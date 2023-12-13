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Услуги в Мяделе

Отделка и ремонт квартир и домов

Договорная

Отделка и ремонт квартир и домов

Минская, Мядель

Копка колодцев по Беларуси

170 р.

Копка колодцев по Беларуси

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Памятники из гранита.Установка Памятников. Благоус

1 010 р.

Памятники из гранита.Установка Памятников. Благоус

Минская, Мядель

Механизированная стяжка пола в Мяделе

7 р.

Механизированная стяжка пола в Мяделе

Минская, Мядель

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Мядель

натяжной потолок

Договорная

натяжной потолок

Минская, Мядель

Натяжной потолок в Мяделе

20 р.

Натяжной потолок в Мяделе

Минская, Мядель

Рассрочка
Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

18 р.

Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

Минская, Мядель

Рассрочка
Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Договорная

Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Минская, Мядель

Выполняем качественный подъем домов, строений. Рек

54 р.

Выполняем качественный подъем домов, строений. Рек

Минская, Мядель

Монтаж сайдинга под ключ в кредит

Договорная

Монтаж сайдинга под ключ в кредит

Минская, Мядель

Кровля под ключ . Кредит.

Договорная

Кровля под ключ . Кредит.

Минская, Мядель

Кровельные работы Строительные работы под ключ

17 р.

Кровельные работы Строительные работы под ключ

Минская, Мядель

Каркасные дома. Каркасные бани.

60 р.

Каркасные дома. Каркасные бани.

Минская, Мядель

Рассрочка
Проект дома. Архитектурный проект. Смета.

250 р.

Проект дома. Архитектурный проект. Смета.

Минская, Мядель

Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Минская, Мядель

Строительство домов и коттеджей.

Договорная

Строительство домов и коттеджей.

Минская, Мядель

Окна ПВХ любых размеров

Договорная

Окна ПВХ любых размеров

Минская, Мядель

Аренда бани на Нарочи

120 р.

Аренда бани на Нарочи

Минская, Мядель

Бурение скважин на воду Мядель

Договорная

Бурение скважин на воду Мядель

Минская, Мядель

Рассрочка
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Кровля, мансарда, вагонка, сайдинг, утепление

10 р.

Кровля, мансарда, вагонка, сайдинг, утепление

Минская, Мядель

Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи

Договорная

Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи

Минская, Мядель

Стяжка пола в Мяделе. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Мяделе. Полусухая стяжка пола.

Минская, Мядель

Чистка колодца Мядель

300 р.

Чистка колодца Мядель

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Бетононасос, Доставка Бетона, Гидролоток

Договорная

Бетононасос, Доставка Бетона, Гидролоток

Минская, Мядель

услуги электрика

30 р.

услуги электрика

Минская, Мядель

Услуги мини экскаватора

70 р.

Услуги мини экскаватора

Минская, Мядель

Пиньята на праздник

30 р.

Пиньята на праздник

Минская, Мядель

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Стяжка пола в Мяделе. Полусухая механизированная.

Договорная

Стяжка пола в Мяделе. Полусухая механизированная.

Минская, Мядель

Бесплатно

Фотошоп и видеомонтаж

Минская, Мядель

Кровельные работы Мядель

Договорная

Кровельные работы Мядель

Минская, Мядель

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Мядель

Электромонтажные работы (Электрик)

Договорная

Электромонтажные работы (Электрик)

Минская, Мядель

Благоустройство мест захоронения.Памятники

Договорная

Благоустройство мест захоронения.Памятники

Минская, Мядель

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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