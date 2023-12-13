Услуги для торжеств в Могилевской области
60 р.
Золотой медведь на ваш праздник
Могилев
Договорная
Медведь на праздник
Могилев
Договорная
Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами
Могилевская, Горки
55 р.
Мишка Балу и Умка,Гусь обнимусь.
Могилевская, Кричев
100 р.
Песня на день рождения, Новый год
Могилев
15 р.
Беседка ''Кошкин дом''
Могилев
Договорная
Мишка Чебурашка Могилев
Могилев
65 р.
МИШКА НА ВАШ ПРАЗДРНИК)
Могилев
65 р.
Чебурашка на все случаи жизни)
Могилев
65 р.
Мишка на любые случаи жизни)
Могилев
65 р.
Мишка Тедди и зайка придут к вам на праздник
Могилев
Договорная
Услуги торжеств Мишки Бобруйск
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Новогодние поздравления
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Могилев
70 р.
Поздравление Деда Мороза
Могилев
50 р.
Дед мороз и снегурочка
Могилев
20 р.
Домик -Беседка для торжеств
Могилев
20 р.
Дед Мороз прямо у Вас дома
Могилевская, Горки
3 р.
Подложки для торта
Могилевская, Кричев
3 р.
Коробки для тортов и капкейков
Могилевская, Кричев
100 р.
Дед мороз и Снегурочка
Могилев
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка могилев
Могилев
5 р.
Блеск-тату Могилёв
Могилев
10 р.
Аквагрим Могилёв
Могилев
120 р.
Аниматоры Могилев. Карамель
Могилев
Договорная
Поющий ведущий на ваше торжество
Могилев
70 р.
Поздравление от Верки Сердючки
Могилевская, Горки
Договорная
Ведущая-тамада + dj
Могилев
Договорная
Аренда банкетного зала по Крупской
Могилев
Договорная
НГ КОРПОРАТИВЫ ВАШ ВЕДУЩИЙ
Могилев
150 р.
АРЕНДА ТЕПЛЫХ ДОМИКОВ/БЕСЕДОК
Могилев
130 р.
Дед Мороз и Снегурочка VIP Могилев
Могилев
65 р.
Мишка на любой праздник могилев
Могилев
Договорная
Свадебный декор
Могилев
Договорная
Тамада
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Могилев
70 р.
Поющий Баянист на Ваш праздник. ''Порву баян''
Могилев
20 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Могилевская, Горки
0.33 р.
Шоколад с вашим логотипом
Могилев
80 р.
Верка Сердючка на поздравления
Могилевская, Шклов
Договорная
Поздравление куклой Лол,кукла на праздник
Могилев
60 р.
Аниматор на детский праздник
Могилев
Договорная
Поздравление в Бобруйске и в других городах
Могилевская, Бобруйск
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский