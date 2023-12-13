Услуги по благоустройству в саду в Могилевской области
100 р.
Спил деревьев
Могилев
85 р.
окажу услуги по уборке снега
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де
Могилев
60 р.
Аренда мини экскаваторе
Могилев
Договорная
Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно
Могилев
Договорная
Поможем Спилить Аварийное Дерево. АКЦИЯ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Удаление деревьев
Могилев
Договорная
Спил деревьев
Могилев
65 р.
МТЗ 82
Могилев
5 р.
Спил деревьев, благоустройство
Могилев
Договорная
Спил деревьев
Могилев
Договорная
Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева
Могилев
9 р.
Зимняя обрезка деревьев. Уборка участка.
Могилев
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Требуется человек для разовых работ
Могилев
15 р.
Услуга по расчистке снега
Могилевская, Горки
15 р.
Почищю двор от снега
Могилев
Договорная
Благоустройство участка
Могилев
Договорная
Пилка дров поколка дров
Могилевская, Бобруйск
1 р.
Чистка снега г. Горки, Горецкий р-н
Могилевская, Горки
60 р.
Бурение скважин на воду
Могилев
Договорная
Конализация и водопровод
Могилевская, Быхов
50 р.
Перекопать участок, фрезеровка почвы, выравнивание
Могилев
Договорная
Консультации по выращиванию
Могилев
10 р.
Порежу дрова в Круглом
Могилевская, Круглое
40 р.
Вспашка целины , заросших участков
Могилев
Договорная
Распил, колка дров
Могилев
Договорная
Окажу услуги по распиловки дров
Могилевская, Горки
Договорная
Валка, удаление, спил опасных, аварийных деревьев
Могилев
6 р.
Идеальный газон
Могилев
10 р.
Стрижка хвойников, кустарников
Могилев
Договорная
Ландшафтный дизайн и озеленение.
Могилев
Договорная
Бурение скважин на воду
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Предоставлю место для вывоза земли.
Могилев
30 р.
Уборка территории дома
Могилев
Договорная
Теплицы сборка
Могилев
Договорная
Профессиональна обрезка плодового сада
Могилев
Договорная
Колка дров
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Валка,Спил,Обрезка,Удаление аварийных деревьев
Могилев
25 р.
Резка и колка дров
Могилевская, Осиповичи
99 р.
Работы по благоустройству
Могилев
Договорная
Пилю
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Бурение скважин на воду. Отопление. Сантехника.
Могилевская, Бобруйск
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно