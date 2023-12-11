Услуги в Россонах
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Переезды
Гомель
Договорная
сборка мебели (дом, офис)
Минск, Центральный
Договорная
ШТУКАТУРКА механизированным способом
Гродненская, Сморгонь
90 р.
Причёски
Минск, Заводской
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт холодильников,морозильников в Минске
Минск, Московский
Договорная
Ремонт холодильников и морозильников в Минске
Минск, Фрунзенский
20 р.
Репетитор по английскому, французскому языку
Брестская, Барановичи
50 р.
Маникюр
Минск, Советский
50 р.
Маникюр
Минск, Центральный
30 р.
Маникюр
Минская, Солигорск
25 р.
Маникюр с покрытие гель лак.
Минск, Московский
Договорная
Механизированная Стяжка пола
Минская, Молодечно
40 р.
Депиляция воском
Минск, Фрунзенский
Договорная
Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин
Гомель
60 р.
АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА
Гомель
40 р.
Наращивание,коррекция
Могилев
10 р.
Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.
Гомель
Договорная
Эвакуатор Витебск 24/7
Витебск
30 р.
Раскрой ЛДСП по размерам заказчика
Гродненская, Лида
80 р.
Услуги фронтального погрузчика
Минская, Молодечно
15 р.
Скидка 25% на Демонтажные Работы в Витебске
Витебск
45 р.
УЗ чистка зубов
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ профи*
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Бесплатное финансовое консультирование
Брестская, Барановичи
Договорная
Натяжной потолок. Парящие линии.
Минск, Московский
30 р.
репетитор польского языка
Минск, Октябрьский
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
Договорная
Художественное оформление и реставрация памятников
Минск, Заводской
40 р.
Электрик электроотопление видеонаблюдение
Могилевская, Дрибин
50 р.
Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы
Могилев
40 р.
Электроотопление
Могилевская, Кировск
40 р.
Электрик электроотопление видеонаблюдение
Могилевская, Быхов
40 р.
Электрик электроотопление Видеонаблюдение
Могилевская, Славгород
20 р.
Уборка квартир (сухая,влажная).
Брестская, Кобрин
Договорная
Электрик электроотопление
Минская, Жодино
40 р.
Электроотопление электрик видеонаблюдение
Могилевская, Горки
Договорная
Грузоперевозки / доставка / ПЕРЕЕЗДЫ / ГРУЗЧИКИ
Могилев
10 р.
Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер
Гомель
10 р.
Ремонт телевизоров
Минск, Первомайский
Договорная
Электроотопление электромонтаж
Гомельская, Рогачев
Договорная
Электроотопление электромонтаж
Гомельская, Чечерск
40 р.
Электрик электроотопление видеонаблюдение
Могилевская, Шклов
40 р.
Электроотопление электрик видеонаблюдение
Могилевская, Белыничи
26 р.
Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли
Минск, Ленинский
40 р.
Электрик видеодомофон электроотопление проект
Могилев
40 р.
Электрик электроотопление
Витебск
40 р.
Электрик электроотопление
Витебская, Барань
40 р.
Электрик электроотопление видеонаблюдение
Витебская, Орша
20 р.
Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
20 р.
Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр
Минск, Центральный
20 р.
Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай
Минск, Московский
12 р.
Натяжные потолки
Могилев
Договорная
Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске
Минск, Фрунзенский
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
25 р.
Адресные таблички, указатели, домовые знаки
Витебск
130 р.
Прописка, временная регистрация
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский