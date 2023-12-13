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Услуги для торжеств в Могилевской области

Золотой медведь на ваш праздник

60 р.

Золотой медведь на ваш праздник

Могилев

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Медведь на праздник

Договорная

Медведь на праздник

Могилев

Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами

Договорная

Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами

Могилевская, Горки

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Мишка Балу и Умка,Гусь обнимусь.

55 р.

Мишка Балу и Умка,Гусь обнимусь.

Могилевская, Кричев

Песня на день рождения, Новый год

100 р.

Песня на день рождения, Новый год

Могилев

Беседка ''Кошкин дом''

15 р.

Беседка ''Кошкин дом''

Могилев

Мишка Чебурашка Могилев

Договорная

Мишка Чебурашка Могилев

Могилев

МИШКА НА ВАШ ПРАЗДРНИК)

65 р.

МИШКА НА ВАШ ПРАЗДРНИК)

Могилев

Чебурашка на все случаи жизни)

65 р.

Чебурашка на все случаи жизни)

Могилев

Мишка на любые случаи жизни)

65 р.

Мишка на любые случаи жизни)

Могилев

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Мишка Тедди и зайка придут к вам на праздник

65 р.

Мишка Тедди и зайка придут к вам на праздник

Могилев

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Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Договорная

Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Новогодние поздравления

Договорная

Новогодние поздравления

Могилевская, Бобруйск

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Могилев

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Поздравление Деда Мороза

70 р.

Поздравление Деда Мороза

Могилев

Дед мороз и снегурочка

50 р.

Дед мороз и снегурочка

Могилев

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Домик -Беседка для торжеств

20 р.

Домик -Беседка для торжеств

Могилев

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Дед Мороз прямо у Вас дома

20 р.

Дед Мороз прямо у Вас дома

Могилевская, Горки

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Подложки для торта

3 р.

Подложки для торта

Могилевская, Кричев

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Коробки для тортов и капкейков

3 р.

Коробки для тортов и капкейков

Могилевская, Кричев

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Дед мороз и Снегурочка

100 р.

Дед мороз и Снегурочка

Могилев

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Дед Мороз и Снегурочка могилев

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка могилев

Могилев

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Блеск-тату Могилёв

5 р.

Блеск-тату Могилёв

Могилев

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Аквагрим Могилёв

10 р.

Аквагрим Могилёв

Могилев

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Аниматоры Могилев. Карамель

120 р.

Аниматоры Могилев. Карамель

Могилев

Поющий ведущий на ваше торжество

Договорная

Поющий ведущий на ваше торжество

Могилев

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Поздравление от Верки Сердючки

70 р.

Поздравление от Верки Сердючки

Могилевская, Горки

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Ведущая-тамада + dj

Договорная

Ведущая-тамада + dj

Могилев

Аренда банкетного зала по Крупской

Договорная

Аренда банкетного зала по Крупской

Могилев

НГ КОРПОРАТИВЫ ВАШ ВЕДУЩИЙ

Договорная

НГ КОРПОРАТИВЫ ВАШ ВЕДУЩИЙ

Могилев

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АРЕНДА ТЕПЛЫХ ДОМИКОВ/БЕСЕДОК

150 р.

АРЕНДА ТЕПЛЫХ ДОМИКОВ/БЕСЕДОК

Могилев

Дед Мороз и Снегурочка VIP Могилев

130 р.

Дед Мороз и Снегурочка VIP Могилев

Могилев

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Мишка на любой праздник могилев

65 р.

Мишка на любой праздник могилев

Могилев

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Свадебный декор

Договорная

Свадебный декор

Могилев

Тамада

Договорная

Тамада

Могилевская, Осиповичи

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Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Могилев

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Поющий Баянист на Ваш праздник. ''Порву баян''

70 р.

Поющий Баянист на Ваш праздник. ''Порву баян''

Могилев

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

20 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Могилевская, Горки

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Шоколад с вашим логотипом

0.33 р.

Шоколад с вашим логотипом

Могилев

Верка Сердючка на поздравления

80 р.

Верка Сердючка на поздравления

Могилевская, Шклов

Поздравление куклой Лол,кукла на праздник

Договорная

Поздравление куклой Лол,кукла на праздник

Могилев

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Аниматор на детский праздник

60 р.

Аниматор на детский праздник

Могилев

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Поздравление в Бобруйске и в других городах

Договорная

Поздравление в Бобруйске и в других городах

Могилевская, Бобруйск

Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

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