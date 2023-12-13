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Бытовые услуги, ремонт в Витебске

Откачка канализации

25 р.

Откачка канализации

Витебск

Дрова

120 р.

Дрова

Витебск

60 р.

Уборка снега

Витебск

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Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Витебск

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Сборка и установка мебели.

30 р.

Сборка и установка мебели.

Витебск

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Уборка квартир-домов ,клининг

10 р.

Уборка квартир-домов ,клининг

Витебск

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Вывоз чугунной ванны .Бесплатно

Бесплатно

Вывоз чугунной ванны .Бесплатно

Витебск

Договорная

Уборка квартиры ( после летальных исходов).

Витебск

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Сборка разборка и ремонт мебели.

Договорная

Сборка разборка и ремонт мебели.

Витебск

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебск

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Витебск

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Услуги ассенизатора.

Договорная

Услуги ассенизатора.

Витебск

Химчистка мебели, матраса, дивана, ковра. Чистка.

40 р.

Химчистка мебели, матраса, дивана, ковра. Чистка.

Витебск

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Уборка снега и льда.

Договорная

Уборка снега и льда.

Витебск

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Уборка квартир.Химчистка дивана. Дезинфекция.

1 р.

Уборка квартир.Химчистка дивана. Дезинфекция.

Витебск

Дезинфекция. Дезинсекция. Борьба с грызунами.

1 р.

Дезинфекция. Дезинсекция. Борьба с грызунами.

Витебск

химчистка дивана, ковра, матраса

20 р.

химчистка дивана, ковра, матраса

Витебск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебск

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Ремонт и сборка мебели

Договорная

Ремонт и сборка мебели

Витебск

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40 р.

Уборка снега

Витебск

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Уборка квартир, и тд

Договорная

Уборка квартир, и тд

Витебск

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Уборка, клининг

Договорная

Уборка, клининг

Витебск

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Уборка снега трактором Витебск

60 р.

Уборка снега трактором Витебск

Витебск

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Уборка и вынос старого хлама (разберу и вынесу)

7 р.

Уборка и вынос старого хлама (разберу и вынесу)

Витебск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Витебск

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Откачка канализаций в Витебске

Договорная

Откачка канализаций в Витебске

Витебск

Клининг, уборка любой сложности

10 р.

Клининг, уборка любой сложности

Витебск

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Витебск

СБОРКА МЕБЕЛИ

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ

Витебск

Сборка, сборщик мебели

Договорная

Сборка, сборщик мебели

Витебск

Сборка мебели в Витебске

20 р.

Сборка мебели в Витебске

Витебск

Уборка снега

20 р.

Уборка снега

Витебск

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Витебск

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Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Уборка квартир

30 р.

Уборка квартир

Витебск

Уборка домов, квартир и офисных помещений

Договорная

Уборка домов, квартир и офисных помещений

Витебск

СБОРКА мебели

Договорная

СБОРКА мебели

Витебск

чистка снега

Договорная

чистка снега

Витебск

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СБОРКА МЕБЕЛИ

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ

Витебск

Договорная

Уборка снега,вручную

Витебск

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Уборка помещений(Клининг)

Договорная

Уборка помещений(Клининг)

Витебск

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Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика JSB

Витебск

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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