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Фото и видеосъемка в Могилевской области

ФОТОГРАФ И ВИДЕОГРАФ

70 р.

ФОТОГРАФ И ВИДЕОГРАФ

Могилев

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фотограф, фотосъёмка.

Договорная

фотограф, фотосъёмка.

Могилев

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Видеооператор

100 р.

Видеооператор

Могилевская, Бобруйск

Видеосъемка по РБ

Договорная

Видеосъемка по РБ

Могилев

Фотограф

90 р.

Фотограф

Могилев

Профессиональный фотограф Могилёв

Договорная

Профессиональный фотограф Могилёв

Могилев

Фотограф

80 р.

Фотограф

Могилевская, Бобруйск

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Видео(свадьба, выпускной, и прочее)

Договорная

Видео(свадьба, выпускной, и прочее)

Могилев

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Свадебный и семейный фотограф (видеограф)

Договорная

Свадебный и семейный фотограф (видеограф)

Могилев

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Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Фотограф, видеооператор (фотосъёмка, видеограф)

Могилев

Новогодняя фотоссъемка

30 р.

Новогодняя фотоссъемка

Могилев

Новогоднее(семейное) фото в студии

Договорная

Новогоднее(семейное) фото в студии

Могилев

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Зимняя портретная фотосессия

90 р.

Зимняя портретная фотосессия

Могилев

Фотограф

40 р.

Фотограф

Могилев

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Фотограф

35 р.

Фотограф

Могилев

НОВОГОДНЯЯ ФОТОСЕССИЯ СПЕШИТЕ

Договорная

НОВОГОДНЯЯ ФОТОСЕССИЯ СПЕШИТЕ

Могилев

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Фотосъемка в ЗАГСе+ Видеосъемка

150 р.

Фотосъемка в ЗАГСе+ Видеосъемка

Могилев

Фотосессия

60 р.

Фотосессия

Могилев

Фотограф видеограф

200 р.

Фотограф видеограф

Могилев

Фото - контент

Бесплатно

Фото - контент

Могилевская, Бобруйск

Набор для освещения Neewer

350 р.

Набор для освещения Neewer

Могилев

Печать фотографий

8 р.

Печать фотографий

Могилевская, Бобруйск

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Новогодняя фотосессия

Договорная

Новогодняя фотосессия

Могилев

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Видеомонтаж, монтаж влога, интервью, подкаста

30 р.

Видеомонтаж, монтаж влога, интервью, подкаста

Могилев

Монтаж рилс, шортс, тик-ток

15 р.

Монтаж рилс, шортс, тик-ток

Могилев

Многокамерная видеосъёмка утренника

25 р.

Многокамерная видеосъёмка утренника

Могилев

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Фотограф

120 р.

Фотограф

Могилевская, Бобруйск

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Фото с хаски

60 р.

Фото с хаски

Могилевская, Бобруйск

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Фотограф/свадебный/семейный/

95 р.

Фотограф/свадебный/семейный/

Могилев

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Новогодние съемки в фотостудиях

Договорная

Новогодние съемки в фотостудиях

Могилев

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Ретушь фото

5 р.

Ретушь фото

Могилевская, Кричев

Нейро-Арт с Вашим лицом, аватар.

2 р.

Нейро-Арт с Вашим лицом, аватар.

Могилевская, Бобруйск

ФОТОГРАФ по всей РБ - ФОТОГРАФИРУЮ ВАШИ ЭМОЦИИ

Договорная

ФОТОГРАФ по всей РБ - ФОТОГРАФИРУЮ ВАШИ ЭМОЦИИ

Могилев

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Профессиональный фотограф

125 р.

Профессиональный фотограф

Могилев

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Видеосъемка детских утренников

Договорная

Видеосъемка детских утренников

Могилев

ФОТОГРАФ И ВИДЕОГРАФ

70 р.

ФОТОГРАФ И ВИДЕОГРАФ

Могилев

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Фотосъемка

Договорная

Фотосъемка

Могилев

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Видеограф

Договорная

Видеограф

Могилев

Фотограф

35 р.

Фотограф

Могилев

Фотосъемка

35 р.

Фотосъемка

Могилевская, Быхов

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Реквизит для фотосессии Барби

Договорная

Реквизит для фотосессии Барби

Могилевская, Бобруйск

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Фотограф,фотосессия

40 р.

Фотограф,фотосессия

Могилев

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ФОТОГРАФ

Договорная

ФОТОГРАФ

Могилев

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Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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