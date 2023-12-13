Услуги в Мяделе
Договорная
Отделка и ремонт квартир и домов
Минская, Мядель
170 р.
Копка колодцев по Беларуси
Минская, Мядель
1 010 р.
Памятники из гранита.Установка Памятников. Благоус
Минская, Мядель
7 р.
Механизированная стяжка пола в Мяделе
Минская, Мядель
Договорная
Отделочные работы
Минская, Мядель
Договорная
натяжной потолок
Минская, Мядель
20 р.
Натяжной потолок в Мяделе
Минская, Мядель
18 р.
Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ
Минская, Мядель
Договорная
Строительство фундамента под ключ. Кредит.
Минская, Мядель
54 р.
Выполняем качественный подъем домов, строений. Рек
Минская, Мядель
Договорная
Монтаж сайдинга под ключ в кредит
Минская, Мядель
Договорная
Кровля под ключ . Кредит.
Минская, Мядель
17 р.
Кровельные работы Строительные работы под ключ
Минская, Мядель
60 р.
Каркасные дома. Каркасные бани.
Минская, Мядель
250 р.
Проект дома. Архитектурный проект. Смета.
Минская, Мядель
Договорная
Аренда миниэкскаватора
Минская, Мядель
Договорная
Строительство домов и коттеджей.
Минская, Мядель
Договорная
Окна ПВХ любых размеров
Минская, Мядель
120 р.
Аренда бани на Нарочи
Минская, Мядель
Договорная
Бурение скважин на воду Мядель
Минская, Мядель
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
10 р.
Кровля, мансарда, вагонка, сайдинг, утепление
Минская, Мядель
Договорная
Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи
Минская, Мядель
Договорная
Стяжка пола в Мяделе. Полусухая стяжка пола.
Минская, Мядель
300 р.
Чистка колодца Мядель
Минская, Мядель
Договорная
Бетононасос, Доставка Бетона, Гидролоток
Минская, Мядель
30 р.
услуги электрика
Минская, Мядель
70 р.
Услуги мини экскаватора
Минская, Мядель
30 р.
Пиньята на праздник
Минская, Мядель
Договорная
Стяжка пола в Мяделе. Полусухая механизированная.
Минская, Мядель
Бесплатно
Фотошоп и видеомонтаж
Минская, Мядель
Договорная
Кровельные работы Мядель
Минская, Мядель
Договорная
Строительные работы
Минская, Мядель
Договорная
Электромонтажные работы (Электрик)
Минская, Мядель
Договорная
Благоустройство мест захоронения.Памятники
Минская, Мядель
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель