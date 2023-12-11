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Фото и видеосъемка в Витебске

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Витебск

презентации на заказ

10 р.

презентации на заказ

Витебск

Фотограф

Договорная

Фотограф

Витебск

Видеосъемка новогодних утренников

150 р.

Видеосъемка новогодних утренников

Витебск

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фотограф

10 р.

фотограф

Витебск

Фотосъёмка/ фотограф

100 р.

Фотосъёмка/ фотограф

Витебск

Видео фотосъемка. Оцифровка видеокассет.

Договорная

Видео фотосъемка. Оцифровка видеокассет.

Витебск

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Загородный домик для новогодних фотосессий

Договорная

Загородный домик для новогодних фотосессий

Витебск

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Фотограф Витебск

60 р.

Фотограф Витебск

Витебск

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Услуги фотографа

150 р.

Услуги фотографа

Витебск

Договорная

Обработка фотографий

Витебск

Новогодние фотосессии

100 р.

Новогодние фотосессии

Витебск

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Бесплатно

Ищу моделей на мобильную фотосъёмку

Витебск

Фотограф Витебск

70 р.

Фотограф Витебск

Витебск

5 р.

Транскрибация

Витебск

Свадебный видеограф Витебск

Договорная

Свадебный видеограф Витебск

Витебск

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ДЕКОР для интерьера или фотозоны

10 р.

ДЕКОР для интерьера или фотозоны

Витебск

Мобильная фотосъемка

10 р.

Мобильная фотосъемка

Витебск

Новогодняя фотосессия

60 р.

Новогодняя фотосессия

Витебск

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Фотограф

50 р.

Фотограф

Витебск

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Фотограф

Бесплатно

Фотограф

Витебск

Фотограф

50 р.

Фотограф

Витебск

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Фотосъемка. Фотосессия. Фотограф в Витебске

45 р.

Фотосъемка. Фотосессия. Фотограф в Витебске

Витебск

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Свадебная фотосессия/фотосъёмка Витебск

80 р.

Свадебная фотосессия/фотосъёмка Витебск

Витебск

Фотограф/фотосессия/фотосъёмка Витебск

40 р.

Фотограф/фотосессия/фотосъёмка Витебск

Витебск

Фотосъемка Фотограф Свадьба Банкет Юбилей и другое

45 р.

Фотосъемка Фотограф Свадьба Банкет Юбилей и другое

Витебск

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Видеокассеты с фильмами

60 р.

Видеокассеты с фильмами

Витебск

Новогодняя фотосессия, фотодни, съемка

Договорная

Новогодняя фотосессия, фотодни, съемка

Витебск

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Фотограф, супер предложение до конца ноября

Договорная

Фотограф, супер предложение до конца ноября

Витебск

Фотосъемка Фотограф Интерьер Недвижимость

45 р.

Фотосъемка Фотограф Интерьер Недвижимость

Витебск

Фотокниги, фртоколлажи под заказ

Договорная

Фотокниги, фртоколлажи под заказ

Витебск

Свадебная фото и видеосъёмка

Договорная

Свадебная фото и видеосъёмка

Витебск

Редактирую фото и видео

Бесплатно

Редактирую фото и видео

Витебск

Делаю Аватарки

1 р.

Делаю Аватарки

Витебск

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Фотосъёмка. Фотосессии. Свадьбы

Договорная

Фотосъёмка. Фотосессии. Свадьбы

Витебск

Авторская фотография

20 р.

Авторская фотография

Витебск

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Детский фотограф (фотограф на утренник, выпускной,

Договорная

Детский фотограф (фотограф на утренник, выпускной,

Витебск

Видеосъемка свадьба

Договорная

Видеосъемка свадьба

Витебск

Фотосъемка

110 р.

Фотосъемка

Витебск

Отредактирую фото/создам аватарку

10 р.

Отредактирую фото/создам аватарку

Витебск

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Фотограф (свадебный фотограф, крещение)

Договорная

Фотограф (свадебный фотограф, крещение)

Витебск

Фотограф

Договорная

Фотограф

Витебск

Обработка фотографий

3.50 р.

Обработка фотографий

Витебск

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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