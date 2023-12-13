Пассажирские и грузовые перевозки в Витебске
12.50 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7
Витебск
20 р.
грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора.
Витебск
15 р.
Грузоперевозки. Грузчики. Без выходных. Недорого
Грузоперевозки по Витебску, РБ и России. Мебельный фургон Mercedes Sprinter: 4,5м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 2 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, ст...
Витебск
Договорная
грузоперевозки по рб, город
Услуги грузоперевозки -услуги грузчики подберем машину которая вам нужна: -Квартирные переезды, -сборка разборка мебели соберём и разберем все что есть в доме -вывоз строительного мусора и бытового...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки , переезд , доставка
Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6
Витебск
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ
Грузоперевозки Витебск! Минск, Гродно, Гомель, Брест, Могилев, а так же в Российскую Федерацию Есть бригада грузчиков. (Можем помочь как с погрузкой/разгрузкой так и с различными другими работами). Не...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого
Грузоперевозки по Витебску и РБ.Доставка строительных материалов.Переезды(квартирные,офисные,дачные).автомобиль mersrdes sprinter maxi длинна 4.2 метра .высота 1.90 метра,ширина 1.75метра.обьем 14 куб...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки бусом Витебск / РБ / Переезды
Квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка мебели, стройматериалов, бытовой техники, перевозка домашних животных. Заезд в подземные паркинги, развоз по точкам и др. Вывоз строй мусора, металлолома...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки /ВЫГОДНО/НЕДОРОГО
Приветствую Вас. Мы перевезём для Вас любой груз! Поможем доставить новогоднюю ёлку, объёмный подарок, большой телевизор с магазина, кровать или диван, любые вещи по городу и за городом. В команде ест...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки
Подаём машину в течении 20-30мин. Вывоз мусора, старой мебели по Витебску и области. Длина 3м, высота 1.80, Грузоподъёмность до 2т. Загрузка задняя, боковая. Также осуществляем квартирные, дачные и...
Витебск
20 р.
Грузоперевозки/Витебск/недорого/до 1.5 тонны
Звоните договоримся Доступные цены Все виды грузоперевозки до 1.5 тонны Перевозка досок и металла до 6 метров Помимо стандартных грузовых перевозок, я предоставляю и другие услуги, такие как: -Пере...
Витебск
12.50 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7
Грузоперевозки по Витебску и Витебской области, есть вариант выезд по РБ, не дорого и любой сложности, машины от 1т до 7т! -переезды , переезды по Витебску квартирные/офисные -вывоз любого мусора -...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки , доставка , переезд
Окажу услуги по перевозке. любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6
Витебск
25 р.
Грузовое такси в Витебске. Грузоперевозки+Грузчики
Быстро приедем (через 20-30 минут) и перевезем Ваш груз по Витебску и области (при необходимости вместе с грузчиками). Мы сами подберем необходимый автомобиль нужного размера. Работаем с утра до поздн...
Витебск
Договорная
Витебск-Минск-Витебск, доставка грузов
Перевозки по Витебску, области и РБ. Мы осуществляем: - Перевозка оборудования; - Переезды ( квартирные, офисные, дачные); - Перевозка мебели, бытовой техники, строительных материалов; - Перевозка 6-...
Витебск
Договорная
Доставка песка 10 и 20 тонн в Витебске
Витебск
70 р.
Аренда манипулятора
Витебск
Договорная
Грузоперевозки
Витебск
25 р.
Грузоперевозки. Быстро. Недорого. Грузчики
Грузоперевозки по Витебску, РБ, РФ. Подача автомобиля 15-30 минут. Доставка мебели и бытовой техники. Квартирные и дачные переезды. Услуги профессиональных грузчиков. Машина вместительная в макси базе...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ
Грузоперевозки по г. Витебску, Витебскому р-ну и РБ 24/7, возможна перевозка в РФ. Микроавтобус Mercedes T1 грузоподъемностью до 2 тонн и объемом грузового отсека 10 м3. ДВШ 3,2*1,8*1,7. Микроавтобус ...
Витебск
Договорная
Витебск-Минск-Витебск Грузоперевозки
Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки Витебск-Минск-Витебск
Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...
Витебск
Договорная
Витебск-РБ.РФ Сборные Грузоперевозки
Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям Цены договорные Работаем с Юридическими и физическим...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки Витебск , пригород, РБ, РФ
Перевозка по Витебску РБ и РФ. Доставка грузов, переезд, доставка стройматериалов. Услуги грузчиков. Доставим товар и вещи согласно нашим тарифам. Доставляем товары с магазина до двери вашей квартиры....
Витебск
Договорная
Грузоперевозки/быстро/недорого/грузчики
Превезем ваши вещи, в любом направлении! Есть грузчики. Звоните! Перевезем пианино Вывозим мусор, старую мебель Стройматериалы с магазина Мебель/технику с магазина прямо в квартиру
Витебск
Договорная
Грузоперевозки , доставка , переезд
Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6
Витебск
18 р.
