Услуги для животных в Могилевской области
Договорная
Кастрация котов, кошек, собак.
Могилев
Договорная
Стрижка котов и собак.В сторону Восьмого кирпичног
Могилев
25 р.
Стрижка Ши-тцу азиатский стиль
Могилев
Договорная
СТРИЖКА СОБАК на МИР 2
Могилев
35 р.
Стрижка собак
Могилев
35 р.
Стрижка собак(студия груминга Happydogs)
Могилев
40 р.
Стрижка собак, Груминг, грумер,(Шмидта, Могилев)
Могилев
Договорная
Парикмахер для домашних животных
Могилев
35 р.
Стрижка шпица
Могилев
25 р.
Стрижка СОБАК (ГРУМЕР)
Могилев
Договорная
Стрижка собак ( возможно и с выездом )
Могилев
40 р.
Услуги для собак
Могилев
Договорная
Гостиница для собак /передержка
Могилев
35 р.
Стрижка собак,котов (Парк сити) экспресс-линька
Могилев
Договорная
Стрижка собак и котов р.н. Казимировка
Могилев
30 р.
Экспресс линька и стрижка котов/ кошек
Могилев
Бесплатно
Возьму на передржку котят.имею большой опыт.
Могилев
Договорная
Груминг
Могилевская, Шклов
Договорная
Стрижка животных , тримминг ,экспресс-линька
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Снятие зубного камня
Могилев
Договорная
Передержка собак
Могилев
Договорная
Стрижка собак и кошек с выездом на дом. Груминг
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Стрижка животных
Могилевская, Горки
Договорная
Стрижка собак
Могилев
Договорная
Выгул собак, передержка
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Груминг. Стрижка собак
Могилев
Договорная
Стрижка животных. УЗ-чистка зубов.Грумер.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Стрижка животных. Услуга «выезд на дом»
Могилев
Договорная
Стрижка домашних животных. Услуга выезд на дом.
Могилев
Договорная
Груминг домашних любимцев
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Стрижка животных
Могилев
Бесплатно
щенки
Могилев
Договорная
Стрижка собак на Восьмом
Могилев
35 р.
Стрижка и вычес ваших питомцев
Могилевская, Горки
7 р.
Выгул собак
Могилев
5 р.
выгул собак
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Стрижка домашних животных(50 лет ВЛКСМ)
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Дрессировка собак
Могилев
35 р.
Экспресс-линька, вычес шерсти с выездом на дом
Могилев
7 р.
Передержка кота
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Зоогостиница, Дрессировка
Могилев
200 р.
Ножницы для грумера
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Кинолог, зоопсихолог, хендлер
Могилев