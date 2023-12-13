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Услуги для животных в Могилевской области

Кастрация котов, кошек, собак.

Договорная

Кастрация котов, кошек, собак.

Могилев

Стрижка котов и собак.В сторону Восьмого кирпичног

Договорная

Стрижка котов и собак.В сторону Восьмого кирпичног

Могилев

Стрижка Ши-тцу азиатский стиль

25 р.

Стрижка Ши-тцу азиатский стиль

Могилев

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СТРИЖКА СОБАК на МИР 2

Договорная

СТРИЖКА СОБАК на МИР 2

Могилев

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Стрижка собак

35 р.

Стрижка собак

Могилев

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Стрижка собак(студия груминга Happydogs)

35 р.

Стрижка собак(студия груминга Happydogs)

Могилев

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Стрижка собак, Груминг, грумер,(Шмидта, Могилев)

40 р.

Стрижка собак, Груминг, грумер,(Шмидта, Могилев)

Могилев

Парикмахер для домашних животных

Договорная

Парикмахер для домашних животных

Могилев

Стрижка шпица

35 р.

Стрижка шпица

Могилев

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Стрижка СОБАК (ГРУМЕР)

25 р.

Стрижка СОБАК (ГРУМЕР)

Могилев

Стрижка собак ( возможно и с выездом )

Договорная

Стрижка собак ( возможно и с выездом )

Могилев

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Услуги для собак

40 р.

Услуги для собак

Могилев

Гостиница для собак /передержка

Договорная

Гостиница для собак /передержка

Могилев

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Стрижка собак,котов (Парк сити) экспресс-линька

35 р.

Стрижка собак,котов (Парк сити) экспресс-линька

Могилев

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Стрижка собак и котов р.н. Казимировка

Договорная

Стрижка собак и котов р.н. Казимировка

Могилев

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Экспресс линька и стрижка котов/ кошек

30 р.

Экспресс линька и стрижка котов/ кошек

Могилев

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Бесплатно

Возьму на передржку котят.имею большой опыт.

Могилев

Груминг

Договорная

Груминг

Могилевская, Шклов

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Стрижка животных , тримминг ,экспресс-линька

Договорная

Стрижка животных , тримминг ,экспресс-линька

Могилевская, Бобруйск

Снятие зубного камня

40 р.

Снятие зубного камня

Могилев

Передержка собак

Договорная

Передержка собак

Могилев

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Стрижка собак и кошек с выездом на дом. Груминг

Договорная

Стрижка собак и кошек с выездом на дом. Груминг

Могилевская, Бобруйск

Стрижка животных

35 р.

Стрижка животных

Могилевская, Горки

Стрижка собак

Договорная

Стрижка собак

Могилев

Договорная

Выгул собак, передержка

Могилевская, Бобруйск

Груминг. Стрижка собак

40 р.

Груминг. Стрижка собак

Могилев

Стрижка животных. УЗ-чистка зубов.Грумер.

Договорная

Стрижка животных. УЗ-чистка зубов.Грумер.

Могилевская, Бобруйск

Стрижка животных. Услуга «выезд на дом»

Договорная

Стрижка животных. Услуга «выезд на дом»

Могилев

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Стрижка домашних животных. Услуга выезд на дом.

Договорная

Стрижка домашних животных. Услуга выезд на дом.

Могилев

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Груминг домашних любимцев

Договорная

Груминг домашних любимцев

Могилевская, Бобруйск

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Стрижка животных

Договорная

Стрижка животных

Могилев

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щенки

Бесплатно

щенки

Могилев

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Стрижка собак на Восьмом

Договорная

Стрижка собак на Восьмом

Могилев

Стрижка и вычес ваших питомцев

35 р.

Стрижка и вычес ваших питомцев

Могилевская, Горки

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7 р.

Выгул собак

Могилев

5 р.

выгул собак

Могилевская, Бобруйск

Стрижка домашних животных(50 лет ВЛКСМ)

Договорная

Стрижка домашних животных(50 лет ВЛКСМ)

Могилевская, Бобруйск

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Дрессировка собак

Договорная

Дрессировка собак

Могилев

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Экспресс-линька, вычес шерсти с выездом на дом

35 р.

Экспресс-линька, вычес шерсти с выездом на дом

Могилев

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Передержка кота

7 р.

Передержка кота

Могилевская, Бобруйск

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Зоогостиница, Дрессировка

Договорная

Зоогостиница, Дрессировка

Могилев

Ножницы для грумера

200 р.

Ножницы для грумера

Могилевская, Осиповичи

Кинолог, зоопсихолог, хендлер

Договорная

Кинолог, зоопсихолог, хендлер

Могилев

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25 р.

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