Бытовые услуги, ремонт в Витебске
25 р.
Откачка канализации
Витебск
120 р.
Дрова
Витебск
60 р.
Уборка снега
Витебск
Договорная
Уборка квартир
Витебск
30 р.
Сборка и установка мебели.
Витебск
10 р.
Уборка квартир-домов ,клининг
Витебск
Бесплатно
Вывоз чугунной ванны .Бесплатно
Витебск
Договорная
Уборка квартиры ( после летальных исходов).
Витебск
Договорная
Сборка разборка и ремонт мебели.
Витебск
Договорная
Сборка мебели
Витебск
Договорная
Уборка квартир
Витебск
Договорная
Услуги ассенизатора.
Витебск
40 р.
Химчистка мебели, матраса, дивана, ковра. Чистка.
Витебск
Договорная
Уборка снега и льда.
Витебск
1 р.
Уборка квартир.Химчистка дивана. Дезинфекция.
Витебск
1 р.
Дезинфекция. Дезинсекция. Борьба с грызунами.
Витебск
20 р.
химчистка дивана, ковра, матраса
Витебск
Договорная
Сборка мебели
Витебск
Договорная
Ремонт и сборка мебели
Витебск
40 р.
Уборка снега
Витебск
Договорная
Уборка квартир, и тд
Витебск
Договорная
Уборка, клининг
Витебск
60 р.
Уборка снега трактором Витебск
Витебск
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
7 р.
Уборка и вынос старого хлама (разберу и вынесу)
Витебск
Договорная
Сборка мебели
Витебск
Договорная
Откачка канализаций в Витебске
Витебск
10 р.
Клининг, уборка любой сложности
Витебск
Договорная
Мастер на час
Витебск
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ
Витебск
Договорная
Сборка, сборщик мебели
Витебск
20 р.
Сборка мебели в Витебске
Витебск
20 р.
Уборка снега
Витебск
Договорная
Уборка снега
Витебск
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Витебск
30 р.
Уборка квартир
Витебск
Договорная
Уборка домов, квартир и офисных помещений
Витебск
Договорная
СБОРКА мебели
Витебск
Договорная
чистка снега
Витебск
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ
Витебск
Договорная
Уборка снега,вручную
Витебск
Договорная
Уборка помещений(Клининг)
Витебск
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика JSB
Витебск
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель