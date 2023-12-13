Ремонт и пошив одежды в Могилевской области
10 р.
Ремонт одежды, установка кнопок, металлофурнитуры
Могилев
28 р.
Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом
Могилев
Договорная
Ремонт обуви любой сложности
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ручная вязка
Могилев
Договорная
Вязание на заказ. Принимаю заказы из др.городов
Могилевская, Костюковичи
35 р.
Услуги пошива одежды 1-го слоя
Могилев
Договорная
Вязанье под заказ и в наличии.
Могилев
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Могилев
Договорная
Машинная вышивка в Могилёве
Могилев
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Могилевская, Бобруйск
30 р.
шапка человек паук
Могилев
Договорная
Пошив одежды и ремонт, ул Горелика 20А
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ремонт одежды
Могилевская, Бобруйск
180 р.
Кепка восьмиклинка ZABRODOV AC/DC
Могилев
Договорная
Ремонт одежды
Могилевская, Бобруйск
55 р.
Вязаный свитер
Могилев
Договорная
Окажу услуги по пошиву и ремонту одежды
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Ремонт и пошив одежды
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Одежда
Могилевская, Горки
Договорная
Услуги по пошиву
Могилев
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Могилевская, Бобруйск
12 р.
Окажу услуги
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Свяжу плед, снуд, шарф, прямую жилетку
Могилев
Договорная
Ремонт одежды
Могилев