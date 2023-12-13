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Ремонт и пошив одежды
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Ремонт и пошив одежды в Могилевской области

Ремонт одежды, установка кнопок, металлофурнитуры

10 р.

Ремонт одежды, установка кнопок, металлофурнитуры

Могилев

Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом

28 р.

Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом

Могилев

Ремонт обуви любой сложности

Договорная

Ремонт обуви любой сложности

Могилевская, Бобруйск

Ручная вязка

Договорная

Ручная вязка

Могилев

Вязание на заказ. Принимаю заказы из др.городов

Договорная

Вязание на заказ. Принимаю заказы из др.городов

Могилевская, Костюковичи

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Услуги пошива одежды 1-го слоя

35 р.

Услуги пошива одежды 1-го слоя

Могилев

Вязанье под заказ и в наличии.

Договорная

Вязанье под заказ и в наличии.

Могилев

Ремонт и пошив одежды

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Могилев

Машинная вышивка в Могилёве

Договорная

Машинная вышивка в Могилёве

Могилев

Ремонт и пошив одежды

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Могилевская, Бобруйск

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шапка человек паук

30 р.

шапка человек паук

Могилев

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Пошив одежды и ремонт, ул Горелика 20А

Договорная

Пошив одежды и ремонт, ул Горелика 20А

Могилевская, Бобруйск

Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Могилевская, Бобруйск

Кепка восьмиклинка ZABRODOV AC/DC

180 р.

Кепка восьмиклинка ZABRODOV AC/DC

Могилев

Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Могилевская, Бобруйск

Вязаный свитер

55 р.

Вязаный свитер

Могилев

Окажу услуги по пошиву и ремонту одежды

Договорная

Окажу услуги по пошиву и ремонту одежды

Могилевская, Бобруйск

Ремонт и пошив одежды

Бесплатно

Ремонт и пошив одежды

Могилевская, Осиповичи

Договорная

Одежда

Могилевская, Горки

Услуги по пошиву

Договорная

Услуги по пошиву

Могилев

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Могилевская, Бобруйск

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Окажу услуги

12 р.

Окажу услуги

Могилевская, Бобруйск

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Свяжу плед, снуд, шарф, прямую жилетку

15 р.

Свяжу плед, снуд, шарф, прямую жилетку

Могилев

Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Могилев

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Разработка лекал одежды

Договорная

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