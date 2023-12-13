Бытовые услуги, ремонт в Могилевской области
Договорная
Химчистка Мягкой Мебели
Могилев
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
Химчистка Мягкой Мебели
Могилев
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ - РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Могилев
Договорная
Уборка снега
Могилев
Договорная
Сборка мебели, установка дверей и окон
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Настройка швейных машин оверлоков Бобруйск
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка мебели
Могилев
60 р.
Установка спутниковой Могилев #ремонт#монтаж
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилев
75 р.
Помощь в уборке квартир,домов.Готовлю у Вас дома.
Могилев
Договорная
Расхламим квартиру. Соберём/ вынесем/ вывезем хлам
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Вывоз и уборка снега
Могилев
Договорная
Уборка квартир
Могилев
Договорная
Сборка и установка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка, ремонт мебели
Могилев
Договорная
Чистка, уборка снега
Могилевская, Шклов
Договорная
Уборка снега
Могилевская, Горки
Договорная
Чистка снега
Могилевская, Горки
Договорная
Работа
Могилев
3 р.
Уборка снега
Могилев
1 р.
Уборка снега
Могилев
Договорная
Сборка мебели/Ремонт
Могилев
Договорная
Почищу снег
Могилев
30 р.
Уборка снега вручную
Могилевская, Горки
Договорная
Сборка мебели
Могилевская, Бобруйск
7 р.
Стирка химчистка ковров с вывозом и доставкой
Могилев
Договорная
Уборка снега
Могилев
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
150 р.
Уборка, очистка, вывоз снега
Могилев
40 р.
Откачка канализации Могилев
Могилев
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Могилев
Договорная
Уборка квартиры, дома, дачи, гаража от хлама.
Могилев
Договорная
Чистка снега
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилев
Договорная
Уборка
Могилев
Договорная
Сборка мебели
Могилев
5 р.
Телевидение через интернет (IPTV)
Могилев
Договорная
Уборка снега
Могилев
Договорная
Соберу мебель
Могилев
Договорная
Распилю ваши бревна на дрова.
Могилев
30 р.
Откачка ЖБО
Могилевская, Глуск
Договорная
Уборка снега, сброс снега с крыш
Могилев
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель