переезды. Услуги профессиональных грузчиков. Машина вместительная в макси базе...

Витебск

Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ

Грузоперевозки по г. Витебску, Витебскому р-ну и РБ 24/7, возможна перевозка в РФ. Микроавтобус Mercedes T1 грузоподъемностью до 2 тонн и объемом грузового отсека 10 м3. ДВШ 3,2*1,8*1,7. Микроавтобус ...

Витебск

Витебск-Минск-Витебск Грузоперевозки

Договорная

Витебск-Минск-Витебск Грузоперевозки

Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Грузоперевозки Витебск-Минск-Витебск

Договорная

Грузоперевозки Витебск-Минск-Витебск

Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Витебск-РБ.РФ Сборные Грузоперевозки

Договорная

Витебск-РБ.РФ Сборные Грузоперевозки

Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям Цены договорные Работаем с Юридическими и физическим...

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Витебск , пригород, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки Витебск , пригород, РБ, РФ

Перевозка по Витебску РБ и РФ. Доставка грузов, переезд, доставка стройматериалов. Услуги грузчиков. Доставим товар и вещи согласно нашим тарифам. Доставляем товары с магазина до двери вашей квартиры....

Витебск

Грузоперевозки/быстро/недорого/грузчики

Договорная

Грузоперевозки/быстро/недорого/грузчики

Превезем ваши вещи, в любом направлении! Есть грузчики. Звоните! Перевезем пианино Вывозим мусор, старую мебель Стройматериалы с магазина Мебель/технику с магазина прямо в квартиру

Витебск

Грузоперевозки , доставка , переезд

Договорная

Грузоперевозки , доставка , переезд

Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6

Витебск

Грузоперевозки без выходных. Подача авто за 30 мин

18 р.

Грузоперевозки без выходных. Подача авто за 30 мин

Микроавтобус (грузовой автомобиль) Mercedes Sprinter, размеры кузова (4.5м*2.1м*2.1м). Грузоподъемность не более 2 тонн. Работаю по Витебску, а также выезжаю по области, городам РБ и РФ (есть страховк...

Витебск

Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ

Грузоперевозки по г. Витебску, Витебскому р-ну и РБ 24/7, возможна перевозка в РФ. Микроавтобус Mercedes T1 грузоподъемностью до 2 тонн и объемом грузового отсека 10 м3. ДВШ 3,2*1,8*1,7. Микроавтобус ...

Витебск

Грузоперевозки недорого.

7 р.

Грузоперевозки недорого.

Грузоперевозки+ услуги грузчиков: Мебель, бытовая техника, стройматериалы и прочее

Витебск

Грузоперевозки,переезды,доставка мебели. Ежедневно

Договорная

Грузоперевозки,переезды,доставка мебели. Ежедневно

Грузоперевозки по Витебску и области. Возможен выезд по РБ и РФ. Можно с грузчиками. Без выходных! Микроавтобус Мерседес Спринтер (максибаза: длина-4,5 метра). Грузоподъемность до 1,5 тонны. Стоимость...

Витебск

Грузоперевозки по Беларуси, РФ, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки по Беларуси, РФ, переезды, грузчики

Недорогие грузоперевозки по Витебску и Беларуси. Сборные грузы (Москва, Минск) автомобилями Ивеко, Ford, Volkswagen, LT. Загрузка высота - 2,2 м., ширина - 2,2 м., длина 4,5 м. - Квартирные, дачные, о...

Витебск

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по Витебску и области, а также по всей РБ и РФ Длина 4.50, высота 2.20, ширина 2.10. Грузоподъёмность до 3т, объëм до 20м3 Загрузка задняя, верхняя, боковая. Квартирные, дачные и офисн...

Витебск

Грузоперевозки / НЕДОРОГО /сегодня скидки

Договорная

Грузоперевозки / НЕДОРОГО /сегодня скидки

Сегодня как никогда! Дешево и быстро! Работаем с безналом! Перевозка грузов начинается с правильного планирования и выяснения деталей. Если Вы хотите получить бесплатную консультацию, а также узнать ...

Витебск

Грузоперевозки , доставка , переезд

Договорная

Грузоперевозки , доставка , переезд

Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузкецй и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6

Витебск

Квартирные переезды, вывоз мусора, есть Грузчики

20 р.

Квартирные переезды, вывоз мусора, есть Грузчики

Быстрые перевозки по Витебску и области. Квартирные, дачные, офисные. Доставка мебели с подъемом на этаж. Вывоз старой мебели, хлама, строительного мусора. Предоставим опытных грузчиков. Подача машины...

Витебск

Грузоперевозки по Витебску, РБ и РФ

Договорная

Грузоперевозки по Витебску, РБ и РФ

Перевозка по Витебску РБ и РФ. Доставка грузов, переезд, доставка стройматериалов. Услуги грузчиков. Доставим товар и вещи согласно нашим тарифам. Доставляем товары с магазина до двери вашей квартиры...

Витебск

Грузчики Витебск. Заказать грузчиков. Грузчик 24/7

15 р.

Грузчики Витебск. Заказать грузчиков. Грузчик 24/7

Витебск

Дачные, квартирные переезды. Вывоз мусора. Доставк

Договорная

Дачные, квартирные переезды. Вывоз мусора. Доставк

Витебск

Грузоперевозки /быстро/качественно/рб/рф

Договорная

Грузоперевозки /быстро/качественно/рб/рф

Закажите прямо сейчас услуги грузового такси по городу в Витебске и по всей Республике Беларусь и Российской федерации. Вывоз мусора и старой мебели Переезд с квартиры на квартиру Офисный переезд Дост...

Витебск

Услуги крана манипулятора до 5 т г-ть крана до 2,5

50 р.

Услуги крана манипулятора до 5 т г-ть крана до 2,5

Посмотреть все наши товары/услуги Вы можете кликнув по ссылке «Объявления компании» внизу страницы. ---------- Услуги манипулятора в Витебске и области по выгодным ценам подача от 20 минут, профессион...

Витебск

Манипуляторы Витебск от 5 - 15 т, г-ть крана до 4т

Договорная

Манипуляторы Витебск от 5 - 15 т, г-ть крана до 4т

Посмотреть все наши товары/услуги Вы можете кликнув по ссылке «Объявления компании» внизу страницы. ---------- Услуги манипулятора в Витебске и области по выгодным ценам подача от 20 минут, профессион...

Витебск

Услуги крана манипулятора до 8т, г-ть крана до 3т

Договорная

Услуги крана манипулятора до 8т, г-ть крана до 3т

Посмотреть все наши товары/услуги Вы можете кликнув по ссылке «Продавец», «Объявления», «Это объявление на сайте компании» или «Объявления компании». ---------- Услуги манипулятора в Витебске и област...

Витебск

Срочные перевозки/переезды. Витебск, район, РБ, РФ

25 р.

Срочные перевозки/переезды. Витебск, район, РБ, РФ

Перевозки по Витебску и области, выезд по РБ-РФ. Срочный выезд! Квартирные/дачные переезды. Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. Оперативная подача машины по доступным ценам. Р...

Витебск

Аренда манипулятора

Договорная

Аренда манипулятора

Аренда манипулятора грузоподъемность до 12т

Витебск

Грузоперевозки по Витебску, РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки по Витебску, РБ, РФ

Грузоперевозки / услуги опытных грузчиков. Крепкие, опытные ребята выполнят работы: * Домашний / офисный / дачный переезд. * Перевоз / подъем / спуск любых материалов, вещей. * Перевозка бытовой техни...

Витебск

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Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

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Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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