Грузоперевозки без выходных. Подача авто за 30 мин
Микроавтобус (грузовой автомобиль) Mercedes Sprinter, размеры кузова (4.5м*2.1м*2.1м). Грузоподъемность не более 2 тонн. Работаю по Витебску, а также выезжаю по области, городам РБ и РФ (есть страховк...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ
Грузоперевозки по г. Витебску, Витебскому р-ну и РБ 24/7, возможна перевозка в РФ. Микроавтобус Mercedes T1 грузоподъемностью до 2 тонн и объемом грузового отсека 10 м3. ДВШ 3,2*1,8*1,7. Микроавтобус ...
Витебск
7 р.
Грузоперевозки недорого.
Грузоперевозки+ услуги грузчиков: Мебель, бытовая техника, стройматериалы и прочее
Витебск
Договорная
Грузоперевозки,переезды,доставка мебели. Ежедневно
Грузоперевозки по Витебску и области. Возможен выезд по РБ и РФ. Можно с грузчиками. Без выходных! Микроавтобус Мерседес Спринтер (максибаза: длина-4,5 метра). Грузоподъемность до 1,5 тонны. Стоимость...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки по Беларуси, РФ, переезды, грузчики
Недорогие грузоперевозки по Витебску и Беларуси. Сборные грузы (Москва, Минск) автомобилями Ивеко, Ford, Volkswagen, LT. Загрузка высота - 2,2 м., ширина - 2,2 м., длина 4,5 м. - Квартирные, дачные, о...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки по Витебску и области, а также по всей РБ и РФ Длина 4.50, высота 2.20, ширина 2.10. Грузоподъёмность до 3т, объëм до 20м3 Загрузка задняя, верхняя, боковая. Квартирные, дачные и офисн...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки / НЕДОРОГО /сегодня скидки
Сегодня как никогда! Дешево и быстро! Работаем с безналом! Перевозка грузов начинается с правильного планирования и выяснения деталей. Если Вы хотите получить бесплатную консультацию, а также узнать ...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки , доставка , переезд
Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузкецй и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6
Витебск
20 р.
Квартирные переезды, вывоз мусора, есть Грузчики
Быстрые перевозки по Витебску и области. Квартирные, дачные, офисные. Доставка мебели с подъемом на этаж. Вывоз старой мебели, хлама, строительного мусора. Предоставим опытных грузчиков. Подача машины...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки по Витебску, РБ и РФ
Перевозка по Витебску РБ и РФ. Доставка грузов, переезд, доставка стройматериалов. Услуги грузчиков. Доставим товар и вещи согласно нашим тарифам. Доставляем товары с магазина до двери вашей квартиры...
Витебск
15 р.
Грузчики Витебск. Заказать грузчиков. Грузчик 24/7
Витебск
Договорная
Дачные, квартирные переезды. Вывоз мусора. Доставк
Витебск
Договорная
Грузоперевозки /быстро/качественно/рб/рф
Закажите прямо сейчас услуги грузового такси по городу в Витебске и по всей Республике Беларусь и Российской федерации. Вывоз мусора и старой мебели Переезд с квартиры на квартиру Офисный переезд Дост...
Витебск
50 р.
Услуги крана манипулятора до 5 т г-ть крана до 2,5
Посмотреть все наши товары/услуги Вы можете кликнув по ссылке «Объявления компании» внизу страницы. ---------- Услуги манипулятора в Витебске и области по выгодным ценам подача от 20 минут, профессион...
Витебск
Договорная
Манипуляторы Витебск от 5 - 15 т, г-ть крана до 4т
Посмотреть все наши товары/услуги Вы можете кликнув по ссылке «Объявления компании» внизу страницы. ---------- Услуги манипулятора в Витебске и области по выгодным ценам подача от 20 минут, профессион...
Витебск
Договорная
Услуги крана манипулятора до 8т, г-ть крана до 3т
Посмотреть все наши товары/услуги Вы можете кликнув по ссылке «Продавец», «Объявления», «Это объявление на сайте компании» или «Объявления компании». ---------- Услуги манипулятора в Витебске и област...
Витебск
25 р.
Срочные перевозки/переезды. Витебск, район, РБ, РФ
Перевозки по Витебску и области, выезд по РБ-РФ. Срочный выезд! Квартирные/дачные переезды. Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. Оперативная подача машины по доступным ценам. Р...
Витебск
Договорная
Аренда манипулятора
Аренда манипулятора грузоподъемность до 12т
Витебск
Договорная
Грузоперевозки по Витебску, РБ, РФ
Грузоперевозки / услуги опытных грузчиков. Крепкие, опытные ребята выполнят работы: * Домашний / офисный / дачный переезд. * Перевоз / подъем / спуск любых материалов, вещей. * Перевозка бытовой техни...
Витебск
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский