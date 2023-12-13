Няни и сиделки в Могилевской области
Договорная
Сиделка для пожилой женщины
Могилевская, Шклов
500 р.
Ищю сиделку
Могилев
Договорная
ПЕРЕВОЗКА БОЛЬНЫХ, ЛЕЖАЧИХ БОЛНЫХ ПО ГОРОДУ, Р. Б
Могилев
600 р.
Няня
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Уход за людьми нуждающихся в помощи.
Могилевская, Кричев
Договорная
Ищу работу сиделкой
Могилев
Бесплатно
Сиделки
Могилев
Договорная
няня помощник по дому сиделка
Могилев
Договорная
Услуги няни
Могилев
Договорная
Ищу работу Сиделки ,рассмотрю все варианты
Могилев
Договорная
Ищу работу сиделкой с проживанием
Могилевская, Чаусы
Договорная
Ищу работу сиделкой
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сиделка
Могилев
10 р.
Услуги няни/сиделки
Могилев
Договорная
Предлагаю услуги сиделки с проживанием на подмену
Могилев
Договорная
ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКОЙ В ДНЕВНОЕ ИЛИ НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Могилев
7 р.
Няня
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сиделка
Могилев
Договорная
Сиделка
Могилев
Договорная
Ищу работу сиделки
Могилев
8 р.
Няня
Могилев
Договорная
Услуги сиделки
Могилев
8 р.
Вакансия
Могилев
10 р.
Няня -ваша помощница
Могилев
Бесплатно
Сиделки
Могилев
30 р.
Сиделка
Могилев
Договорная
Услуги сиделки
Могилев
1 500 р.
Няня
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Нуждаюсь в услугах сиделки
Могилевская, Бобруйск
9 р.
Няня#КРУГЛОСУТОЧНО#24/7#
Могилев
50 р.
Сиделка с большим опытом работы
Могилев
10 р.
Услуги няни
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Ищу сиделку
Могилев
Договорная
Няня
Могилев
1 р.
Сиделка
Могилев
Договорная
Няня
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Няня на часы , сутки
Могилев
Договорная
Няня, сиделка.
Могилев
6 р.
Няня
Могилевская, Бобруйск
Договорная
предлагаю услуги няни
Могилев
Договорная
Ищу работу подработку няни
Могилев
800 р.
ВАКАНСИИ
Могилев
Договорная
помошницу о хозяйству
Могилев