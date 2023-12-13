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Услуги по благоустройству в саду в Могилевской области

Спил деревьев

100 р.

Спил деревьев

Могилев

окажу услуги по уборке снега

85 р.

окажу услуги по уборке снега

Могилевская, Бобруйск

Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де

Договорная

Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де

Могилев

Аренда мини экскаваторе

60 р.

Аренда мини экскаваторе

Могилев

Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно

Договорная

Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно

Могилев

Поможем Спилить Аварийное Дерево. АКЦИЯ

Договорная

Поможем Спилить Аварийное Дерево. АКЦИЯ

Могилевская, Бобруйск

Удаление деревьев

Договорная

Удаление деревьев

Могилев

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Могилев

МТЗ 82

65 р.

МТЗ 82

Могилев

Спил деревьев, благоустройство

5 р.

Спил деревьев, благоустройство

Могилев

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Могилев

Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева

Договорная

Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева

Могилев

Зимняя обрезка деревьев. Уборка участка.

9 р.

Зимняя обрезка деревьев. Уборка участка.

Могилев

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Требуется человек для разовых работ

Могилев

Услуга по расчистке снега

15 р.

Услуга по расчистке снега

Могилевская, Горки

15 р.

Почищю двор от снега

Могилев

Благоустройство участка

Договорная

Благоустройство участка

Могилев

Договорная

Пилка дров поколка дров

Могилевская, Бобруйск

Чистка снега г. Горки, Горецкий р-н

1 р.

Чистка снега г. Горки, Горецкий р-н

Могилевская, Горки

Бурение скважин на воду

60 р.

Бурение скважин на воду

Могилев

Конализация и водопровод

Договорная

Конализация и водопровод

Могилевская, Быхов

Перекопать участок, фрезеровка почвы, выравнивание

50 р.

Перекопать участок, фрезеровка почвы, выравнивание

Могилев

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Консультации по выращиванию

Договорная

Консультации по выращиванию

Могилев

Порежу дрова в Круглом

10 р.

Порежу дрова в Круглом

Могилевская, Круглое

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Вспашка целины , заросших участков

40 р.

Вспашка целины , заросших участков

Могилев

Распил, колка дров

Договорная

Распил, колка дров

Могилев

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Договорная

Окажу услуги по распиловки дров

Могилевская, Горки

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Валка, удаление, спил опасных, аварийных деревьев

Договорная

Валка, удаление, спил опасных, аварийных деревьев

Могилев

Идеальный газон

6 р.

Идеальный газон

Могилев

Стрижка хвойников, кустарников

10 р.

Стрижка хвойников, кустарников

Могилев

Ландшафтный дизайн и озеленение.

Договорная

Ландшафтный дизайн и озеленение.

Могилев

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Предоставлю место для вывоза земли.

Договорная

Предоставлю место для вывоза земли.

Могилев

30 р.

Уборка территории дома

Могилев

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Теплицы сборка

Договорная

Теплицы сборка

Могилев

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Профессиональна обрезка плодового сада

Договорная

Профессиональна обрезка плодового сада

Могилев

Договорная

Колка дров

Могилевская, Бобруйск

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Валка,Спил,Обрезка,Удаление аварийных деревьев

50 р.

Валка,Спил,Обрезка,Удаление аварийных деревьев

Могилев

25 р.

Резка и колка дров

Могилевская, Осиповичи

Работы по благоустройству

99 р.

Работы по благоустройству

Могилев

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Договорная

Пилю

Могилевская, Бобруйск

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Бурение скважин на воду. Отопление. Сантехника.

Договорная

Бурение скважин на воду. Отопление. Сантехника.

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка

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25 р.

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Договорная

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300 р.

Замывка скважин

Брест

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Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

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Бурение скважин byrovik.by

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Гродненская, Ивье

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Геотекстиль

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Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

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