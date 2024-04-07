Услуги по благоустройству в саду в Свислочи
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилевская, Бобруйск
6 р.
Благоустройство участка, посев газона
Минск, Первомайский
25 р.
Услуги садовника, консультации по уходу
Минск, Заводской
10 р.
Мотоблок. Культивация огорода.
Гродненская, Скидель
Договорная
Оказание услуг по распиловке колке дров
Гродно
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Витебск
Договорная
Вспашка земли/ покос травы / побелка деревьев
Минск, Первомайский
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомель
Договорная
Вспашка, культивация Добруш
Гомельская, Добруш
Договорная
Вспашу огород
Брестская, Пинск
100 р.
Спилить дерево
Минск, Первомайский
40 р.
Обрезка сада
Минск, Первомайский
Договорная
Расчистка участка от деревьев и растительности
Минск, Первомайский
Договорная
Расчистка участка от деревьев и растительности
Минская, Минский район
100 р.
Спилить дерево
Минская, Минский район
Договорная
Услуги по благоустройству участка
Витебская, Орша
Договорная
Оказание услуг по колке дров
Гродно
7 р.
Устройство газона
Минск, Октябрьский
55 р.
Миниэкскаватор
Минская, Старые Дороги
Договорная
Вспашка и фрезеровка огорода мотоблоком
Брестская, Пинск
15 р.
Культивация
Гомельская, Речица
Договорная
Фрезеровка участка минитрактором
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Канализация.Бетонные кольца.
Гродненская, Другие города
50 р.
Скважина
Витебск
Договорная
Помощь в хозяйстве
Брест
Договорная
Покос травы, спил деревьев, расчистка участка
Брестская, Барановичи
Договорная
Обработка территории от клещей
Гродно
Договорная
Услуги
Витебская, Орша
100 р.
Покос травы, Стрижка газонов, Услуги газонокосильщ
Гродно
Договорная
Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник
Гродно
6 р.
Покос травы триммером
Брестская, Кобрин
6 р.
Покос травы
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги
Брестская, Барановичи
15 р.
Обрезка,обработка плодовых деревьев, уход за садом
Минск, Фрунзенский
40 р.
Расчистка участка, спил деревьев, удаление пней
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Обработка участка
Минская, Солигорск
350 р.
Замывка скважин
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду Вилейка
Минская, Вилейка
Договорная
Мини экскаватор, Удаление пней, зарослей, кустов
Брест
7 р.
Культивация
Гомельская, Чечерск
Договорная
Подготовка участка под строительство
Брест
Договорная
Наружная канализация.РАССРОЧКА 10 месяцев
Гродно
Договорная
Спил деревьев на кладбищах, вблизи строений
Брестская, Барановичи
Договорная
сборка теплиц
Могилев