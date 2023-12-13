logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Ремонт мебели
Мягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Цена
Продавец
Услуги

Ремонт мебели в Могилевской области

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Могилёв
vip

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Могилёв

Могилев

Рассрочка
Кухни под заказ в рассрочку

850 р.

Кухни под заказ в рассрочку

Могилев

Рассрочка
Перетяжка и ремонт мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мебели

Могилевская, Бобруйск

Сборка мебели.Ремонт.Разборка

Договорная

Сборка мебели.Ремонт.Разборка

Могилев

badge-icon
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Кричев

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Кричев

Могилевская, Кричев

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Могилёв
vip

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Могилёв

Могилев

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Шклов

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Шклов

Могилевская, Шклов

Рассрочка
СБОРКА МЕБЕЛИ

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ

Могилев

Ремонт мебели

100 р.

Ремонт мебели

Могилев

badge-icon
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕСЯЦЕВ г.Быхов

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕСЯЦЕВ г.Быхов

Могилевская, Быхов

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Горки

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Горки

Могилевская, Горки

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА Климовичи

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА Климовичи

Могилевская, Климовичи

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕСЯЦЕВ г.Чаусы

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕСЯЦЕВ г.Чаусы

Могилевская, Чаусы

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Бобруйск

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Сборка и разборка корпусной мебели

20 р.

Сборка и разборка корпусной мебели

Могилев

СБОРКА МЕБЕЛИ(разборка) И РЕМОНТ. СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ(разборка) И РЕМОНТ. СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

Могилев

Ремонт и переобтяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и переобтяжка мягкой мебели

Могилев

badge-icon
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Белыничи

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Белыничи

Могилевская, Белыничи

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА Мстиславль

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА Мстиславль

Могилевская, Мстиславль

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Круглое

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Круглое

Могилевская, Круглое

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Славгород

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Славгород

Могилевская, Славгород

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.п.Дрибин

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.п.Дрибин

Могилевская, Дрибин

Рассрочка
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ НА 12 МЕС г.Чериков

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ НА 12 МЕС г.Чериков

Могилевская, Чериков

Рассрочка
Ремонт мягкой мебели.

100 р.

Ремонт мягкой мебели.

Могилев

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Могилев

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Могилев

Реставрация мягкой мебели.

Договорная

Реставрация мягкой мебели.

Могилев

Рассрочка
Перетяжка и ремонт мягкой мебели

100 р.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Могилев

Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Могилев

Переобтяжка , перетяжка мягкой мебели

Договорная

Переобтяжка , перетяжка мягкой мебели

Могилев

badge-icon
Ремонт и переобтяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и переобтяжка мягкой мебели

Могилев

badge-icon
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ / рассрочка 12 мес

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ / рассрочка 12 мес

Могилев

Рассрочка
Переобтяжка перетяжка мягкой мебели в Могилёве

Договорная

Переобтяжка перетяжка мягкой мебели в Могилёве

Могилев

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в рассрочку под 0% г.Кличев

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в рассрочку под 0% г.Кличев

Могилевская, Кличев

Рассрочка
Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

150 р.

Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

Могилевская, Бобруйск

50 р.

Переобтяжка мебели

Могилев

badge-icon
Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Могилев

badge-icon
Перетяжка и ремонт мебели / рассрочка 12 мес

Договорная

Перетяжка и ремонт мебели / рассрочка 12 мес

Могилевская, Круглое

Рассрочка
Переобтяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Переобтяжка и ремонт мягкой мебели

Могилев

badge-icon
Ремонт шкафов-купе

Договорная

Ремонт шкафов-купе

Могилев

Замена кухонных фасадов, столешниц.

Договорная

Замена кухонных фасадов, столешниц.

Могилев

Перетяжка стульев и кресел . Первомайская 58 б

70 р.

Перетяжка стульев и кресел . Первомайская 58 б

Могилев

Сборка мебели

30 р.

Сборка мебели

Могилев

Перетяжка мебели, ремонт мебели

Договорная

Перетяжка мебели, ремонт мебели

Могилевская, Кричев

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги