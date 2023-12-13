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Услуги в сфере красоты и здоровья в Могилевской области

Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы
vip

50 р.

Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы

Могилев

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Маникюр гель-лак

30 р.

Маникюр гель-лак

Могилевская, Бобруйск

Маникюр Педикюр

25 р.

Маникюр Педикюр

Могилевская, Бобруйск

окрашивание бровей, ламинирование бровей

10 р.

окрашивание бровей, ламинирование бровей

Могилевская, Бобруйск

Маникюр. Педикюр.Наращивание ногтей

Договорная

Маникюр. Педикюр.Наращивание ногтей

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр с укреплением

Договорная

Маникюр с укреплением

Могилевская, Другие города

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Наращивание/коррекция

25 р.

Наращивание/коррекция

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание,коррекция

40 р.

Наращивание,коррекция

Могилев

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Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы
vip

50 р.

Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы

Могилев

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КЕРАТИН БОТОКС

Договорная

КЕРАТИН БОТОКС

Могилев

Покрытие /наращивание ногтей

25 р.

Покрытие /наращивание ногтей

Могилев

Ногти

25 р.

Ногти

Могилевская, Бобруйск

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Визажист

40 р.

Визажист

Могилев

Модели для портфолио

15 р.

Модели для портфолио

Могилев

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Ищу модель

15 р.

Ищу модель

Могилев

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Маникюр педикюр

40 р.

Маникюр педикюр

Могилев

Наращивание ногтей

Договорная

Наращивание ногтей

Могилев

Договорная

Прически любой сложности

Могилев

20 р.

Качественный маникюр

Могилевская, Кричев

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

Нужна модель на ботокс/кератин волос

Договорная

Нужна модель на ботокс/кератин волос

Могилев

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Ламинирование ресниц и бровей , Ботокс в подарок

15 р.

Ламинирование ресниц и бровей , Ботокс в подарок

Могилев

Детские прически

Договорная

Детские прически

Могилев

Прически

Договорная

Прически

Могилев

Парикмахер

1 300 р.

Парикмахер

Могилев

Кератин/ботокс/реконструкция

50 р.

Кератин/ботокс/реконструкция

Могилев

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Кератин,ботокс

60 р.

Кератин,ботокс

Могилев

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ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ

35 р.

ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ

Могилев

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Маникюр Бобруйск

35 р.

Маникюр Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание волос

225 р.

Наращивание волос

Могилев

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Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Могилев

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Мужской кабинет

Договорная

Мужской кабинет

Могилевская, Кировск

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Могилев

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Ботокс. Кератин.

50 р.

Ботокс. Кератин.

Могилев

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Окрашивание волос

Договорная

Окрашивание волос

Могилев

БРОВИ

10 р.

БРОВИ

Могилев

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Маникюр/ наращивание

25 р.

Маникюр/ наращивание

Могилев

Маникюр Мовчанского

35 р.

Маникюр Мовчанского

Маникюр + коррекция нарощенных ногтей + покрытие гель-лаком — 35 p.

Могилев

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Плетение косичек, брейдов

Договорная

Плетение косичек, брейдов

Могилев

Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Могилев

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Профессиональный макияж. Прически.

50 р.

Профессиональный макияж. Прически.

Могилев

Договорная

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

Маникюр

Договорная

Маникюр

Могилев

Маникюр с покрытием

25 р.

Маникюр с покрытием

Могилевская, Бобруйск

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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